TKO SU SIRIJSKE BIJELE KACIGE? Za Zapad ‘mučenici humanitarci’, za Ruse i Assada ‘prerušeni teroristi’

Tko su famozne Bijele kacige? CNN, FOX, novinske agencije i njima bliski marionetski mediji nazivaju ih 'mitskim humanitarcima', alternativni mediji, Rusi i Assad 'islamističkim teroristima'. Tko je u pravu?

Za bilo kakve dublje analize, potrebno je prvo vidjeti tko su članovi Bijelih kaciga, tko ih je i kada osnovao, te pod čijim patronatom danas djeluju. A riječ je formaciji koja djeluje u Siriji.

Korporativno-politička podrška pri osnutku

‘al-Hawdh al-bayda’ iliti Bijele kacige službeno se zapravo zovu SCD, odnosno Sirijska civilna zaštita. Riječ je o volonterskoj organizaciji koja djeluje isključivo na ‘oslobođenim’ ili ‘zauzetim’ teritorijima, ovisno iz kojeg kuta promatramo situaciju – na lokacijama pod patronatom oporbe, pobunjenika ili terorista, isto tako ovisno o perspektivi. Već letimičnim pogledom na njihovu web stranicu otkrivamo da imaju snažnu američku korporativnu podršku. Amazon daje web platformu, Netflix snima propagandne videe, donatori su multinacionalke. Uložen je veliki trud da se Vlada SAD-a ne može otvoreno povezati sa samom organizacijom. Zašto, ako je takav princip desetljećima sasvim normalna praksa? Čak i Wikipedia navodi da su Bijele kacige ‘meta sirijskih, iranskih i ruskih medija poput RT-a’ koji ih nazivaju ‘teroristima’ iako su spasili ni manje ni više nego 114.000 života uz 204 žrtve.

Kada odete na izvor ovih informacija, ulazite u kružni argument – fusnota dolazi sa službene web stranice. Organizacija je nastala davne 2012. kada su ISIL-ovci promatrani kao humanitarci i borci za slobodu. SAD, Japan, turski AKUT, zapadni ‘soroševski’ NGO-ovi, ‘crowdfunding’ kampanje, bogate obitelji i donatori platili su formaciju tadašnjeg SCD-a u Aleppu i Idlibu, a kontroverzna ‘Mayday Rescue Foundation’ uz podršku USAID organizacije obučavala je kadar, bilo medicinski ili vojnu podršku uz patronat Jamesa Le Mesuriera, za neke humanitarca i dobrotvora, za druge obavještajca i visokorangiranog vojnog specijalca. Argument njezinog osnivanja bio je nedostatak medicinske službe na teritorijima gdje službene vlasti i Assad više nisu bili dobrodošli. UAE je već 2013. iznjedrio prve kadrove čije djelovanje je od početka predmet javne debate – za neke su to bili civilni liječnici, a za druge infiltrirani teroristi.

James Le Mesurier nije humanitarac već ‘pas rata’

Godinu dana kasnije dobivaju prepoznatljivi nadimak – Bijele kacige – i po vlastitom svjedočenju, postaju nemilosrdno progonjeni od strane ‘monstruma Assada’ kojemu je ‘bitnije uništiti civilnu pomoć i od vlastitih neprijatelja’. Područje djelovanja bili su im Aleppo, Idlib, Latakia, Hama, Homs, Damask, zaleđe Damaska i Daraa. Brojnost im je vrlo brzo dosegnula 3.000 bolničara, što je jedna od najvećih ‘ad hoc’ medicinskih formacija u povijesti s obzirom na broj ljudi u prostoru. Godišnji budžet od 30 milijuna dolara osigurava im svu potrebnu logistiku dok je centar obuke u turskom Gaziantepu. Lider im je ‘revolucionar’ Farouq Habib. I ono najbitnije, ključni su i nerijetko i jedini izvor informacija za zapadne medije. Volonterka Manal Abazeed je ‘Najmoćnija žena svijeta’ po Fortuneu, poput jednog od svojih osnivača Baracka Obame borili su se za Nobela za mir (no nisu ga i dobili), dobivaju nagrade i javne čestitke. No, je li baš sve tako sjajno i bajno kako se na površini čini?

Već je nedostatak bilo kakvog kritičko-istraživačkog novinarstva iz zapadnih ‘mainstream’ medija dovoljan da prosječnom čovjeku nešto ‘smrdi’ u cijeloj priči. RT i Sputnik su češće predmet istrage nego same Bijele kacige. Najpoznatije optužbe one su vezane uz ‘režiranje kemijskih napada’. Prva velika kampanja izašla je u studenom 2016. kada je na internetu osvanula snimka namještanja spasilačke operacije, uz prilično lošu režiju. Prvotno su snimke prozvane ‘suludom teorijom zavjere’, no nakon što su postale iznimno viralne – američki mediji i Bijele kacige objavljuju da je riječ o autentičnoj snimci, no u pitanju nije ‘režija’ već loše izveden ‘Mannequin Challenge’. Slično su prolazile i brojne prozivke za zakapanje mrtvih u masovne grobnice. Također, prvotne ‘teorije zavjere’ kasnije su velikim curenjem dokaza rezultirale ‘trajnom suspenzijom’ člana Bijelih kaciga jer je ‘neznajući pomagao militantima pri zakapanju leševa, misleći da je riječ o sahrani’. Odbili su otkriti identitet dotičnog čime su dodatno naložili ionako žestoke glasine o svojim nedjelima. Zapadni mediji su se kasnije udružili unutar tzv. ‘Sirijske kampanje’ u kojoj više neće objavljivati slične slučajeve da ‘pokvareni pojedinci ne bi narušavali sliku čitave organizacije’.

Čime se Bijele kacige bave u slobodno vrijeme?

Bilo kakva neovisna istraga uvijek vodi ka istom pitanju – čime li se u slobodno vrijeme bave pripadnici Bijelih kaciga? ‘Pravo na privatnost’ argument je zbog kojeg zapadne sile ne traže nalog za objavom imena i prezimena njihovih pripadnika, kao i ‘strah od revolta’. No Assad, iranski i ruski mediji navode da je pravi razlog to što se u međuvremenu bore u redovima ISIL-a i drugih islamističkih skupina, a putem Bijelih kaciga dobivaju sve potrebne obavještajne informacije. S obzirom na veći broj propagandnih kampanja poput onih koje uključuju ‘mrtvu djecu’ kasnije pronađenu živu i zdravu, uvijek taktički precizne ‘kemijske napade’ koji u posljednji tren zadržavaju zapadne sile na okupiranim teritorijima i potpuni izostanak bilo kakvih tragova i dokaza o njihovom prisustvu u Aleppu nakon povratka u sirijske ruke – nije isključeno da je sve od početka samo jedan veliki igrokaz. Otkriće da spomenuti Le Mesurier trenutno radi kao potpredsjednik ‘Olive Group’, ugovorno vezanog uz ‘Academi’ iliti rebrendirani ‘Blackwater’, samo dodatno daje za pravo kritičarima.

RT smatra kako je riječ o propagandnom kanalu Al Nusre i kako će padom ISIL-a i povezanih organizacija svi ‘humanitarci’ preko noći ‘nestati’ – čisto jer ih nikada u stvarnom svijetu nije niti bilo. Istraživački novinari sa Zapada iste sekunde bivaju ušutkani čim se drznu istražiti kontekst čitave priče, a čak je i OPCW na par dana zaustavljen prilikom pokretanja istrage o ‘kemijskom napadu’ u Doumi. Iako su tražili logističku pomoć Bijelih kaciga, ista nije odobrena, kao ni dolazak novinara na teritorij – za Irance je to nedvosmislena potvrda njihovih ranijih tvrdnji. U svijetu crno-bijelih informacija i pogleda na stvari, ne čudi da su Bijele kacige za jedne ‘mučenici humanitarci’, a za druge ‘prerušeni teroristi’. No možda je najbliže istini došao norveški novinar Pal Steigan koji je zaključio kako je na svoje oči vidio da novac norveških poreznih obveznika i donatora, kao i njihovih organizacija na terenu doista nije imao nikakve predumišljaje ili maliciozne namjere. Već je samo zloupotrebljen od strane onih kojima ‘ništa nije sveto’. Tako da nesumnjivo postoje i oni koji doista misle da čine dobre i pozitivne stvari, no iskorišteni su kao ‘korisni idioti’ Le Mesuriera i zapadnih obavještajaca dok mediji ionako rade ono što im najbolje ide – propagandu…