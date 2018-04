Theresa May: ‘Britanija neće u Treći svjetski rat! Tražimo istragu kemijskog napada u Doumi’

Autor: R.M.

Američki predsjednik Trump danas je pokazao kako mu je tok misli iznimno dinamičan pa je nakon prijetnje bombardiranjem kasnije ponudio primirje u utrci za naoružanjem.

Njegove promjene mišljenja Europa očito ne želi slijediti pa se Velika Britanija prva odlučila stati na kraj brojnim špekulacijama oko rata u Siriji. Times je tako priložio informacije o njihovom razgovoru u kojem je May inzistirala da su ‘Britaniji potrebni dokazi i istraga u Doumi’. To odstupa od slične situacije s trovanjem špijuna Skripala, no dvostruka mjerila standard su zapadne politike.

Britanija je tako odbila amenovati bilo kakve ishitrene napade na Al Assada. Jedini političar koji je i dalje uz Trumpa je francuski predsjednik Macron, no pitanje je hoće li s obzirom na novi moment i on ostati u svojoj poziciji. Većina europskih država šuti i pravo je pitanje što će se dogoditi nakon posljednjeg Trumpovog Tweeta u kojem pomirljivo poziva Ruse tek sat nakon žestoke prijetnje bombardiranjem.

Kakav je hrvatski stav o cijeloj priči nismo uspjeli doznati, no s obzirom na ranija iskustva vjerojatno bismo se među prvima priključili američkom desantu ili barem slušali njihove naredbe…