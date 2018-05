TEŠKE RIJEČI ERDOGANA I NETANYAHUA NA TWITTERU Turska otkazala gostoprimstvo izraelskom konzulu zbog nasilja u Gazi

Turska je jedna od najglasnijih kritičara izraelske upotrebe smrtonosne sile protiv prosvjednika na granici Gaze

Tursko ministarstvo vanjskih poslova poručilo je izraelskom konzulu u Istanbulu da se vrati u Izrael “na neko vrijeme”, objavila je u srijedu turska novinska agencija Anadolija, nakon što su izraelske snage ubile više od 60 Palestinaca tijekom prosvjeda na granici između Pojasa Gaze i Izraela.

Turska je jedna od najglasnijih kritičara izraelske upotrebe smrtonosne sile protiv prosvjednika na granici Gaze i američke odluke da otvori veleposlanstvo u Jeruzalemu u prisutnosti kćerke američkog predsjednika Ivanke Trump i njegova zeta Jareda Kuschnera.

Predsjednik Tayyip Recep Erdogan okarakterizirao je krvoproliće u ponedjeljak, u kojemu je ubijeno preko 60 Palestinaca, što je najveći broj ubijenih od početka sukoba u Gazi 2014., kao genocid i nazvao Izrael terorističkom državom. Vlada je nakon toga objavila trodnevnu žalost.

Turska je u utorak otkazala gostoprimstvo izraelskom veleposlaniku u Ankari te je opozvala svoje veleposlanike u Washingtonu i Tel Avivu. za petak je sazvala hitan summit islamskih zemalja.

Izrael je pak sa svoje strane protjerao turskog generalnog konzula u Jeruzalemu, a Erdogan je u međuvremenu razmijenio teške riječi na Twitteru s izraelskim premijerom Benjaminom Netanyahuom.

Netanyahu is the PM of an apartheid state that has occupied a defenseless people’s lands for 60+ yrs in violation of UN resolutions.

He has the blood of Palestinians on his hands and can’t cover up crimes by attacking Turkey.

Want a lesson in humanity? Read the 10 commandments.

— Recep Tayyip Erdoğan (@RT_Erdogan) 15. svibnja 2018.