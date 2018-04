SVE JE SCENARIJ?! ‘Putin i Trump su dogovorili napad na Siriju’

Autor: S.V.

Miroslav Lazanski, srbijanski vojni analitičar i novinar, u veliko je intervjuu za Politiku iznio svoja stajališta i predviđanja u vezi američkog napada na Siriju.

Njemu je osobno najintrigantnije pitanje, zbog čega je Rusija relatvno hladnokrvna, jer “bilo bi poniženje i gubitak kredibiliteta da Amerikanci raketama razvale vladine zgrade u Damasku, a Moskva ima saveznički vojni sporazum o pomoći sa Damaskom.”

“To je teško objašnjivo. Ili je već pao prešutni dogovor: vi gađajte nekakva dva polunapuštena sirijska aerodroma, neku tvornicu mlijeka za koju ćemo reći da je pogon za proizvodnju kemijskog oružja, a mi ostajemo relativno mirni. Trump će se u očima svijeta pokazati kao jak lider, a onda će uslijediti povijesni susret sa Putinom. I svi zadovoljni…”, rezimira Lazanski mogućnost koja je po njegovom mišljenju sasvim izgledna.

“Zapovjednik ruskih oružanih snaga general Valerij Gerasimov prije točno mjesec dana na konferenciji za medije u Moskvi iznio je točnu procjenu da će u Istočnoj Guti doći do inscenacije kemijskog napada i da će za to biti optužena vlada u Damasku. Ako su sve to znali, Zašto Rusi nisu na vrijeme u vode istočnog Sredozemlja doveli još ratnih udarnih brodova iz sastava Crnomorske i Sjeverne flote? Jer, iz sirijske luke Tartus isplovio je vrlo mali broj ruskih ratnih brodova, sedam, ili devet. Nemamo podataka da su u zrakoplovnu bazu Hmeymim u posljednjih 30 dana stigli neki novi ruski borbeni avioni, bile su neke fotke o dva tipa “Su-57”, ima nagađanja i o povećanom broju ruskih protupodmorničkih aviona. Na satelitskim izviđačkim snimkama, međutim, vidimo da su u Tartusu bile samo dvije ruske dizel-električne podmornice klase “Kilo” i “Varšavlanka”, iznio je Miroslav Lazanski razloge zbog kojih sumnja na rusko-američki dogovor.