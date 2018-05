SURADNJA DESNIH STRANAKA: Viktor Orbán zvijezda kongresa Janšina SDS-a

Autor: Hina

Mađarski premijer i predsjednik stranke Fidesz Viktor Orbán govorio je u petak kao gost na predizbornom kongresu Slovenske demokratske stranke koju vodi Janez Janša te toj stranci poželio pobjedu na predstojećim parlamentarnim izborima koji se održavaju 3. lipnja, a upozorio je i na za Europu još uvijek neriješen problem migracija.

Pozdravljen ovacijama prisutnih na skupu vodstva stranke, njenih zastupnika u Europskom parlamentu, te kandidata za zastupnike u parlamentu, Orbán je rekao da danas kad je i dalje suočena s mogućim migracijskim valom koji bi ovaj put mogao doći iz Afrike Europa treba ljude i političare poput Janeza Janše.

“Slovenija i Europa trebaju takve jake i odgovorne državnike, političare s iskustvom koji vole svoju domovinu”, kazao je pozdravljajući u Celju kongres “sestrinske” stranke njegova Fidesza mađarski premijer Orbán.

Orbán je u govoru rekao da je Europska unija u velikoj migracijskoj krizi 2015/2016 “pokleknula” pred velikim migracijskim valom ljudi druge vjere i kulture, na što su po njegovim riječima neke srednjoeuropske zemlje poput Mađarske morale reagirati i takvoj politici reći ne i to ne samo zbog njih samih nego i zbog cijele Europe koja mora štititi svoje granice i identitet.

“I mi Mađari smo kršćani, želimo pomoći drugim narodima u nevolji, ali ne tako da uništimo vlastitu domovinu”, kazao je Orbán, upozorivši da bi Europu u budućnosti mogao zahvatiti novi migracijski val, ovaj put iz Afrike, te da EU izbjegličku i migracijsku politiku treba voditi u zemljama iz kojih izbjeglice i migranti dolaze, tako da im materijalno i na druge načine pomaže.

Na problem migracija upozorio je na kongresu Janšine stranke i drugi gost Manfred Weber, čelnik najveće skupine zastupnika u Europskom parlamentu, Europske pučke stranke (EPP). Zaželjevši Janši pobjedu na predstojećim izborima, on je rekao da je potrebno zaštititi granice Europe i njene kršćanske korijene, te spriječiti ilegalne migracije, a državama u Africi i na Bliskom istoku iz kojih migracije dolaze u Europu pomoći jednom vrstom Marshalllova plana, kakvim su SAD nakon II. svjetskog rata pomogle europskim državama da stanu na noge. Weber je kazao da stranke iz obitelji europskih pučkih stranaka podržavaju Europu različitosti koja se ogleda u raznolikosti jezika, kultura, povijesnih i drugih specifičnosti, ali da je ono što je Europi zajedničko njeno kršćansko nasljeđe.

Od Portugala do Finske, od Irske do Grčke Europi je jedno zajedničko, a to su mnogobrojne kršćanske crkve koje su svugdje prisutne, kazao je Weber, dodavši da Europa treba braniti svoje kršćanske temelje i svoje vanjske granice.