Srušio se alžirski vojni zrakoplov, poginulo 200 ljudi?

Alžirski vojni zrakoplov srušio se oko 3 sata ujutro u zračnoj luci Boufarik, objavili su lokalni alžirski mediji. Prema prvim informacijama ima više od 100 mrtvih. A avionu se nalazilo više od 200 vojnika i vojnog osoblja, a strahuje se da su svi poginuli.

U tijeku je akcija spašavanja i potrage za žrtvama. Na terenu je 14 vozila hitne pomoći. Pojavile su se i prve snimke s mjesta pada koje pokazuju gusti crni dim koji suklja iz olupine aviona.

Prije 4 godine u Alžiru se dogodila slična nesreća, kada je u padu aviona smrtno stradalo 77 vojnika i članova njihovih obitelji.

Dozens reportedly killed after military plane crashes into a residential area in #Algeria pic.twitter.com/9F59j76kr9

— Press TV (@PressTV) April 11, 2018