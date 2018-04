SLIJEDI DESANT SAD-a NA JEMEN? Zašto je Jemen toliko bitan za Zapadne sile i Saudijsku Arabiju?

Prošlo je tek par dana od napada na Siriju, a američki mediji već prenose informacije o 'krizi u Jemenu' gdje Saudijska Arabija već duže vrijeme provodi po nekima 'oslobodilačke', a po nekima 'terorističke' mjere

Jemen leži na jugozapadu Arapskog poluotoka, drugačiji od većine arapskih država već po plodnim i kišnim visoravnima. Nastao je ujedinjenjem Arapske Republike Jemen i Demokratske Narodne Republike Jemen, republikanskih i socijalističkih marionetskih država zapadnih i arapskih sila. Temeljno pitanje je – zašto je baš Jemen toliko bitan?

Okršaj SAD-a i Irana zbog trgovačke rute

Podjele i spajanje u (ne)prirodnu državnu zajednicu bile su jasan epilog od samog početka, no ili nitko nije mario za to ili je sve namjerno upravo tako i iskonstruirano. Jemen je siromašan, kaotičan, podijeljen… No Jemen ima iznimno bitnu geostratešku poziciju kao i izniman povijesni značaj. Sjecište gotovo svih prometa naftom prema Europi, Africi i Aziji nalazi se u jednoj od najprometnijih svjetskih luka Adenu koja je povijesno poznata kao središnja ruta kave i duhana. Danas je Aden praktički simbol svih sukoba u ovoj državi i razlog zašto je Saudijska Arabija odlučila napasti ovu državu, pod tobožnjom podrškom ‘legitimnom režimu’. Prava istina je da su Houthi zauzeli luku koju su do tada držale marionetske vlasti Jemena.

Prvotni raskol je nastao kada je Velika Britanija poželjela tranzitnu luku između Indije i Londona, a kasniji sukobi su se nastavili po religijskoj (sjeverni Jemen bio je šiitska monarhija), političkoj i plemenskoj osnovi. Jačanjem moći Saudijske Arabije jača i okršaj Sunita i Šiita (omjer 55-45), poglavito po frakcijskim principima baziranim na Salafizmu i Vehabizmu. I tu dolaze Houthi, Zeidi i Šiiti sa sjevera, koji Saudijsku Arabiju optužuju za suradnju s Izraelom, SAD-om i formacije brojnih terorističkih skupina po Bliskom istoku. Iako ih službena Vlada optužuje za ‘sulude teorije zavjere’, oni javno optužuju vlast da su ‘poslušnici Rijada’. Zapad uzvraća udarac novim ‘teorijama zavjere’ po kojima Houthe podržavaju Hezbolah i Iran. I sve iznova radi kontrole trgovačkih ruta.

SAD preko marionetske Saudijske Arabije ‘sije demokraciju’

Sukob se zaokružuje kada nastaje Al Qaeda, kojoj je upravo Jemen središnja baza i posljednje utočište. Bin Laden je živio upravo u kontroverznom britanskom južnom Jemenu prije nego je dobio političku i financijsku podršku Saudijske Arabije. Zbog svega je napadnut Afganistan, ne i navedene dvije zemlje. SAD se našao u škaricama – s jedne strane morao je zbog medijske slike potpomagati režimske snage i okršaj s Al Qaedom, a s druge je morao tolerirati saudijske snage koje su pomagale terorizam. Nužno je za navesti i činjenicu da je Jemen među posljednjih 20 država na svijetu po transparentnosti i borbi protiv korupcije. Državu drže tri čovjeka – glavni menadžer predsjednik Saleh koji je vodio sjeverne snage dok ga Arabija nije otkupila. Pa je ubijen u atentatu u prosincu. Zvali su ga ‘kleptokrat’.

Zatim je tu general Ali Mohsen al-Ahmar koji je ‘de facto’ marioneta, te Houthi koji guraju interese tradicije Zeida. Uz još desetke i stotine plemena i milicija diljem zemlje. Dvije trećine stanovnika nemaju pitku vodu, ljudi umiru od kolere, granata i gladi. Abdel-Malek al-Houthi kao lider pobunjenika zauzeo je glavni grad Saanu i to je i danas glavni argument Saudijske Arabije za napad na ovu zemlju. Čete šeika bin Salmana nemilosrdno bombardiraju civilne ciljeve, a zapadni mediji, SAD i EU znakovito šute. Dok u Siriji itekako agresivno ispunjavaju sve zadane zadaće pod patronatom ‘mješanja stranih sila u interne političke procese’. Rekli bismo – licemjerje na koje smo se već navikli posljednjih desetljeća. I sve je manje onih koji podržavaju navedenu situaciju.

Velika Britanija prodaje oružje, SAD drži tajne zatvore i ‘bori se s Al Qaedom’

Zanimljivo je i da unatoč silnim dokazima o saudijskom bombardiranju, snimkama, fotografija i osobnim potvrdama Zapad odbija intervenciju, a u Siriji je još nedovoljno istražen kemijski napad na Doumu brzinski osvećen. 6000 poginulih civila i 9500 ranjenih nisu dovoljan razlog za motivaciju oko istrage ratnih zločina. Amnesty International je potvrdio da su koalicijske snage usmrtile najmanje 157 djece, no američki predsjednik Trump odbija i pričati o navedenoj temi. Kontroverzni šeik bin Salman je pak u PR po zapadnim medijima uložio stotine milijuna dolara pa ga više nitko ni ne smatra ‘teroristom’ i ‘ratnim zločincem’, a od SAD-a planira kupiti i značajan oružani kontingent (350 milijardi dolara) čime bi samo dodatno učvrstio svoju poziciju.

Britanija koja je nekoć držala sporne teritorije u petak je potpisala novi vojni ugovor sa Saudijskom Arabijom, vrijedan ‘više milijardi dolara’, a neosporno je utvrđeno da su upravo britanske bombe vrijedne 4.6 milijardi dolara bombardirale njima nekoć suprotstavljena plemena. Ne treba ni spominjati da su trgovačka sjecišta nastavila posao kao da rata ni nema, no analitičari navode kako se očito prometuje i nekim ‘dobrima’ za koje Saudijci i Britanci ne bi voljeli da se dozna na Zapadu. Zato je imperativ što prije na vlasti učvrstiti Ahmeda Saleha, sina bivšeg predsjednika. Houthi pak bez pardona ruše američke zrakoplove, bespilotne letjelice i rakete, te ako zatreba bombardiraju i teritorij Saudijske Arabije. Međunarodna zajednica to naziva ‘terorističkim aktom’ jer ‘rat nije objavljen’. Dok ista djela Arabije nazivaju ‘nužnom pomoći jemenskom narodu’ iako priznaju držanje tajnih zatvora u koprodukciji sa SAD-om i Emiratima. Sve već viđeno, prožvakano i repetirano. A kao i uvijek, najveća žrtva ‘sijanja demokracije’ je narod Jemena…