SAD: Rekordna industrijska proizvodnja, rekordna burza, rekordno niska nezaposlenost… a rekli su da je Trump idiot!

Kad je Trump postao predsjednik, mediji su se raspali, suze su tekle potocima, Hollywoodske zvijezde najavljivale egzodus biblijskih razmjera u Kanadu, a “stručnjaci” svih struka prognozirali brzu propast SAD, možda i građanski rat.

Godinu dana kasnije, nakon mršavih osam godina pod Obamom, stvari izgledaju ovako: Dow Jones, burzovni indeks koji pokazuje trenutnu vrijednost dionica najvećih američkih kompanija, je po prvi puta u povijesti prešao brojku od 25.000. Ako vam taj broj ništa ne znači: nedugo nakon što je Trump izabran, Dow je naglo skočio i po prvi put prešao 20.000! Analitičari su i tada lamentirali kako je to “privremeno” i kako će se sve raspasti, no brojevi su jasni: u godinu dana otkad je Trump postao predsjednik, burzovna vrijednost velikih američkih kompanija porasla je za preko 25%!

Rekorde bilježi i zapošljavanje: u proteklom mjesecu, prosincu 2017., otvoreno je čak 250.000 novih poslova! Mjesec dana ranije, u studenom, otvoreno je “samo” 185.000 novih poslova, ali je zato u listopadu otvoreno rekordnih 261.000 radnih mjesta. Valja napomenuti da je prošle godine svakog mjeseca otvoreno više novih poslova nego što su analitičari očekivali – npr, u srpnju 209.000 naspram očekivanih 183.000. U rujnu je također zabilježena rekordna ponuda poslova u povijesti SAD – u jednom trenutku nudilo se 6,17 milijuna radnih mjesta! Potražnja za radnicima nije samo dovela do rekordno niske nezaposlenosti od 4% – koja je oko razine prirodne nezaposlenosti, upozoravaju stručnjaci i ne bi bilo dobro kad bi dalje padala – nego i do rekordno visokog broja zaposlenih Amerikanaca, najvećeg u povijesti. On sezonski varira, no ove godine je na vrhuncu iznosio 153,5 milijuna ljudi. Inače, za referencu: dok stopa zaposlenosti u Hrvatskoj iznosi nešto preko 60% – dakle to je postotak radno sposobnog stanovništva koji stvarno i radi, spram uzdržavanog, u SAD je to preko 80%.

Unutar zadnjih godinu dana najviše novozaposlenih je bilo u zdravstvu, inženjerskim poslovima, računovodstvenim poslovima i trgovini. To upućuje da su poslodavci optimistični, a sve to bi se moglo i ubrzati nakon upravo izglasanog smanjenja korporativnih poreza. Nezaposlenost je najniža unutar zadnjih čak 16 godina, od 2001., a kompanije imaju sve većih problema pronaći kvalificirane i raspoložive radnike. Istina, u SAD i dalje ima oko pet milijuna nezaposlenih, ali uglavnom – bez ikakvih kvalifikacija. Trenutno, svatko tko ima ikakve kvalifikacije može naći bar neki posao. Između dvije nove godine otvoreno je oko dva milijuna novih radnih mjesta, neto. Dakle, kad se prebije s onima koja su zatvorena, višak je dva milijuna.

Proizvodnja u SAD također bilježi najbolje rezultate još od 2004., dakle prije masovnog outsourcinga u Kinu! Industrijsko izvješće ISM-a za prosinac pokazuje ekspanziju te povećanje kako proizvodnje tako i narudžbi. ISM ističe da je “factory index”, indeks kojim se mjeri aktivnost tvornica, porastao s 58.2 na 59.7 samo tijekom prošlog mjeseca i kako su nove narudžbe na razini od čak 69,4, najvišoj od siječnja 2004. Dakle, to je vrijednost koja je viša i od one u godinama koje su prethodile velikoj krizi! Industrija se, kako je Trump i obećao, vraća u Ameriku – a proces će se svakako ubrzati kad novi, manji porezi za privredu koji su na snazi od nove godine počnu davati učinak.

Inače, što se samog indeksa tiče, ISM kaže kako svaka vrijednosti znad 50 bodova znači porast industrijske aktivnosti. Tim Fiore, predesjedavajući ISM-ove komisije za biznis, kaže za Kansas City Star kako “S ovakvim izvješćima ne možete ništa drugo, nego se zadovoljno smiješiti”.

Od ostalog – Bloomberg piše kako ove godine SAD bilježi znatan porast domaćih poslovnih ulaganja, porast u potrošnji domaćinstava, porast plaća (iako ne bitno veći od inflacije, no očekuje se da će se i plaće bitno povećati u godinama koje slijede kao posljedica veće potražnje za kvalificiranim radnicima). Od 16 industrijskih grana koje su bilježile porast u prosincu, strojarstvo, kemijska industrija te računalna i elektronička industrija bilježe najveći napredak. FED u svom izvješću također ističe kako industrija bilježi stabilan rast.

Neke industrije, poput avionske, već otprije koriste povlastice koje su dobile preko porezne reforme koja je prošlog tjedna stupila na snagu. Dok lijevi mediji kukaju kako će porezne olakšice pomoći samo bogatima da budu još bogatiji, Southwest Airlines i American Airlines najavili su kako će svaki njihov radnik dobiti 1.000 dolara bonusa, kao posljedicu smanjenja korporativnih poreza. Pobornici pak podsjećaju da su vlasnici američkih industrija, mali dioničari, uglavnom – američki umirovljenoci i srednja klasa i da će najviše koristi od rezanja poreza imati – oni.

A sad se možete vratiti čitanju mainstream medija koji i dalje pišu o tome kako je Trump glup kao stup, nesoposban, kako je njegova vlada cirkus, kako je poremećen i klaun. Za idiota ima prilično dobre rezultate kao predsjednik, među najboljima od Reagana na ovamo. A tek je počeo. I zapamtite: po novim pravilima na internetu, svi koji kažu da Trump nije poremećeni idiot “govore mržnju” i “šire lažne vijesti”.