SAD 80 PUTA UTJECAO NA IZBORE: ‘Istina, CIA utječe na demokraciju, ali samo ako ne pobijedi pravi kandidat’

Autor: Ratko Martinović

Novinari u moru različitih informacija nisu postavili najosnovnije pitanje – što ako je i SAD notoran po miješanju u demokratske procese suverenih država? I što se s istragom na kraju dogodilo, koji je epilog?

SAD 80 puta utjecao na izbore suverenih država

Dokazano je da su određene formacije iz Rusije uplatile oko 100.000 dolara Facebooku radi promocije Donalda Trumpa. Isto tako je dokazano i da je SAD posljednjih dvadeset i pet godina financirao rusku oporbu, što navode kao ‘legitiman proces’. Novac uplaćen u razne ruske NGO-ove praktički ne treba ni spominjati. CNN i FOX nastojali su ublažiti te činjenice navodeći da su ‘situacije neusporedive’ i da oni u Rusiji ‘promoviraju demokraciju’, nikako i guranje određenih kandidata. Da bi situaciju dodatno relativizirali, kao analitičar doveden je i bivši ravnatelj CIA-e James Woolsey. On je na Putinove optužbe odgovorio da za razliku od maliciozne Rusije SAD na izbore utječe ‘za potrebe sustava’, ne i da bi isti podrivao.

“Istina, SAD se miješa u izbore raznih država. No samo radi vrlo jakih razloga. I to samo radi osiguravanja demokratskih procesa.” Naravno, automatski protuargument bi išao u samu srž demokracije – je li uopće demokratski nametati drugima vlastite izbore? I je li demokracija savršena platforma za sve vremenske, geopolitičke i društvene obrasce? Don Levin s Carnegie Mellon Sveučilišta napravio je tezu koju prenosi portal Wake-Up, a u njoj analizira izbore nakon Drugog svjetskog rata. I dolazi do gotovo nevjerojatnog podatka koji nitko iz američkog ‘establishmenta’ nije komentirao. SAD je u čak 80 navrata utjecao ili nastojao utjecati na izborne procese u više desetaka suverenih država, kroz nevladine udruge, izravne pučeve ili ratove.

Levinova studija o američkom ekspanzionizmu

Nama posebno blizak utjecaj je onaj u Srbiji. ‘Jedan od primjera je intervencija u tadašnjoj Jugoslaviji, na izborima 2000. Slobodan Milošević želio je novi mandat i Vlada SAD-a više ga nije željela na vlasti – zbog daljnje destabilizacije Balkana i povrede ljudskih prava. Tako smo pogurali njegovu oporbu, financirali ih, dali im nužnu pripremu i vodili kampanju.’ U ovom ambicioznom znanstvenom radu Levin dalje navodi sve primjere, a kao kapitalnog manipulatora navodi Henryja Kissingera. CIA po njegovim riječima nije prezala od ničega pa je u Čileu otela generala Renea Schneidera koji je pri tome i umro. Iz svega se izrodio nasilan puč kojim je smijenjen demokratski izabran predsjednik Salvador Allende, a na njegovo mjesto je postavljena vojna hunta pod vodstvom Augusta Pinocheta.

“Ne vidim niti jedan razlog da bismo trebali dopuštati nekoj državi da srlja u komunizam samo zbog neodgovornosti vlastitog naroda” legendarni je citat spomenutog maga za geopolitiku. Slična priča pogađa Iran u više navrata, pod patronatom CIA-e i MI6. Tadašnji problem bila je nacionalizacija naftnih polja od strane Mohammeda Mossadegha. Sličan recept i povod bio je i u Gvatemali, no ovaj puta problem su predstavljali preliberalni potezi Jacoba Arbenza u području gdje je PR pionir Bernays gurao multinacionalke. Naslijedila ga je ultradesničarska vojna hunta. Levin na kraju zaključuje kako je prijetnja komunizma ili liberalizma samo izlika da SAD formira vlastite interese tamo gdje bi pojedine države vodile ili suverenističku ili slobodnotržišnu politiku.

Cilj su izbori u Siriji, ali tek nakon uklanjanja Assada

I s obzirom na nove informacije iz Sirije, situacija se još jednom ponavlja. Razlog su kao i uvijek rute nafte i zemnog plina, odnosno cjevovodi. Neki bi dodali da je u igri i promet narkoticima. SAD ovaj puta želi sprovesti scenarij iz Ukrajine – demokratske izbore, no tek nakon vojnog puča kojim bi skinuli već izabranog Assada. “Izbori svakako jesu konačni interes, no u ovom trenutku bili bi kontraproduktivni” ono je što se može pročitati između redaka svih ‘mainstream’ medija. Nakon što podrivanje situacije putem ISIL-a i teroristički nastrojene oporbe nije prošlo, američka vrhuška traži alternativne načine za preuzimanje ove države. A brojni analitičari dodaju kako SAD sve teže provodi dobro uhodani scenarij i tome kumuju alternativni mediji.

Situacija na terenu je takva da bi Assad čak i u regularnim izborima uvjerljivo slavio, pa je nužno razmotriti alternativne načine postavljanja marionetskih političara. Jedan od načina danas je aktualizirao predsjednik Trump tako što je za vojnu intervenciju spreman legitimizirati Saudijsku Arabiju. I dodati joj zloglasne plaćenike iz ‘Academija’, nekadašnjeg rebrendiranog ‘Blackwatera’. SAD je odustao od ‘preoblikovanja’ južnoameričkih država i u potrazi za dobrima otišao je u rusko dvorište. Ohrabren rušenjem Afganistana, Iraka i Libije, krenuo je i na Siriju. No em je ta država interesno povezana s Rusijom, em je bliže njezinim granicama, em je Rusija značajno ojačala pod Putinom. Karte se preslaguju i SAD mora mijenjati uvriježene ratne paradigme, inače bi mu moć mogla ekstremno slabiti. A to može rezultirati samo očajničkim mjerama…