Rusija: ‘Dođite u Siriju i sami istražite kemijski napad’; SAD: ‘Ne treba nam više dokaza od snimki, spremni smo za rat!’

Autor: R.M.

Službena Moskva je promptno reagirala nakon što je Trump objavio kako je spreman rušiti Al Assada - nakon što je vidio uznemirujuće video snimke iz Doume.

Ruski poslanik u UN-u Vasilij Nebenzia potvrdio je da Rusija zagovara neovisnu istragu u Doumi, posljednjem uporištu terorista u kojem se sudeći prema informacijama iz ISIL-ovih izvora dogodio kemijski napad. Ruska vojska navodi kako je riječ o ‘insceniranim videima i fotografijama’ dok Bijele kacige i ostaci ostataka ISIL-a tvrde kako je Al Assad rat želio završiti ‘neviđenim masakrom’.

“Neka istraživači po hitnom postupku dođu u Siriju. Sirijske i ruske snage omogućit će siguran put do žarišta, neka se sami uvjere u to je li napad izvršen ili ne” navodi Nebenzia. Sirijski službeni kanali kunu se u suradnju s OPCW-om oko uništenja kemijskog naoružanja i iz rukava još jednom vade tvrdnju da bi ovakav napad bio ‘posve iracionalan’, s obzirom da je to posljednje uporište terorista, separatista i pobunjenika – a Assad bi ovim potezom samo zadržao američke i europske trupe, iako se sam više puta zauzeo da se opsada završi. Podsjećamo, upravo su Amerikanci bili protiv mirne dezintegracije Doume s argumentom da bi se Sirijci osvetili teroristima tijekom predaje.

“SAD će se suprotstaviti sirijskoj Vladi, sa ili bez UN-ovog blagoslova. Vidjeli smo fotografije mrtve djece, došli smo do trenutka kada svijet traži pravdu. Rusi na rukama imaju krv malih Sirijaca i nijedna civilizirana Vlada ne bi smjela imati ništa s Assadovim krvoločnim režimom” riječi su američkog poslanika Nikkija Haleya koje je iznio na prilično patetičan način, iako je baš SAD dugo vremena podržavao ISIL, a poznato je i što su napravili s nekoć razvijenom Libijom. SAD podržava Jaysh al-Islam i Bijele kacige bez obzira na optužbe o insceniranju slučaja, a to može biti posebno opasno pošto ni Rusi ne uzmiću od podrške Assadu. “Spremni smo za rat!” zaključak je američkih političara i medija dok Rusi i dalje nastoje apelirati na provođenje brze istrage. Već danas ćemo vidjeti što se sprema.