PUCNJAVA U OXFORDU Policija pregovara s napadačem

Nakon što je jedna osoba ustrijeljena u centru Oxforda, policija je razmijenila vatru s napadačem, javlja BBC.

Policija trenutno pregovara s napadačem, a osoba koja je upucana nije u životnoj opasnosti, navode mediji.

Građani su zamoljeni da ostanu na sigurnom. Mjesto događaja nadlijeće helikopter, a barem desetak policajaca osigurava područje.

@BBCOxford Shooting behind Oxford Castle. Helicopters hovering. Asked to remain in hotel room. #oxford #gunshots

— Janet (@jlouiseErle) 7 May 2018