‘Problem je vaš liberalan stav prema drogama, ne naš heroin’

Dramatičan porast korištenja teških droga posljednjih godina je jedan od gorućih problema SAD-a, koji je doslovce eksplodirao pod Obaminom administracijom. ‘Rat protiv droga’ je ispao gori poraz nego onaj u Vijetnamu. Broj zatvorenika u zatvorima SAD se povećao osam puta od Nixona, koji je rat i proglasio, a droge – i mrtvih – je sve više. Studije pokazuju da se korištenje heroina upeterostručilo u zadnjih desetak godina! Porast je, zanimljivo, daleko najveći među bijelom – i to onom loše obrazovanom i siromašnom, tzv. “white trash” populacijom, što povlači određene implikacije, prvenstveno kulturološke, no to je tema za sebe.

Broj smrti od predoziranja heroinom je porastao desetak puta od početka stoljeća, a peterostruko od 2010. U SAD se sve češće govori o epidemiji teških droga: sedamdesete izgledaju kao dječji vrtić, tada su se drogirali hipiji i visoko društvo, danas se svi pucaju manje – više svačim, od socijalnih slučajeva na cracku i methu preko bauštelaca na heroinu do kućanica na speedu i doktora i pravnika na kokainu. 2010. je od predoziranja heroinom umirala jedna osoba na sto tisuća ljudi, 2016. pet a za 2017. podataka još nema ali ima indicija da se taj broj gotovo udvostručio. Još veći je porast smrti od sintetičkih opoida, i to ne računajući metadon. A sintetički opoidi dolaze uglavnom – iz Kine.

Unatoč svemu tome, na izborima preklani, kad se glasalo – pored predsjednika – i za legalizaciju marihuane, više država je glasalo za legalizaciju trave za “rekreativnu upotrebu” nego za Hillary Clinton. Problem bi mogao biti – upravo u tome, tvrde Kinezi. Naime, SAD optužuju Kinu za svoje probleme s drogom – zbog spomenutih velikih pošiljki sintetičkih opijata, prije svega fentanyla, koji iz Kine dolaze u SAD. Jeftina i pristupačna kineska droga ubija američku djecu, kažu neki mediji. Upujućuju da sintetički opoidi ubijaju sedam amerikanaca na sto tisuća stanovnika godišnje, desetak puta više nego prije desatak godina.

No službeni Peking to opovrgava, i tvrde da oni ne igraju neku bitnu ulogu u trenutnoj opijatskoj krizi koja ubija desetke tisuća Amerikanaca godišnje, svakako puno više nego ISIL u Iraku. Oni ne dovode u pitanje činjenicu da je Kina bitan izvor sintetičkih opijata, i da je ovakva razina potrošnje droga i smrti od predoziranja nezabilježena u povijesti, no kažu da je problem u nečem drugom: “Sjedinjene države trebaju smanjiti domaću potražnju za opoidima koja pokreće ovu smtonosnu krizu zloporabe droga, a ne naglašavati neutemeljene tvrdnje kako je Kina glavni izvor ovih kemikalija”, rekao je za Associated Press (AP) Yu Haibin, čelnik kineske Nacionalne komisije za kontrolu narkotika.

Yu je za problem okrivio nedostatak edukacije o štetnosti droga u SAD, ali i, puno bitnije, “opušten kulturni stav” prema ilegalnim drogama koji proizlazi iz legalizacije marihuane u većem broju saveznih država, ali i značajnom trendu pretjeranog izdavanja medicinskih recepata za lijekove protiv bolova.

“Kina ne negira da se slanje pošiljki za SAD događa, ali nema dokaza o tome u kojoj mjeri – je li to 20% ili 80% (američkog tržišta opijata, op. MH)”, rekao je vodeći kineski dužnosnik za suzbijanje trgovine drogom, dodavši kako američke vlasti nisu uspjele osigurati dostatne informacije kako bi se mogli upustiti u borbu protiv ilegalne trgovine.

“Kako brojne države dekriminaliziraju marhuanu tako se mijenja i trend i stav javnosti prema drogama općenito, i to će svakako imati loše posljedice na rat protiv droge”, dodao je kineski dužnosnik. Kina je zainteresirana za rad s Amerikom na operacijama za suzbijanje prometom droga, kaže AP, i objašnjava: “Iako je Peking rekao kako ameirčke optužbe da je Kina glavni izvor fentanyla nisu dokazane, dvije zemlje su produbile suradnju kako se epidemija zloporabe opoida u SAD intenzivira. Peking već regulira Fentanyl i brojne njegove komponente, iako se u Kini ne troše u većoj mjeri”.

Jesu li Kinezi u pravu? Svakako. U ekonomiji je dobro poznato, davno dokazano, i nesporno: ako želite suzbiti neku trgovinu, umanjiti njen opseg iz bilo kog razloga, morate djelovati isključivo na stranu potražnje, ne na ponudu! Ako ljudi ne žele kupovati – primjerice – googleove naočale, nema načina ni te marketinške kampanje kojom ih možete u većem broju uvaliti ljudima. Potražnja stvara ponudu, ne obratno! Ako postoji potražnja za drogom, postoji i mogućnost da se na prodaji droge zaradi – i netko će je iskoristiti. Uhitite jednog dilera, sutra će dva biti na njegovom mjestu, dok god to nosi novac. A možete, poput Singapura, umjesto dilera strogo kažnjavati krajnje korisnike – u toj državi se i za njamanju količinu droge za osobnu upotrebu ide na 15 godina u zatvor, čak i ako uđete u zemlju nadrogirani, a drogu ste uzeli prije nego ste ušli, kazna je svejedno ista! A za bilo koju količinu veću od dva – tri grama kazna je – smrt. Zato je Singapur jedina visoko razvijena država koja nema problem zloporabe droga.

Znaju li vlasti da je to tako? Da, znaju. Prostitucija je dobar primjer. Uhićenja prostitutki nikad nisu suzbila prostituciju nigdje. Ionako su iduće jutro opet na štajgi. U Švedskoj su feminstice odlučile suzbiti prostituciju, jer smatraju da ponižava žene, pa se sad tamo ne kažnjava prostitutke – nego mušterije, i to iznimno strogo. Koliko je to u skladu s načelima liberalizma je pak druga stvar, i s principom da je konsenzualni seksualni odnos dvije osobe legalan, što je bio osnovni argument sedamdesetih za dekriminalizaciju homoseksualnosti.

Isto je i s cigaretama, sve manje ljudi u SAD puši – jer je stav javnosti, kulturni trend, da je pušenje zaostalo, glupo i društveno neprihvatljivo, a usto je zabranjeno pušiti posvuda – u restoranima, kafićima, prijevozu, na radnim mjestima i tako dalje. Pritisak na korisnike, pušače, je dao rezultata. S druge strane, ne postoji pritisak na korisnike alkohola niti opijata, ne te vrste, iako je zloporaba droga službeno zabranjena. No u praksi je kažnjivo ako prodajete drogu, ne ako je sami koristite. Ne trebate biti lumen da uočite da je to nelogično: ako ne želite da se ljudi drogiraju, trebate zabraniti drogiranje, ne prodaju narkotika, zar ne?

A kako vlasti sve to znaju, to znači da je “rat protiv droga” izgubljen namjerno, jer ga vlasti ne žele dobiti, ne jer ne mogu i ne znaju kako – očito, napušena i pijana populacija svima odgovara, manje razmišljaju, imaju ventil za životne nedaće i lakše ih je ucijeniti.

No šezdesetih su ljevičari prodali foru da narkomani nisu sami krivi što su narkomani, već da su oni zapravo bolesnici i da su žrtve zlih dilera droge. Jer dileri proizvode narkomane. Pa treba kažnjavati samo dilere, ne i narkomane. Takav stav je prihvaćen u cijelom svijetu, a rezultirao je time da je svijet nakon sedamdesetih preplavljen svim vrstama droge i da mladi ljudi ako idu van u drutšvo praktički ne mogu izbjeći supstance, a često ih počinju uzimati iz straha da ih društvo ne proglasi papcima ako su čisti. Naravno, tu se ne radi o zabludi nego o namjeri: kao i u ekonomiji, i u politici o svemu što se radi treba suditi isključivo temeljem rezultata, ne temeljem deklarariranih namjera.

Uglavnom, brojni Amerikanci se ovaj put slažu s – Kinezima. Centar za kontrolu ovisnosti (CDC) u SAD je prošle 2016. – sad već pretprošle – ustanovio da je trećina od 64.070 slučajeva predoziranja sa smrtnim ishodom, točnije njih 21.145., povezano sa sintetičkim opoidima poput Fentanyla. U svojoj nacionalnoj strategiji, koju je verificirao Kongres, Trumpova vlada je proglasila trgovce fentanylom prijetnjom američkoj nacionalnoj sigurnosti – u rangu s režimima koji razvijaju atomska oružja i islamističkim teroristima. “epidemija nedopuštenih opoida, pothranjivana od kineskih kartela fentanyla, ubija desetke tisuća Amerikanaca svake godine”, kaže NSS. “Te organizacije slabe naše partnere i saveznike, također, korumpirajući i potkopavajući demokratske institucije”.

No istina je da demokratske insitucije ne potkopavaju karteli droga, nego narkomani, najviše oni u Americi. Hollywood voli krtizirati Trumpa – koji inače nikad u životu nije pio alkohol, pušiom niti koristio bilo kakve droge, zbog zida prema Meksiku, no razmišljaju li ikad o tome da njihova glad za kokainom hrani kartele u Meksiku i Kolumbiji, kartele koji ubijaju desetke tisuća ljudi godišnje, uništavaju živote milijunima, tjeraju poštene Meksikance da sebi potraže normalan život negdje drugdje? Razmišljaju li holivudske veličine da to što su kokain učinili glamuroznim ubija stotine tisuća ljudi u svijetu koji se povode za njima, i da su oni ti koji u krajnjoj liniji šmrkanjem povlače obarače plaćenih ubojica u Kolumbiji? Ne, jer je lakše zamijeniti auto na benzin Teslom na struju (i tako preseliti izvor zagađenja co2 100 km dalje od svog nosa bez stvarog smanjenja emisije!) i zgražati se nad barbarima koji se još voze na benzin, zagrijavaju planetu, i ubijaju nedužne polarne medvjede. Ili se odreći mesa kako bi kokoši slobodno živjele, bez razmišljanja da bi se novcem koji samo Hollywood godišnje pošrmče moglo nahraniti svu djecu u Africi koja će ove godine umrijeti od gladi.