PREOŠTRA PREMA TERORISTIMA? Trump brani svoju spornu kandidatkinju za ravnateljicu CIA-e

Amrički predsjednik dao je svoju podršku na Twitteru

Donald Trump je u ponedjeljak pružio svesrdnu potporu Gini Haspel, koju je nominirao za ravnateljicu CIA-e unatoč njezinoj spornoj ulozi u programima grubog ispitivanja osumnjičenika za terorizam, jer je htjela povući kandidaturu prije saslušanja u Senatu.

“Moja veoma poštovana kandidatkinja za mjesto ravnatelja CIA-e, Gina Haspel, našla se pod paljbom kritika jer je bila preoštra prema teroristima. To znači da u ova opasna vremena imamo najkvalificiraniju osobu, ženu koju demokrati ne žele jer je preoštra s teroristima. Pobijedi Gina!”, pozvao je američki predsjednik na Twitteru.

My highly respected nominee for CIA Director, Gina Haspel, has come under fire because she was too tough on Terrorists. Think of that, in these very dangerous times, we have the most qualified person, a woman, who Democrats want OUT because she is too tough on terror. Win Gina!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 7, 2018