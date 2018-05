O ovome možete sanjati: Samo za cvijeće na kraljevskom vjenčanju ulupano 50 tisuća funti

Autor: dnevno.hr

Vjenčanje godine papreno košta.

Prema procjenama, vjenčanje britanskog princa Harryja i američke glumice Meghan Markle trebalo bi stajati oko milijun funti, što se može okarakterizirati i kao skromno budući da vjenčanja milijardera znaju doseći cifre do deset milijuna funti. Premda kažu organizatori iz Londa maksimum postoji jer je naprosto nemoguće osmisliti nešto na što bi se više novca i moglo potrošiti. Na vjenčanju će biti manje uzvanika, nego na svadbi princa Williama i Kate Middleton, pa stoga niti osiguranje neće biti tako skupo, a uz sve to ceremonija se odvija u predgrađu Londona Windsoru, a ne u centru grada. Osiguranje za svadbu starijeg princa stajalo je oko 6,4 milijuna funti. Osiguranje bi trebala pokriti država,. No princ Charles i kraljica Elizabeta II trebali bi odvojiti dio. Britanski parlament je odobrio 3,6 milijuna funti kako bi se policiji pratili prekovremeni sati rada na ovom ceremonijalu.

Vjenčanje će se održati u st. George’s Chapellu te će se otamo prevesti do dvorca Windsor gdje će boraviti tijekom poslijepodnevna, a ondje ih pak dočekuje 600 osoba. Potom će otac mladoženje, princ Charles ugostiti 200 ljudi na intimnom prijemu koji se odvija u seoskoj kući Frogmore Houseu. Mnogo novca izdvojit će se na ukrašavanje, hranu i piće te cvijeće. Cijena stolca po osobi za ručak iznosit će oko sto funti po gostu, a to će pokriti kraljica i princ Charles. Par se odlučio za tortu od limuna i bazge, a jedna od torti koja je rađena od ružinih latica i šećera stajat će deset tisuća funti. U buketu mlade trebalo bi se naći cvijeće mirte budući da je to dio kraljevske tradicije, jer ovaj cvijet simbol je mira. Cijena cvjetnih aranžmana mogla bi doseći 50 tisuća funti. Bend bi mogao koštati desetak tisuća funti. Pozivnice za 600 gostiju platili su oko 15 tisuća funti, ali dodatnih 2000 gostiju bit će u dvorištu dvorca, a među njima i predstavnici humanitarnih organizacija koje mladi princ podržava.