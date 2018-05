NAPADAČ UHIĆEN Pucnjava u srednjoj školi u Kaliforniji

Osumnjičeni je u pritvoru nakon što su vlasti reagirale na izvješća o pucnjavi i čovjeku s pištoljem u srednjoj školi južne Kalifornije u petak ujutro, izjavio je dužnosnik vatrogasne službe u Los Angelesu, navodi CNN.

Vlasti su pozvale u srednju školu u Highlandu u Palmdaleu oko 7:05 ujutro, prema zamjeniku šerifa županije u Los Angelesu Charlesu Mooreu.

THERES A KID AT HIGHLAND WITH A GUN DONT COME TO HIGHLAND HIGH SCHOOL

A suspect is in custody after reports of a man with a gun at Highland High School in Palmdale, California, county officials say https://t.co/cfux6Yzdzl

— CNN (@CNN) 11 May 2018