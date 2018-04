Izetbegović želi BIH pretvoriti u džamahiriju! Evo kakav ugovor s Islamskom zajednicom predlaže

Autor: Hina

Članovi bosanskohercegovačkog predsjedništva međusobno su se u četvrtak kritizirali zbog nestavljanja sporazuma s Islamskom zajednicom na dnevni red što je tražio predsjedavajući Bakir Izetbegović, dok je hrvatski član Dragan Čović ocijenio kako Izetbegović namjerno podiže napetosti, a srpski kolega Mladen Ivanić kako se radi o politikantskom potezu.

Najprije je u javnosti ‘procurila’ informacija kako je bošnjački član državnog vrha preglasan, te je nakon sjednice novinarima poručio kako su hrvatski i srpski kolega bili protiv da se ova točka stavi na dnevni red.

“Gospodin Ivanić je u jednom trenutku bio postigao dogovor i osobno kontaktirao s Rijasetom (upravom Islamske zajednice) i reisom. Čović je zatim odbio i taj modificirani prijedlog tako da je meni na kraju preostalo da predložim integralni prijedlog Vijeća ministara star dvije i pol godine”, rekao je Izetbegović.

Čović je ustvrdio kako je Izetbegovićeva jedina nakana podizati napetosti te je izrazio razočaranje što je informacija o raspavi povodom sporazuma s Islamskom zajednicom ‘procurila’ za vrijeme sjednice predsjedništva na kojoj sjede samo trojica članova državnog vrha čime je očito aludirao da je krivu informaciju u javnost plasirao sam Izetbegović.

“Informacija o navodnom odbacivanju ugovora s Islamskom zajednicom je objavljena dok je sjednica Predsjedništva BiH još bila u tijeku, što je presedan koji upozorava na zloporabu državnih institucija i medija u cjelini. Pozivamo nadležna tijela da se provede žurna istraga o tome tko je i na koji način plasirao neistinite informacije u javnost, čime je grubo narušena sigurnost i dignitet Predsjedništva BiH te članova Predsjedništva BiH”, napisao je Čović.

Dodao je kako je tim potezom zloporabljena institucija predsjedništva ali i vjerski osjećaji građana islamske vjeroispovijesti “s krajnjom nakanom da se izazovu napetosti i prodube kontroverze o ovom iznimno važnom pitanju”, izjavio je Čovića u pisanom priopćenju.

On je poručio da će sporazum s Islamskom zajednicom biti zaključen čim se ispune svi formalni zakonski i ustavom predviđeni uvjeti. Srpski član BiH Predsjedništva Mladen Ivanić rekao je kako je Izetbegović unaprijed znao da njegov prijedlog neće dobiti potporu.

“Očito je nekome potreban sukob, a taj netko mora biti svjestan posljedica. U cijeloj ovoj priči ima previše politizacije i malo iskrenosti”, rekao je Ivanić. BiH ima potpisane sporazume s Katoličkom i Pravoslavnom crkvom, a sporazum s Islamskom zajednicom je na čekanju zbog više iznimki koje se traže za muslimanske vjernike. Tako se primjerice u sporazumu precizira da će u javnom i privatnom sektoru biti omogućeno pravo na “obavljanje džuma-namaza” što je zajednički tjedni obred u džamiji u podne u tijeku svetog mjeseca Ramazana. Takvo pravo, čak niti nedjeljom nije regulirano katoličkim ili pravoslavnim vjernicima.

Zatim se traži pravo na stanku za vrijeme iftara (vrijeme prekida posta nakon zalaska sunca) i sehura (vrijeme početka islamskog posta koji nastupa početkom zore) u istom mjesecu. Takvo što ne postoji uređeno za katolike i pravoslavce koji imaju također sličan mjesec korizme, koji je priprava za svetkovinu Uskrsa. Također se traži da se u državnim institucijama i kompanijama, ali i u privatnim omogući “pravo na odsustvo s posla u svrhu obavljanja hadža”. Hadž predstavlja jednu od obveza muslimana, hodočašće u Meku.

Nisu samo to prava koja bi trebala biti priznata muslimanskim vjernicima. Ugovorom se precizira da će u javnom i privatnom sektoru biti omogućeno obavljanje molitve na radnom mjestu. Takvo što također nije uopće predviđeno sličnim ugovorima s crkvama i drugim zajednicama. Jedno od prijepornih pitanja je i uporaba vjerskih i tradicijskih obilježja. To je pitanje izbora prehrane, ali i odijevanja i izgleda “u skladu s njihovim vjerskim uvjerenjima”. To bi u biti moglo dovesti do toga da se ozakoni nošenje burke, hidžaba i u javnim institucijama, jednako kao i hlača koje najčešće koriste pripadnici selefijsko-vehabijskog pokreta.