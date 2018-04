Donald Trump naredio napade na Siriju, eksplozije u Damasku

Autor: dnevno.hr

Američki predsjednik Donald Trump naredio je napad na Siriju kao reakciju na napad kemijskim oružjem koji se dogodio prošli tjedan u Siriji.

“Naredio sam američkim oružanim snagama da pokrenu precizne napade na ciljeve povezane s kemijskim oružjem sirijskog diktatora Bashar al-Assada”, rekao je Donald Trump koji je dodao je da su napadi na Siriju dogovoreni i s Francuskom i Velikom Britanijom.

BREAKING: President Trump orders US forces to launch precision strikes on targets associated with chemical weapons in Syria https://t.co/jUOOwHG7IV pic.twitter.com/wiFo9IL9ej — CNN International (@cnni) April 14, 2018

“Zajednički odgovor Amerike, Britanije i Francuske na zločine uključuje sve instrumente naše nacionalne moći: vojnu, ekonomsku i diplomatsku”, rekao je američki predsjednik, navodeći da će akcija trajati sve dok “sirijski režim ne prestane koristiti kemijsko naoružanje”.

The US, UK and France coordinated to launch strikes against targets within Syria in response to an alleged chemical weapons attack by the regime of President Bashar al-Assad https://t.co/gH1gA6PS6h — CNN International (@cnni) April 14, 2018

Riječi Donalda Trumpa potvrdila je i britanska premijerka Theresa May te francuski predsjednik Emmanuel Macron.

#BREAKING British PM says no alternative to use of force in Syria — AFP news agency (@AFP) April 14, 2018

Damaskom odjekuju eksplozije, javljaju agencije.

Sirijska državna televizija izvijestila je da sirijske zračne snage ‘odgovaraju na agresiju Amerike, Velike Britanije i Francuske’, javlja CNN koji navodi kako im je više dužnosnika američkog ministarstva obrane potvrdilo da se u napadu na Siriju koriste i brodovi i zračne snage.