Bizarno i stravično: Gol ušao u restoran i ubio troje ljudi

U američkom Nashvilleu u pucnjavi u restoranu ubijene su tri osobe, a još četvero je ranjeno. Napadač je uletio u restoran, a na sebi je imao jedino zelenu jaknu, a ostatak tijela mu je bio gol, te je počeo pucati u goste, nakon čega je izjurio iz restorana.

Policija je identificirala glavnog osumnjičenog, riječ je o 29-godišnjem Travisu Reinkingu na čije ime je registriran automobil kojim se napadač dovezao do restorana.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0

— Metro Nashville PD (@MNPDNashville) April 22, 2018