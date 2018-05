Stanković od erotskog fotografa Lupina na poklon dobio drveni križ

Autor: dnevno.hr

Dan nakon Hoda za život, Aleksandar Stanković u svojoj emisiji ugostio je Lupina, bivšeg erotskog fotografa koji je pronašao vjeru pa sada od drveta izrađuje anđele i drvene križeve. Jedan takav križ poklonio je i Stankoviću koji se ovom ‘umjetninom’ pohvalio na Facebooku.

“Nakon Lupina. no comment”, napisao je besmislenu objavu pozirajući s drvenim križem sa značajnim izrazom lica. Lupino je u emisiji pričao o svojim iskustvima rada u inozemstvu, točnije New Yorku.

“U inozemstvu nemam vremena biti depresivan. U Hrvatskoj se živi samo u kafićima“, rekao je i znalački dodao:

“Danas kod nas škola nije najvažnije. Ako imaš strica. Danas je sve nepotizam. Srce me boli kad vidim mladu djecu.”

Kada ga je Stanković pitao je li mu Čehok pomogao jer su u Varaždinu postavljene dvije njegove skulpture, Lupino je rekao kako je time Čehok pomogao sebi i gradu:

“To je skulptura o kojoj se u Hrvatskoj najviše piše. Ja sam je gradu darovao, oni su samo platili odlijevanje”, objasnio je.

Kao razlog svog prvog povratka u Hrvatsku naveo je Domovinski rat. Razlog što sada ne odlazi je njegova majka koja živi u Varaždinu:

“Nekamo najviše mogu otići na deset dana. Povezani smo. Čehoku je rekla da je bila najsretnija kada je njezin „ninek“, kako me ona zove, slikao lijepe žene. Ona im je kuhala, prala, čistila za njima. „Sada se on jako muči, bojim se da ga to ne ubije“, rekla je” , progovorio je Lupino o svom odnosu s majkom.

Stanković ga je pitao je li vjernik, budući da izrađuje anđela i križeve.

„Jesam, ali na svoj način. No, kad kažem da primam božansku energiju, odmah me u Hrvatskoj optuže za sotonizam. Takvi su ovdje ljudi: dobri, ali zli. Slični Izraelcima, samo što si oni jako pomažu“, objasnio je.