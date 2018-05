SLAVOJ ŽIŽEK ‘Demokracija je u Europi već ukinuta, a umjesto političara, vladaju tehnokrati. Ako ovako nastavi, bit će rata!’

Autor: MiMi

Kontroverzni slovenski filozof Slavoj Žižek u svojim je kolumnama i predavanjima predvidio mnoge društvene probleme s kojima se svijet trenutno suočava, poput globalne recesije 2008., imigrantske krize i polagane propasti Europe, jačanja ekstremne desnice…

U svjetlu političke krize u Italiji gdje je intervencijom predsjednika Mattarelle, privremenim premijerom imenovan dužnosnik MMF-a, Carlo Cottarelli, valja se prisjetiti onoga što je u svojim kritičkim tekstovima o Europskoj uniji pisao Žižek.

Tendencija da se izabrani političari zamjenjuju briselskim tehnokratima, prema Žižeku je iznimno opasna jer znači ukidanje demokracije na kojoj čitav projekt EU počiva. Osim Italije, vladavinu tehnokrata nedavno je imala je i Hrvatska. U siječnju 2016. premijerom Hrvatske imenovan je poslovnjak Tim Orešković koji na izborima nije osvojio ni jedan glas jer njegovo ime nije bilo ni na jednoj izbornoj listi.

“Postoji tendencija da se političari u vladi zamjenjuju neutralnim depolitiziranim tehnokratima. Tvrdim da ovo više nije šala. Demokracija je postepeno već ukinuta”, strahuje Žižek koji tehnokrate ne trpi.

“Nisu u pitanju samo njihove mjere i njihova lažna stručnost, već još više njihov modus operandi. Osnovni obrazac današnje politike je depolitizirana administracija i koordinacija interesa elitnog stručnjačkog korpusa. Jedini način da se uvede strast u ovu depolitiziranu zonu, da se ljudi aktivno mobiliziraju, je kroz strah: strah od doseljenika, strah od bezbožne seksualne izopačenosti (…)”

Kao da je točno znao što će se danas događati, Žižek kolovozu 2014. o tehnokraciji piše:

“O ključnim odlukama koje se tiču ekonomije odlučuje se daleko od očiju građana, bez mogućnosti rasprave. Ovo ozbiljno sužava prostor za odluke demokratski izabranih političkih predstavnika, prepuštajući političkom procesu da se bavi prvenstveno stvarima prema kojima je kapital indiferentan, kao što je ishod kulturnih ratova.”

Istinitost ove Žižekove tvrdnje osjećamo svaki dan i mi u Hrvatskoj. I dok nam zemlja propada zbog korupcije, kriminala i nesposobnosti političkih elita koje ju vode, mi Hrvati svakodnevno ratujemo zbog Crkve, homoseksualnih i reproduktivnih prava, ustaša i partizana, raznovrsnih spomen ploča i Olivera Frljića.

“Daleko da je Hrvatska izuzetak: od Balkana do Skandinavije, od SAD-a do Izraela, od centralne Afrike do Indije, novo mračno doba je na pomolu, dok etničke i vjerske strasti eksplodiraju, a vrijednosti stečene u doba prosvjetiteljstva polako nestaju. Ove strasti su vrebale u pozadini sve vrijeme, ali ono što je novo je otvorena besramnost kojom se razmeću”, zlkokobno je, no proročki najavio Žižek.

“Danas u Europi, slijepci vode slijepce”, mudro je zaključio Žižek koji je prilikom jednog od svojih zagrebačkih gostovanja izrazio bojazan da bi, nastavi li se ovako, unutar granica Europe mogao buknuti ratni konflikt sličan onome u Siriji.