Teške optužbe međunarodne zajednice ‘Čović i Dodik pogoduju širenju kriminala’

Autor: Hina

Ured visokog predstavnika međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini i veleposlanstva najutjecajnijih zapadnih država u toj zemlji u srijedu su otvoreno optužili HDZ BiH i Savez nezavisnih socijaldemokrata (SNSD) za namjerno opstruiranje donošenja izmjena zakona o kaznenom postupku, a čelnike tih stranaka Dragana Čovića i Milorada Dodika za ponašanje koje pogoduje širenju kriminala i korupcije u državi.

U zajedničkoj izjavi veleposlanstava Kanade, Francuske, Njemačke, Japana, Nizozemske, Španjolske, Turske, Velike Britanije, Sjedinjenih Američkih Država, OHR-a i misije OESS-a za BiH istaknuta je duboka zabrinutost “zbog očevidne činjenice da u HDZ BiH i SNSD-u ne postoji istinski interes za provedbu odluke Ustavnog suda BiH o zakonu o krivičnom postupku”.

“Jasno je da njih ne brine to što će njihovo nedjelovanje ozbiljno ugroziti borbu protiv korupcije i organiziranog kriminala u BiH. Te stranke, kroz amandmane koje je predložio HDZ BiH, bore se za donošenje izmjena zakona o kaznenom postupku u parlamentu BiH koje nisu sukladne međunarodnim standardima, a protive se amandmanima koji ispunjavaju te standarde i koji bi osigurali učinkovit rad tužiteljstava i sudova na razini BiH. Štoviše HDZ BiH i SNSD su stvarale proceduralne zapreke za usvajanje bilo kakvih amandmana na zakon o kaznenom postupku”, stoji u izjavi.

Ustavni sud BiH ranije je osporio ustavnost nekih odredbi zakona o kaznenom postupku koje reguliraju primjenu mjera tajnog nadzora u složenim istragama usmjerenim protiv organiziranog kriminala, korupcije i terorizma.

Parlamentu BiH ostavljen je rok do kraja svibnja za usvajanje izmjena osporenih odredbi, no to se nije dogodilo, a HDZ BiH i SNSD uporno su opstruirali korake u tom pravcu inzistirajući na što većem ograničavanju mjera tajnog nadzora.

Analitičari i mediji u BiH nagađali su kako te stranke to čine kako bi spiječile neke od istraga koje su u tijeku i ograničili moguće buduće istrage.

U izjavi međunarodnih organizacija, objavljenoj u srijedu, takve su pretpostavke potvrđene konstatacijom kako su “očevidna nastojanja određenih političkih stranaka da stvore ‘rupe’ u zakonu” te da se državnim pravosudnim tijelima oduzmu instrumenti za učinkovitu borbu protiv organiziranog kriminala i korupcije što je, kako je upozoreno, potpuno neprihvatljivo.

“Zbog takvog pristupa, čelnici tih stranaka i njihovi predstavnici u parlamentu BiH izravno su odgovorni za moguće dalje širenje organiziranog kriminala i korupcije u cijeloj BiH, na štetu svih građana”, stoji u priopćenju.