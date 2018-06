ŠTO JANŠINA POBJEDA ZNAČI ZA HRVATSKU? Slovenski izbori dokazali da ankete manipuliraju javno mnijenje

Slovenski parlamentarni izbori dokazali su nove europske trendove - stranke desnog spektra jačaju i ankete služe isključivo manipulaciji birača

Slovenska demokratska stranka (SDS) uvjerljivo je slavila na izborima s 25,6% glasova, čime je Janez Janša zaslužio priliku da složi novu slovensku Vladu.

“Ankete dokazuju spregu naručitelja (medija), izvršitelja (agencija) i politike”

No ono što je zanimljivo, a postalo je svojevrsni globalni trend – predizborne ankete značajno su promašile okvirne rezultate, i to na štetu pobjednika iz konzervativnog političkog spektra. Nakon potpunih promašaja u izbornim i referendumskim procesima poput najave pada Brexita, uvjerljivih pobjeda Hillary Clinton i Ive Josipovića sve je očitije da agencije za ispitivanje javnog mnijenja urgiraju po nalogu lijevo-progresivnih ideologija i interesnih skupina iz Bruxellesa. Naime, svega par dana prije izbora agencija Mediana promašila je Janšin rezultat za nestvarnih 10,1% što teško može biti slučajno. Ni drugoplasirani Marjan Šarec nije prošao pretjerano bolje, s odmakom od 4% – što doduše ide pod domenu statističke pogreške. Njega se za razliku od ‘nacionalista’ Janše prozivalo za populizam. Znakovito, opcije lijevo-(kvazi)liberalnog spektra bile su ili pogođene ili su varirale +-2%, što je uobičajena norma. Takve varijacije u pogreškama uočene su jedino u Hrvatskoj i Sloveniji, što nije iznenađujuće pošto iste agencije ‘vedre i oblače’ u obje države.

Za mišljenje smo pitali vlasnika agencije ‘2×1 Komunikacije’ Roberta Bosaka, u javnosti poznatog i po otvorenom sukobu s Krešimirom Macanom, savjetnikom premijera Plenkovića. “Ovakve stvari moguće su samo u Hrvatskoj i Sloveniji, čak ni u BIH. Sjetimo se samo usporedivog slučaja IPSOS-a koji je u anketama za predsjedničke izbore davao i do 23% prednosti za Ivu Josipovića. A znamo kako je na kraju završilo”. Intrigantnu tezu dao je i na upit o tome tko onda stoji iza tih anketa. “Ako provjerimo tko je naručitelj – a to su nacionalni i državni mediji – jasno je da postoji sprega između politike na jednoj i anketnih agencija na drugoj strani. I budite sigurni da ankete uvijek imaju utjecaj, jer da nemaju ne bi bile ni naručivane”. Tako se između redova može pročitati da su Janša i Šarec u projekcijama imali i veće prednosti od ovih konačnih. “Ovo je dobar pokazatelj koliko seže izborna manipulacija – od anketnih istraživanja do politički dirigiranih medija – a u Sloveniji su samo pokazali vrhunac svog licemjerja u protežiranju lijevih izbornih opcija” zaključuje Bosak.

Europski pučani mogli bi povezati Janšu i Plenkovića

Doduše, postoji i druga opcija – da kampanja i rad na terenu sve značajnije utječu na birače. A njih salonski političari vješto izbjegavaju. Ljevica i retorički nesvrstani nezavisni kandidati (najčešće populisti, nacionalsocijalisti i liberali) na Janšu su se obrušili s tezama o njegovoj antiimigrantskoj politici, prijateljstvu i financiranju od strane Viktora Orbana, te s obzirom na sve navedeno čudnu špekulaciju o nesuverenosti – iako se upravo SDS najviše posvetio autoritativnom suverenitetu. Što to znači za Hrvatsku? Prije svega treba istaknuti njegovo inzistiranje na ‘hermetičkom’ zatvaranju granice i lobiranje da uz Bugarsku i Rumunjsku do daljnjeg ni mi ne budemo primljeni u Schengenski prostor kao ‘rizična zemlja’. No ako bude želio formirati Vladu, morat će dati garancije praktički svim potencijalnim partnerima da neće težiti ‘ekstremnom desničarenju’ – pošto više od 50% mandata otpada na njemu ideološki nespojive opcije. Što naravno treba uzeti pod rezervom.

Zato im je već poručio da ‘ohlade vruće glave’ jer će suradnja biti nužnost. Dodao je da nije isključena ni vlada ljevice što mu je bio razlog ponavljanja storije o ‘potrebnim promjenama u izbornom sustavu’. Eskivirao je i optužbe za antiimigrantski pristup rekavši da se solidarizira s izbjeglicama ali ih neće primati bez kontrole. Zaključio je izlaganje s tezom da je danas populizam smatran kao nešto loše od strane salonske ljevice iako se baš ‘populus’ treba najviše osluškivati. Za očekivati je još žešći pritisak na tužbu zbog neprimjenjivanja arbitražne odluke, kao i nastavak prljave igre ‘lobiranja’ sudionika u procesu. Ako se dogodi neka nova imigrantska kriza imigranti će zaglaviti u Hrvatskoj, pod uvjetom da ih i mi pustimo bez snažnije kontrole. Što se pak tiče slovenske vojne baze na spornom teritoriju Svete Gere, Slovenija će ostati ustrajna na zadržavanju lokacije pod svojom ‘okupacijom’. No, kako su i HDZ i SDS članovi europskih pučana – možda se dogode neke iz predizbornog konteksta posve neočekivane stvari i dogovori. Dogovor oko arbitraže je jedna od njih, kao i neutralnost Slovenije oko Schengena. Tu će Plenković morati pokazati pregovaračko-diplomatske sposobnosti koje bi morao posjedovati…