SAD ŠIRI BAZU NA KOSOVU, SRBIJA U PANICI Lovci i bombarderi spremni za akciju

Autor: R.M.

Srpski mediji digli su popriličnu hajku i prašinu povodom novog proširenja američke baze Bondsteel na Kosovu. A uz proširenje navodno dolazi i novo naoružanje.

SAD koristi već uhodanu taktiku naoružavanja u blizini svih možebitnih ruskih saveznika. Bazu će proširiti za 100 hektara, zbog piste za lovce, bombardere i jurišne helikoptere, prenosi Informer. KFOR-ova baza nalazi se kod Sojeva i Uroševca na istoku Kosova i jedna je od najvećih izgrađenih baza nakon Hladnog rata. Srbi apostrofiraju kako je zemlja zapravo srpska, koja je ‘oteta bez obeštećenja’.

Amerikanci nisu imali ovakve planove, no ideja o širenju baze ukazuje na to da su u stanju pripravnosti. Ta velika građevinska operacija krenut će nakon ‘amenovanja’ od strane Donalda Trumpa i Srbi već traže zaštitu ruskih partnera. State Department nije potvrdio izgradnju piste pa nije isključeno ni da je u pitanju obično nagađanje. Kako je baza povezivana i s drugim daleko ilegalnijim stvarima od same vojske, bit će zanimljivo vidjeti što nas očekuje.