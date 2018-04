Poznati srpski filmaš: ‘Mladić nije heroj, Šešelj je politička prošlost, a Srebrenica stravičan zločin’

Autor: Dnevno

Srpski novinar i filmaš Boris Malagurski u Hrvatskoj je predstavio svoj novi dokumentarac 'Kosovo: Moment u civilizaciji', i to ne bez uobičajene pompe.

Hrvatski mediji prema tom gostovanju postupili su dvojako – desni mediji su ga ili posve ignorirali ili su ga povezivali s Ivanom Pernarom, lijevi su ga žestoko napadali zbog anti-EU ili anti-NATO stavova. Prozivan je za ‘četništvo’ i ‘jugonostalgiju’, nazivan ‘ruskim agentom’, a nitko ga nije pitao za mišljenje. Jedino gostovanje u hrvatskim medijima odradio je u Podcast Inkubatoru kod Ratka Martinovića, a većina pitanja bila su upravo pitanja publike.

‘Početak i kraj svih problema u regiji leži u ekonomiji’

“Ovo mi je zapravo drugi film kojeg sam promovirao u Zagrebu. Prvi je bio ‘Težina lanaca 2’, prikazan na ‘Subversive Film Festivalu’. Ovaj film je odlično prošao, a bavi se UNESCO-ovom baštinom na Kosovu – uništenim i oskrvnavljenim crkvama na Kosovu, sve pod budnim okom međunarodne zajednice. To je važno za sve ljude, ne samo za Srbe. Vidjeli smo uništavanje Palmire u Siriji i Mosula u Iraku. Rušenje križeva i povijesne baštine ne treba zabrinuti samo Srbe ili Hrvate. To je anticivilizacijski moment, to nisu samo obične građevine, one nose vrijednost, ljubav i toleranciju.” Navodi kako cilj njegovih filmova nije dodatna polarizacija i sijanje mržnje već pomirenje, te da mu neka nova Jugoslavija ili slične formacije nisu agenda. Za članstvo Srbije u EU kaže da je najbolje pričekati dok se situacija ne kristalizira, naročito nakon Brexita.

“Suština naših problema leži u ekonomiji. Sve nacionalne priče i pokazivanje prstom nisu suština problema. Nisu ni Srbi krivi za sve, kao ni Hrvati ili Bošnjaci. Problem je ovaj ekonomski model koji favorizira elitu na vrhu i eksploatira narod. Sav fokus je ili prebaciti krivicu na nekog drugoga ili jednog pojedinca za sve okriviti i zamijeniti ga drugim. Džabe veće smjene i demokracije pošto je problem u sustavu koji ne funkcionira! Neoliberalni model govori sljedeće – vi ste beba i trebate se natjecati s vozačem Formule 1. Ako je beba dovoljno talentirana ona će pobijediti! E neće, u nju treba ulagati i to godinama… Tako je i s tvrtkama i poduzetnicima. U njih treba ulagati da izrastu u nešto ozbiljno. Istina, političari mogu biti u sukobu interesa i gurati svoje, ali tu građani moraju buntom odraditi svoj dio, kao što je recimo na Zapadu.”

‘Mladić nije heroj, a Šešelj je politička prošlost, klaun’

“Pitaju me i za Kanadu, čije državljanstvo posjedujem. Moji roditelji su meni sve omogućili, supruga, prijatelji… Ne samo Kanada. Zaista sam mislio da je to savršena država kada sam tamo odlazio, bio sam tinejdžer. No tamo nisu sve stvari baš takve kakvima ih gledamo. Bolji su za biznis i poduzetništvo, puno buntovniji od nas i stalno prosvjeduju, od ulice do državnih problema. No s druge strane su otuđeni, ima puno beskućnika, fali druženja, razgovora… Velike su plaće iz naše perspektive, no s obzirom na stanarinu, organsku hranu, automobil i sve ostale troškove – zaista i nisu.” Voditelj mu je tada replicirao da je Hrvatska značajno drugačija od Srbije kada u obzir uzmemo Ovršni zakon i blokadu računa, pa je velikoj većini građana bolje biti vani i na minimalcu s odblokiranim računom nego u Hrvatskoj s prosječnom plaćom i trajnom blokadom.

Tada se prešlo i na pitanja gledatelja koja su većinski išla u svjetonazorsko-ideološkom smjeru, odnosno rasvjetljavanju stavova koji su smatrani spornima. “Nikada nikome nisam ništa ružno rekao. Ako mene neki hrvatski mediji nazivaju četnikom ili velikosrpskim redateljem, to ih čini šovinistima. Njima smeta ako netko voli svoju zemlju. Ali ja vam volim i zemlje u okruženju. Intervjuiram razne ljude – od Ivana Pernara, Domagoja Margetića do Marka Franciškovića.” Haške presude su isto uzimane kao okvir napada. “Nigdje nisam rekao da je loše što je Ratko Mladić osuđen, već samo to da je loše što nisu osuđeni i drugi. Svi koji su činili zločine trebaju biti kažnjeni. Moje pitanje uzimaju kao stav i ne pitaju me što doista misli. Nikad nisam rekao da je Mladić heroj. Šešelja sam prozivao zbog nacionalizma i ratnohuškačke retorike. O njemu ne treba previše ni trošiti riječi. On je politička prošlost, i klaunovi su zabavni.”

‘SAO Krajina i Kosovo nisu usporedivi’

Sljedeće pitanje bilo je ‘Je li Srbija počinila genocid nad Hrvatima?’ “Mislim da je riječ ‘genocid’ kao pojam vrlo opasna. Eliminiranje naroda ili dijelova naroda izazivaju morbidno političko uzbuđenje, bilo da su u pitanju Srebrenica, Vukovar ili Jasenovac. Etničko čišćenje, naročito na prostoru BIH, bilo je u igri. I to su provodili pojedinci i grupacije, nikako ne obični narodi. Svi su imali svoje grijehove, ratni zločini su sramota za sve. Relativizacija je problem – Srebrenica je stravičan zločin, kako god on bio nazivan. Treba jasno osuditi sve zločine, tko god da ih je činio. Ovako dok svaka strana vadi svoje zločine i gotovo uživa u optužbi za genocide, to zamagljuje suštinu priče i pomirenje. Haag nije u tome uspio, već je dodatno stvorio žarišta i podjele. Osuda ratnih zločina mora biti stvar ljudskosti, a ne toga jesmo li Srbi ili Hrvati.” Za SAO krajinu i Kosovo smatra da nisu usporedive formacije i da su drugačiji povijesni konteksti.

“Ne negiram da Srebrenica ne postoji i da se tamo dogodio stravičan zločin. Isto tako, protjerivanje Hrvata iz Vojvodine je bilo nedopustivo. Nisam nikad govorio ni o promjenama srpskih granica, dapače – osobno sam za svijet bez granica. Ne treba nam nova Jugoslavija, ne moramo ni Europsku uniju uzimati kao primjer – ali je apsurdno da Hrvati na more moraju preko teritorija BIH i Neuma. Zar se ni oko toga ne možemo dogovoriti? Što se Jasenovca tiče, nisam nigdje konkretne brojke iznosio, samo okvirne i teoretske. Svaki ljudski život je bitan, velika je razlika između milijun žrtava i službene brojke, no svaki život je bitan, naročito ako je sustavno ubijanje. To što neki ljudi imaju potrebu da brojke mrtvih preuveličavaju ili smanjuju ukazuje na morbidnost koju ne želim ni komentirati.” Na kraju je otkrio da završava ‘Težinu lanaca 3’ i da će fokus biti na klimatskim promjenama, ekologiji, GMO-u, osiromašenom uranu, a kako će uskoro izaći i trailer produkcija se polako završava.