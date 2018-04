POTPREDSJEDNICA SRPSKE VLADE: ‘Teza da je Srbija bila agresor na Hrvatsku za svaku je osudu!’

Autor: R.M.

Komemoracije u Jasenovcu i dalje ne prestaju silaziti s medijskih naslovnica, a najnovija nebuloza dolazi iz kabineta Vlade Srbije, prenosi Blic.

Potpredsjednica Vlade Srbije i ministrica građevine, prometa i infrastrukture Zorana Mihajlović za RTS je osudila izjavu premijera Plenkovića o ‘agresiji Srbije na Hrvatsku’. “Mislim da je za osudu takva izjava predsjednika hrvatske vlade, ali kao što sam rekla hajde da pokušamo da idemo naprijed. Nisu dobre stvari koje se dešavaju u posljednje vrijeme, mislim da nacionalizam i s jedne i s druge strane donosi samo korak, ne jedan nazad, nego mnogo koraka nazad.”

Uz navedenu osudu inzistira na isprici i poziva Plenkovića da isto tako osudi i ‘HOS-ovu zastavu s ustaškim pozdravom u Jasenovcu.’Ako hoćemo pričati o budućnosti i regionu, zaista moramo možda jedan time-out i da se ponovo vratimo na sve ono što su se predsjednik Srbije i predsjednica Hrvatske dogovorili nedavno kada je Aleksandar Vučić bio u Zagrebu, a to je da pokušamo graditi budućnost.”

“Kada je Aleksandar Vučić bio u Zagrebu, ja sam bila prisutna i mogu da zaista kažem kako je izgledalo… Mi smo onda zbog raznih situacija trebali istog trenutka da se vratimo za Srbiju. Mi to nismo uradili. To zavisi od onih ljudi koji vode državu, dakle ako su predsjednica Hrvatske i naš predsjednik rekli idemo naprijed, postoje stvari koje nas razdvajaju, hajde to da poštujemo”, navodi Mihajlovićeva. “Da je srpska vlada reagirala na sve ono što se u prethodnom periodu čulo od strane članova hrvatske vlade ja imam utisak da bi možda pola hrvatske vlade imalo zabranu ulaska u Srbiju”.