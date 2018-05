DAČIĆ PLENKOVIĆU: ‘Točno je da nismo jednaki, mi nismo bili na strani Hitlera’

‘Ja nisam govorio o ratu, nego o diplomatskom ratu koji Hrvatska izaziva’, rekao je za N1 ministar vanjskih poslova Srbije Ivica Dačić, reagirajući na izjavu premijera Hrvatske Andreja Plenkovića da nije dobro upotrebljavati takve riječi koji je poručio Hrvatskoj – točno je da nismo jednaki.

“Točno je da nismo jednaki, mi nismo bili na strani Hitlera, nismo vršili Holokaust nad Židovima i Hrvatima, nismo tjerali Hrvate da nose obilježja kao što su Srbi i Židovi morali nositi za vrijeme Drugog svjetskog rata, Židovi žute, a Srbi plave trake”, rekao je Dačić.

Srbijanski ministar vanjskih poslova rekao je da Hrvatska i Srbija nisu iste jer Srbija ne negira zločine, nego ih kažnjava.

“Nismo isti, jer mislimo da je ovo što Hrvatska radi čista glupost, i da je bolje da se bavimo razvojem naših odnosa nego da vodimo diplomatski rat. I Plenković sve to zna, ali misli da mu to donosi političke poene. I to je žalosno”, zaključio je šef srpske diplomacije koji se nalazi u Indiji, piše N1.