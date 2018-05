Fabris Peruško ‘Franck se ponaša kao Todorićeva banka, a ne tvornica kave!’

Izvanredni povjerenik za Agrokor, Fabris Peruško i njegova zamjenica Irena Webber obratili su se javnosti te iznijeti nove informacije vezane uz nagodbu Agrokora s vjerovnicima i dobavljačima. Tiskovna konferencija kasnila je 15 minuta i trajala otprilike toliko, ako ne i manje jer su povjerenik i njegova zamjenica pobjegli čim su novinari počeli postavljati neugodna pitanja.

Njihovo obraćanje najavljeno je kao iznošenje novih informacija o nagodbi, no medijsku su pažnju iskoristili da iz sve artiljerije napadnu Franck, vjerovnika koji vrlo glasno od samih početaka upozorava na sve nepravilnosti u vezane uz nagodbu.

“Svi vjerovnici taoci su Fancka koji se ponaša kao Todorićeve banka, a ne tvornica kave”, rekao je Peruško i dodao kako Franck sada za svoje loše odluke pokušava optužiti izvanrednu upravu.

“Preostali iznos se odnosi na financijske mjenice. Od prijavljenih 9,3 milijuna eura Francku je do sada plaćeno 6,8 milijuna eura, što je bitno iznad prosjeka ostalih dobavljača. Međutim, nažalost, pravi problem Francka nisu potraživanja, nego nevjerojatnih 59 milijuna eura drugog duga. Neki od naših velikih dobavljača poput Sokola Marića idu u restrukturiranje. Franck to nije napravio. Zašto nisu iskoristili vrijeme na restrukturiranje nego energiju troše na rušenje nagodbe? Franck trećinu svojih prihoda ostvaruje kroz Agrokor. Ledo, usporedbe radi, ima samo 20%. Dok nas Franck tuče priopćenjima, mi pokušavamo dogovoriti nagodbu. Nećemo s Franckom prestati razgovarati, no nećemo dozvoliti da ugroze nagodbu”, rekla je zamjenica Irena Webber.

“Franckovo ponašanje liči na dječji vrtić. Jedan dan osporavaju vjerovničko vijeće, drugi dan skupljaju punomoć. Više puta smo naglasili da smo učinili sve da osnujemo vjerovničko vijeće, no ako do toga ne dođe, to neće spriječiti nagodbu. U vjerovničkom vijeću sjedi Sberbank s potraživanjem od milijardu i 108 tisuća eura. Financijske institucije nisu dobile niti kunu gotovine, niti će dobiti. Ako platimo Sberbanci, a ne dobavljačima, ona bi u ovom trenutku odustala od potraživanja. Dobavljači će dobiti još 80 milijuna isplate u gotovini. Na sastanku u Ministarstvu gospodarstva na kojem su bili Marica Vidaković, Mario Pucar, Stanković i Vranković potpisali smo promemoriju i postigli sporazum ako u nacrt nagodbe uđe tih 80 milijuna eura i 11 milijuna dodatnih, da će podržati nagodbu i neće postavljati dodatne uvjete”, kazao je Peruško.

“Stajalište izvanredne uprave je da svi rezultati pregovora moraju biti ugrađeni u nacrt nagodbe jer smatramo da o tome moraju glasati svi vjerovnici i mora biti javno. U utorak ćemo imati dodatni sastanak s dobavljačima i proći sva dodatna pitanja, no dogovor ćemo postići“, zaključio je Peruško, a potom su uslijedila novinarska pitanja.

“Svaki negativni val informacija stvara prostor u kojem nam je vrlo teško stvarati dojam da su stvari pod kontrolom“, izvalio je Peruško, no vrlo brzo se ispravio:

“Stvari su pod kontrolom, no ako se svi drže dogovora, uspješno ćemo refinancirati dug” rekao je povjerenik i pobjegao pred neugodnim pitanjima.