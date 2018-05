Oglasili se piloti: ‘Uprava bezočno laže, ako ovako nastave, uništit će Croatiu Airlines!’

Autor: MiMi

Nakon brifinga za novinare koji je u srijedu održala Uprava Croatia Airlinesa, oglasio se i Hrvatski sindikat prometnih pilota koji je s gnušanjem odbacio sve što je javnost jučer mogla čuti od strane rukovodioca naše jedine aviokompanije. Njihovu reakciju prenosimo u cijelosti:

”Potpuno odbacujemo spinove i propagandne besmislice koje je Uprava Croatia Airlinesa iznijela dana 16.05.2018. na brifingu za medije. Uprava i dalje negira katastrofalno stanje u kompaniji, pa se pitamo jesu li oni uopće svjesni istog.

Ponavljamo da su mehaničari još u siječnju naglašavali da će avioni kasniti 45 i više dana, pa je Uprava, ako je već uprskala s planovima i odlascima osoblja, mogla i trebala na vrijeme izmijeniti (reducirati) red letenja ili unajmiti stranog prijevoznika na duži najam te tako umanjiti posljedice lošeg planiranja i nedostatka mehaničara. Danas imamo preko 180(!) otkazanih letova uz svakodnevne kratkoročne i ekstremno skupe angažmane stranih prijevoznika, te milijunske gubitke. Uprava je ovo mogla spriječiti no to i jest razlika između sposobnih i podobnih ljudi koji donose odluke. Naša Uprava živi u svom paralelnom svijetu.

Govori se o „samo“ 106 letova obavljenih unajmljenim avionima. Vlada Republike Hrvatske bi morala ozbiljno razmotriti tko vodi nacionalnu kompaniju ako management smatra da je 7% otkazanih letova u svibnju „samo“ i da tako što ne treba brinuti. Kompenzacije putnicima, rerutiranja na druge kompanije, veliki troškovi skupih kratkoročnih najmova, s pravom frustrirani putnici, te milijunski gubici za management nisu alarmantni?!?

Uprava iznosi podatke o boljoj popunjenosti aviona (LF- load factor), pa ističe da je load factor 70%. Pritom “zaborave” i istaknuti novinarima da je prosjek u Europi 81%, daleko iznad Croatijinog, te da je tih 70% daleko manje od 75% koliko je potrebno da bi kompanija poslovala s nulom. Konačno ovaj LF je umjetno povećan jer su zbog otkazanih letova putnici prebačeni na kasnije letove, čime su ti letovi bolje popunjeni.

Uprava se ponosi i povećanjem broja putnika od 8% u prvom kvartalu 2018. godine, no zaboravila je to staviti u kontekst da je u Hrvatskoj u isto vrijeme povećanje broja putnika 14%. Ovo znači da Croatia Airlines i dalje gubi tržišni udio. A on je samo 18% u top sezoni, što znači da stranci imaju nevjerojatnih 82%. Praksa kakvu nema ni jedna druga država Europe osim Mađarske gdje je nacionalni prijevoznik bankrotirao. Sudbina prema kakvoj rapidno juri i Croatia Airlines.

Iznose se podaci o profitabilnosti u 2017. i po stoti puta pritom u zabludu stavlja javnost jer ne ističe da su rezultati takvi samo radi prodaje slotova na Heathrowu. Kao što su pozitivni rezultati u prošlosti bili produkt prodaje motora, aviona, Pleso prijevoza i ostale imovine Croatia Airlinesa. Scenarij koji je prolazila slovenska Adria zbog čega je morala na koncu biti poklonjena upitnom investitoru.

Uprava je prodala najveću vrijednost kompanije, slotove na Heathrowu, radi održavanja motora, od kojih dobar dio više nije ni vlasništvo Croatie Airlines, nego stranaca kojima su prodani tijekom restrukturiranja. Ni to nije bilo dovoljno pa je prošli tjedan Vlada RH morala dati dozvolu za novi kredit od 64 milijuna. Zašto, ako je financijsko stanje u kompaniji, „vrlo dobro“?

Konačno, Vlada RH je Croatiju 2012. oslobodila dugova, investirala 800 milijuna kuna, da bi se danas- ponovo zaduživali? Restrukturiranje nije uspjelo. Ovaj management je javno zatražio novih 250 milijuna kuna koliko, po njima, država treba ponovo investirati u kompaniju. Nakon samo 6 godina.

Uprava iznosi da su gubici u prvom kvartalu ove godine 12 mil. kn manji spram istog razdoblja prošle godine, no prešućuje da je isti rezultat (isti „uspješni gubitak“) bio i u 2014. i 2016. godini. Zar će Croatiji pomoći ako gubici budu i dalje deseci milijuna kuna? Operacija uspjela, pacijent je i dalje na aparatima. Negira se do iznemoglosti da je stanje s količinom pilota, mehaničara i stjuardesa alarmantno. Zašto onda Uprava nudi 300 EUR dnevno (plus smještaj i avionska karta do Zagreba) stranim mehaničarima? Zašto se onda otkazuju letovi?

Konačno sindikati su imenom i prezimenom pobrojali sve mehaničare i pilote koji su otišli u posljednjih 5 godina, (ne 2 godine što koristi Uprava) te isto objavili. Više se ne može u rukavicama reći da Uprava provodi „spin“, nego moramo reći istinu: laže se kada se kaže da je neznatan broj mehaničara, pilota i stjuardesa otišao u posljednjih 5 godina. Sindikati su to dokazali objavom imena i prezimena konkretnih ljudi.

Na koncu Uprava nastoji napraviti ogroman spin tako da negira loše stanje u firmi i da je cjelokupni javni bunt djelatnika motiviran podrškom jednom kandidatu kojeg, po njima, podržavaju radnici.

Radnici kompanije imaju pravo na mišljenje o kandidatima za novog direktora jer je Croatia Airlines vlasništvo poreznih obveznika koji iz svog pa tako i naših džepova plaćaju gubitke.

Radnici ne postavljaju CEO-a, niti to žele činiti. Upravo suprotno. No, radnici u javnom poduzeću imaju ne samo pravo nego i obvezu ukazati na nepravilnosti, loše poslovanje ili nezakonitosti. Croatia Airlines nije ničija niti privatna, nego je vlasništvo građana Republike Hrvatske.

Bilo bi katastrofalno da se Uprava, kao uvijek dao sada, postavlja prema političkom ključu, jer nas je to dovelo u situaciju u kojoj smo danas. Bilo tko iz postojeće uprave nije u stanju voditi kompaniju jer su dio iste škole, miljea koji se dokazao da ne zna voditi kompaniju. Bili bi sretni da se na natječaj javi Richard Branson iz Virgina ili Pieter Elbers iz KLM-a, no nažalost se nisu javili. Nadamo se da će Vlada donijeti pravilan sud i da neće Croatiji Airlines oduzeti zadnju šansu za preživljavanje.

Brifing Uprave za medije je imao za cilj promoviranje jednog od kandidata za mjesto direktora, a drugog za člana Uprave (obojica kolega –Bajić i Vlašić sudjeluju u natječaju koji je u tijeku) koji su o trošku kompanije iskoristili medijski prostor što je nemoralno i krajnje neprihvatljivo. Dobar dio brifinga bio je usmjeren na vlastitu promociju i iznošenje priče o trnovitom napretku g. Bajića. Ovo nije samo sukob interesa, nego i nenamjensko trošenje sredstava Croatie Airlines.

Ako se ovakvo stanje nastavi Croatia Airlines će nestati nakon što Uprava rasproda ostatak imovine. Ona je danas vrlo mala, neusporedivo manja nego prije 5 godina. Tada ćemo i mi preostali potražiti posao izvan Hrvatske, a nestat će motor razvoja turizma i cjelokupne ekonomije. Mi, djelatnici Croatie Airlines nećemo bespomoćno gledati kako se uništava državna imovina, kao što su to, nažalost, naši slovenski kolege činili. Borit ćemo se za javno dobro. Nama je stalo.”