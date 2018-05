Odgođeno novo suđenje mladom monstrumu Davidu Komšiću iz vrlo BIZARNOG razloga

Autor: dnevno.hr

Nakon što je nedavno nepravomoćno osuđen na 30 godina zatvora zbog svirepog ubojstva Kristine Krupljan (20) čiji je život ugasio sa 88 uboda nožem, Davidu Komšiću (20) na Opčinskom je sudu počelo suđenje zbog protupravnog oduzimanja slobode bivšoj djevojci Kristini čiji je auto s ekipom demolirao na Bukovačkoj cesti tri mjeseca prije ubojstva, piše Jutarnji lsit.

Na optuženičkoj klupi s Komšićem zbog tog divljaštva našli su se još i braća Arjan (23) i Armend Rexhepi (23) te Filip Filipović (23), no obzirom na nedolazak 23-godišnjeg Armenda koji se netom prije rasprave telefonski ispričao da je na sezonskom radu u Medulinu, sutkinja je izdala dovedbeni nalog, ali kako ga policajci nisu zatekli na adresi jutros, raspravu je morala odgoditi.

– Okrivljeni Armend Rexhepi ispričao je svoj nedolazak telefonski prije rasprave navodeći da ga gazda ne pušta. Pritom je naveo i da je prošli tjedan u petak pokušavao kontaktirati raspravnog suca. Poziv za sud, međutim, Armend Rexhepi primio je 16. travnja i imao je dovoljno vremena za organizaciju pa sve upućuje na izbjegavanje sudskog postupka. Po djelatnicima IV. policijske postaje jutros isti nije zatečen na adresi stanovanja, a njegov otac Šaban Rexhepi je rekao da mu je sin već 10-ak dana na sezonskom radu i da ne zna točnu adresu restorana gdje radi – rekla je sutkinja na početku suđenja tražeći da mu se onda odredi istražni zatvor.

Potom je dala do znanja da neće tolerirati izbjegavanje dolazaka na rasprave.

– Svakome tko bude izbjegavao sud, biti će određen istražni zatvor. Bolest ili neka druga takva izuzetna okolnost, i to na vrijeme ako se kažu, mogu biti jedino opravdanje za izostanak. Mjere sigurnosti na ovom suđenju su velike, pa samim time i troškovi osiguranja, a za odgode poput ove snosit će troškove upravo oni koji će izbjegavati rasprave – zaključila je sutkinja.

Potonje izrečeno najviše je “zaboljelo” upravo Davida Komšića koji je sutkinji pokušavao objasniti da je prijatelj s optuženičke klupe, koji se jedini nije pojavio u sudnici, ipak ispričao svoj nedolazak.

– Ali Armend Rexhepi vam je dostavio da ne može doći! A i vi ste sad tu rekli da vas je zvao jutros prije rasprave – izustio je David Komšić, na što mu je sutkinja dodatno pojasnila da “Armend Rexhepi nije ispričao svoj nedolazak već je zvao prije rasprave.”

Podsjetimo, optužnica ih tereti da su 27. studenog 2016. oko 5,40 sati na Bukovačkoj cesti presreli Kristinu svojim vozilom te su na njoj, a onda i na njezinom automobilu, svaki na svoj način, iskalili bijes. Bio je to incident radi kojeg je nesretna Kristina dala iskaz u prostorijama Državnog odvjetništva 22. veljače prošle godine, a tog istog dana navečer je ubijena u autu, ispred svoje zgrade na Volovčici.

S Komšićem je u intimnoj vezi bila od 2012., a tijekom te turbulentne veze više su puta prekidali jer je on, prema Kristinim tvrdnjama, znao biti nasilan i ljubomoran.

– Davida i trojicu njegovih prijatelja srela sam na izlasku iz noćnog kluba. Tražio je da idemo van razgovarati, vukao me za ruku i prigovarao mi kako sam se to obukla. Prišla sam redarima i rekla da me maltretira te sam uz njih čekala taksi – opisivala je Kristina u tužiteljstvu pojašnjava da je u klub došla taksijem jer nije znala hoće li tamo piti alkohol. Zatim je taksijem otišla po svoju Opel Astru da bi na semaforu primijetila Komšićev crni Mercedes C klase. Učinilo joj se da je sam u vozilu pa su počeli dogovarati da se nađu.

– Na semaforu sam skrenula ulijevo prema Maksimirskom stadionu i tako sam vozila dok mi Mercedes nije došao s desne strane. Uočila sam da je David zapravo na mjestu suvozača i da nije sam. I dalje smo razmjenjivali poruke te mi je rekao da stanem iza njih. Stala sam na kružnom toku na križanju Petrove i Bukovačke ceste. On je izašao iz Mercedesa i krenuo prema meni. Pozvala sam ga da sjedne na suvozačevo mjesto. Kratko se nećkao, a potom se vratio u Mercedes prijateljima – pričala je još tad Kristina nakon čega su krenuli prema Bukovačkoj gdje su joj prepriječili put pa je bila primorana stati.

– David je naglo izašao iz Mercedesa i uzrujano prišao mom autu. Ja sam se zaključala i malo otvorila prozor kako bi mogli razgovarati. Derao se: “Zašto nas pratiš?” i vikao da nema on što sa mnom razgovarati. Govorio mi je: “Makni se kur…..!” pritom pokušavajući ući u moj auto. Zatim je nogom udario u vanjski retrovizor koji je pao i razbio se. Razbio je i staklo na prednjim lijevim vratima, a komadići stakla su mi razrezali šake. Kroz razbijeni prozor primio me za kosu i udario mi glavom o upravljač. Sjedila sam i plakala, a netko je pitao: “Što ćemo sad s njom?” pa su počeli gurati unazad moj auto – prisjetila se još Kristina koja je pokušavala ubaciti auto u brzinu da pobjegne, ali nije uspjela jer je tek bila položila vozački.

Nakon toga auto je udario u kamenu ogradu dvorišta zbog čega se razbilo stražnje vjetrobransko staklo i stražnji dio auta, a kad je uzela svoj Samsung Galaxy S7 da pozove policiju, Arjan ju je počupao za kosu i istrgnuo mobitel iz ruke. Komšić i prijatelji su se Mercedesom odvezli prema centru. Mobitel je procijenila na 6500 kuna, a osiguranje štete na vozilu procijenilo je na 40.000 kuna.

Tužiteljstvo za Komšića traži dvije godine i četiri mjeseca zatvora, a za trojicu mušketira dvije.