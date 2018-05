Novi mailovi razotkrivaju rusku vezu u Agrokoru. Martina Dalić: ‘Staljinizam je dobar kome ga je Bog dao’

Autor: MiMi

U petak je stigao novi nastavak napetog političkog trilera ‘Hotmail’ s ministricom Martinom Dalić u glavnoj ulozi. Treća epizoda ima i elemente crne komedije, groteske te diskretnu notu Ionescova teatra apsurda. Tema novog seta živahne prepiske ministrice i njenih momaka za ‘spas’ Agrokora ovaj put su ruske banke i – staljinizam! Portal Index.hr ovih je dana zabavniji od Netflixa i HBO-a, a svaka nova epizoda očekuje se s nestrpljenjem.

Iz novoobjavljene elektronske pošte u aferi Hotmail saznali smo da je jedan od glavnih autora lex Agrokora odvjetnik Boris Šavorić iz istoimenog odvjetničkog društva. Isti taj Šavorić za kojeg je ministrica Dalić pred Odborom za gospodarstvo lagala da ne pozna. Isti koji je u vrijeme pisanja lexa radio za rusku banku VTB.

“JESI napisao Šavorićev zakon :-)”, upitao je mailom Tonći Korunić iz InterCapitala odvjetnika Borisa Šavorića 10. ožujka prošle godine.

“Šavorićev zakon, mašala!”, radosno je dodala ministrica Dalić iz čega možemo zaključiti da je prvo, interno ime lex Agrokora bilo lex Šavorić.

“Dragi svi. Kako sam vam bio spomenuo, mi smo unatrag par godina već nekoliko puta radili za VTB koji je financirao Borga sa gotovo 360 mil Eura, pa sam vam i spomenuo onaj dan da smo imali u siječnju još, a i nedavno par conf call-ova s White & Case – odvjetnicima VTB-a, da su se raspitivali o uvjetima financiranja, stečaju, itd. Čak smo rekli da je VTB malo naivan i da se raspituje o osnovnim stvarima. Uglavnom, samo da vas obavijestim da nas je sinoć kontaktirao White & Case i da ih je VTB angažirao da ih prate i zaštite, a mi ćemo lokalno po potrebi raditi za pitanja hrvatskog prava. To će kod nas raditi dvoje drugih odvjetnika, a kolega Toni i ja ćemo pratiti razvoj situacije. Nema nikakvog realnog razloga da im sada, nakon dvije godine suradnje, kažemo da imamo konflikt interesa“, odao je Šavorić ostatku Dalić boysa neke od poslovnih tajni VTB-a i upozorio ih kako bi bilo glupo priznati sukob interesa.

U isto vrijeme kada su mailovi slani, Šavorić je izjavio da nije u sukobu interesa jer je prije radio za VTB, a to je potvrdio i povjerenik Ramljak dodavši da je sve čisto. Mailovi pak pokazuju da je Šavorić istovremeno pisao lex Agrokor i radio za rusku banku VTB kao stručnjak za hrvatsko pravo, a ministrica gospodarstva u tome nije vidjela ništa sporno.

Iako je Todorićev Agrokor imao velika dugovanja prema dvije ruske banke, Sberbank i VTB, prilikom restrukturiranja, one nisu dobile jednak tretman. VTB je ušao u sporni roll up kredit koji je za Sberbank bio neprihvatljiv. Sberbank ne samo da nije sudjelovao u roll up kreditiranju, već je pokrenuo niz tužbu, no nakon dogovora s roll up kreditorima, od njih je odustao. Sberbank i VTB trenutno su vlasnice 44% Agrokora.

“Pišemo…. ali za nas…. jer ako nas ko ’48 ufate da surujemo sa Staljinom….. Javila nam se sada vtb opet da bi se ujedinili sa Sberom….dat ce jos para..za sada klasicno financiranje uz dobre kolaterale….‎ ne znaju jos sve magnitude, ali da ih spase jos jedno mjesec dana. I to zato jer je navodno IT zaprijetio sa Chapter 11 stecajna nagodba po americkom pravu. Obavijestavat cemo vas o razvoju…”, piše Šavorić ostatku grupe TNT 10. ožujka 2017., mjesec dana prije no što je izvanredna uprava preuzela Agrokor.

“Nevjerojatno mi je da oni i dalje puše te njegove blefove”, komentirao je Ramljak odnos Todorića i Rusa.

“Rusi prodaju lažnu nadu i kradu dragocjeno vrijeme”, izrazio je bojazan Tonći Korunić iz InterCapitala.

“Objasni im da je to kao da je sam sebi stavio lisice na ruke”, predlaže Ramljak.

U chat tada ulazi gđa Dalić, raspoložena jer sve ide po planu:

“Dobra vecer dragi svi! Ja sam se danas bavila neporeznim nametima u pokusaju da dokazem kako Ministarstvo gospodarstva ima smisla. Ali nisam Vas zaboravila. Na nasoj strani nista novo. Savoricev zakon, mašala. Staljinizam je dobar kome ga je Bog dao“, napisala je monolog dostojan Kovačevićeva ‘Balkanskog špijuna’.

“Rusi su misterija. Jesenjin, stepa, vodka, Cajkovski mocna gomilica, Cehov tri sestre …. i nama cudno da bi itko dao lovu”, poetično nastavlja odvjetnik Šavorić.

Dva dana kasnije broker Korunić piše da ima informaciju kako je Sberbank pristupio Zagrebačkoj banci s upitom da im otkupi kredite uz diskont.

“Yes yes .. Sber nudi otkup mnogim vjerovnicima … uz diskont. Jedini up-side (jer nisu bedasti) im je haircut i da preuzmu kompaniju …. Pratimo sve. Mi za sada odgovaramo VTB-u na upite. Da li se vidimo večeras ili mogu kod frizera na haircut?” potvrđuje šaljivo Šavorić, a ministrica Dalić ih poziva na sastanak u Ministarstvo gospodarstva.