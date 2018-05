‘Mehaničarima je bila čast raditi za Croatiu Airlines. Gubitkom kadra, gube milijune. Kompanija se uništava namjerno, a znam i zašto!’

Uprava Croatia Airlinesa u srijedu je priznala kako unutar kuće postoji problem odlaska iskusnih aviomehaničara. Pravdaju to ulaskom Hrvatske u Europsku uniju i otvaranjem tržišta te dodaju kako se slična stvar događa i u drugim kompanijama. Kako bismo doznali više o tome, razgovarali smo s jednim mladim zrakoplovnim inžinjerom koji je trbuhom za kruhom otišao u Njemačku.

“Održavanje aviona koje provodi Croatia Airlines cijenjeno je u svijetu i kompanija tu ima puno veći ugled nego što ga ima u prometu. Za Croatiju radi vrlo kvalitetan kadar koji ne održava samo njihove zrakoplove već i one velikih europskih kompanija poput Lufthanse ili Thomasa Cooka. Narudžbe su dolazile stalno. To je za Croatiju čista dobit jer nema troškova osim plaća za osoblje. No, izgleda da su se stvari promijenile, jer koliko mogu pročitati, Croatia ne stigne održavati ni svoje avione, pa sumnjam da su sposobni održavati tuđe. To je velika tragedija za kompaniju jer je održavanje dio poslovanja koji je najisplativiji jer generira čistu dobit”, objašnjava nam aerogastarbajter koji je želio ostati anoniman.

U Njemačku je stigao jer je namjeravao zaposliti se kao avioinženjer, no plan mu se izjalovio:

“Malo sam drugačije to zamišljao. Troškovi života u Njemačkoj su veliki, a radim od 10 do 12 sati na dan pa se strukom uopće nisam stigao baviti. U Njemačkoj je velika razlika između bruto i neto iznosa plaće, osobito ako ste samac bez obitelji. U Hrvatskoj te razlike nisu tako drastične”, objašnjava.

“Ako se ikada vratim u Hrvatsku, volio bih raditi za Croatiu Airlines. Održavanje koje provode ima veliki ugled u Europi, a kadar je kvalitetan tako da bih mogao učiti od profesionalaca. S iskustvom Croatije u CV-u, kasnije mogu ići raditi bilo gdje u svijetu“, objašnjava nam ovaj zrakoplovni inžinjer i dodaje kako je pilote puno lakše naći nego dobre mehaničare te da mehaničari tvrtki generiraju puno veći profit za razliku od pilota koji često lete na linijama koje su u minusu.

Stanje unutar kompanije nije htio posebno komentirati jer nije dovoljno upućen:

“Croatia Airlines državna je firma i ima slične probleme kao i svaka. Čini mi se da je, kao i uvijek, problem politika. Žao mi je kada pročitam da su iz Croatia Airlinesa otišli neki ljudi za koje znam da su bili sposobni. Nesrazmjer između nesposobnosti vodstva i kvalitete operativnog kadra je golem i on se mora smanjiti. Što god mi mislili, Croatija je u Europi poznata po vrhunskoj kvaliteti održavanja i letenja”, govori 25-godišnji avioinžinjer. I njemu se, kao i mnogima čini kako se kaos u Croatia Airlinesu ne događa slučajno:

“Ovo ne bi bilo prvi puta da se neka državna kompanija svodi na što niže grane kako bi se što jeftinije privatizirala i prodala nekakvom sumnjivom investitoru. Da se to dogodi s Croatia Airlinesom, Hrvatska bi mnogo izgubila”, zaključuje.