Ovo je da se smrznete: Svi šute o sramotnoj epizodi novog potpredsjednika Vlade

Autor: Marin Vlahović

Ako mislite da su klasični korumpirani političari, takozvane „lopine“, najgora društvena pojava koja može zadesiti ovu zemlju i naciju, onda se grdno varate.

Imam 18 godina i danas postajem član HDZ-a

Naša priča počinje 1997, kada je Tomislav Tolušić, mladić tada star osamnaest godina, odlučio postati član HDZ-a. Znate, to je toliko prirodno i normalno, da se ne trebamo tome čuditi. Konačno je bio punoljetan i dok su drugi ganjali djevojke i radili razne gluposti, T.T. je imao viziju budućnosti. Mi ostali, koji u tim godinama nismo postali članovi HDZ-a, ili neke druge poštene hrvatske stranke poput SDP-a, danas možemo samo kukati. I nitko nam nije kriv. Nije to tako teško. Prošećeš do lokalnog ogranka stranke, predstaviš im se, potpišeš papir i odmah si jedan od njih. Nema šanse da te odbiju, neovisno o tome jesi li stvarno pametan, marljiv i pošten. Naravno, nije dovoljno biti samo član. Moraš se aktivirati, sudjelovati na sastancima i probijati zajedno s masom sebi sličnih organizama. Utrka je duga i naporna, i ne mogu baš svi stići do cilja. Zato treba biti realan i uspinjati se postepeno, korak po korak, polako, ali sigurno. Bilo bi dobro i završiti kakav fakultet, jer bez škole danas možeš samo u Hrvatski sabor.

Sramotna epizoda „Roksa“

Naš novi potpredsjednik Vlade Tomislav Tolušić nije pretjerano žurio prema visokim političkim funkcijama. S druge strane, nije gubio ni vrijeme već se odmah nakon što je diplomirao pravo, zaposlio u javnom sektoru. Realni ga nije zanimao, jer su tamo stvari realne. A u javnom je sve moguće. Tolušić se uspinjao sve dok 2008. nije dogurao do župana Virovitičko-podravske županije. Na toj funkciji, sve se odvijalo po planu, dok se nije dogodio veliki skandal koji je završio i s pravomoćnom sudskom presudom. Tolušić je pravomoćno osuđen jer je na forumu lokalnog portala Virovitica.net pljuvao lokalnog SDP-ovca, a sebe besramno hvalio, tepajući si „bravo Tole“. Ovaj nezreli, bizarni pothvat razotkrila je policija, koja je nakon prijave izvrijeđanog SDP-ovca, preko IP adrese Tolušićevog lažnog profila „Roks“, došla i do samog župana. Tolušić je i na sudu priznao da je „Roks“, ali se nije osjećao krivim za klevetu. U nekim drugim državama, ovakav skandal, značio bi apsolutni kraj nečije političke karijere. Osoba, koja u tridesetim godinama života kreira lažne profile radi vrijeđanja političkih neistomišljenika i veličanja vlastitog lika i djela, definitivno ne zaslužuje povjerenje za odgovorne javne funkcije. Samo ovo je Hrvatska. Tu vrijede neka druga pravila i mnogi u HDZ-u, očito simpatiziraju „Toleta“ zbog ovakvih gluposti. Kao ministar poljoprivrede, Tolušić je demonstrirao katastrofalnu javnu komunikaciju. Posvađao nas je sa susjednim zemljama i praktički započeo trgovinski rat. Nominalno je podržavao domaće proizvođače hrane i optuživao strane trgovačke lance za uvoz nekvalitetnog mesa. Za vrijeme njegovog mandata, petogodišnji dječak iz Bregane je umro od trovanja salmonelom iz jaja mesne industrije „Braća Pivac“. Tolušić je tada ponovio frazu o kupovanju hrvatskih proizvoda i pritom uopće nije komentirao da i hrvatski proizvođači, prodaju stranu i nekvalitetnu robu, poput jaja iz Poljske, koje je uvezla mesna industrija „Braća Pivac“.

Može li gore?

I sad, nakon ostavke Martine Dalić, Tolušić je postao novi potpredsjednik Vlade Republike Hrvatske. Čitav radni vijek proveo je u javnom sektoru. Nikada u životu nije morao razmišljati o prihodima, rashodima i dobiti sustava u kojem je radio. Plaća je uvijek stizala na vrijeme, bez obzira na radni učinak Tomislava Tolušića. Ovo imenovanje možemo promatrati i kroz situaciju u Agrokoru. Na vidjelo su izašli i mailovi koji potvrđuju da su se vodili netransparentni pregovori o plaćanju pojedinih vjerovnika, poput Kraša. Sve je izgledniji scenarij po kojem će rasplet priče o Agrokoru, dovesti i do uništenja svih manjih proizvođača hrane, OPG-a, zapravo realnog sektora poljoprivrede, resora kojim i dalje ravna ministar Tomislav Tolušić. Mjesto potpredsjednika, svojevrsno je nagrada za šutnju. Ipak, sumnjamo da će to trajno zadovoljiti Tolušića. Naime, on se naime nada kako bi uskoro mogao zamijeniti Plenkovića, nakon čega može samom sebi, ako opet poželi, preko novog lažnog profila čestitati- bravo Tole! Ma znate što. Tak svejedno. Vaso, Šonjo, Njonjo, Plenki i Tole… Zar je bitno tko je od njih gore, kad gore od ovog ne može?