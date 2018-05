Ma kakva kraljica! Ovo su najskuplje svadbe poznatih Hrvata: Mišo, seksi vjenčanice i milijuni

Autor: dnevno.hr

Kraljica se za organizaciju svadbe trebala konzultirali sa Zdravkom Mamićem, ako je baš željela da to bude na nivou.

Kraljevsko vjenčanje možda jest vjenčanje godine, kada je o raskoši i ceremonijalu riječ. No, što je britansko vjenčanje u usporedbi s najluksuznijim hrvatskim dernecima? Svadbom godine u Lijepoj se našoj opisivao pir Ive Majoli i Stipe Marića, što ne čudi budući da se za taj događaj priprema odvijala mjesecima. Bivša tenisačica da, koje baš i nije bilo sudbonosno budući da se rastala od poduzetnika Marića, izrekla je u crkvi Svetog Marka, a u crkvu je najprije stigao Stipe s rodbinom. Nekoliko minuta nakon toga pred crkvom se pojavio starinski Rolls Royce iz kojega je išetala mladenka u dugoj bijeloj vjenčanici glave prekrivene tilom.

Kasnije se doznalo da je vjenčanica specijalno šivana u jednom milanskom atelieru, ali ju je zaboravila prijaviti hrvatskim carinicima koji su haljinu pronašli u prtljažniku njezina automobila pa je morala platiti porez. U haljini je u pratnji oca prošetala do oltara uz Ave Mariju koju je specijalno za mladence otpjevala slavna Josipa Lisac. No, to dakako još nije sve. Za cjelokupan dizajn svadbe pobrinula se Marija Cvitanović, a među 400-tinjak uzvanika pojavila se i Mary Pearce slavna tenisačica. Bilo je tu i mnogo pripadnika hrvatske zlatne mladeži, a zabava se odvila pod velikim šatorom u teniskom centru na Cmroku, kojega je tada Iva relativno uspješno vodila. Da bi se ceremonija odvijala daleko od očiju javnosti i u strogoj privatnosti pobrinuli su se tjelohranitelji, a uz jelo i piće do zore, goste je zabavljao Tony Cetinski, čija se tadašnja supruga Ivana Nobilo ubrzo u medijima oglasila prozivajući Ivu i Stipa da su popularnom pjevaču ostali dužni novac za nastup na svadbi godine. Iva je tvrdila da to nije istina.

Da britanska kraljica zna kako Mamići prave fešte mora da bi i ona pater familija Zdravka Mamića pozvala da organizira kraljevski pir, baš kao što je svojevremeno organizirao rođendansku feštu Kolinde Grabar-Kitarović. A kako se to radi na hrvatski način tata Zdravko pokazao je na milijunskoj svadbi sina Mario koji je tada pred oltar poveo lijepu Moniku Kravić. Televizijska voditeljica i nogometni menadžer vjenčali su se na Jarunu u crkvi Svetog Duha, u prisustvu kumova i roditelja, nekoliko dana prije fešte u zagrebačkom Westinu. Na Mamićevoj fešti sudjelovalo je 350 uzvanika, u Kristalnoj dvorani ukrašenoj stotinama cvjetnih aranžmana i svijeća, a rezervirana je i kompletna hotelska garaža za što je izdvojeno 15 tisuća kuna.

Mladenka je odjenula Valentinovu vjenčanicu vrijednu 60 tisuća kuna koju je posebno za nju pribavio salon Sposa. Među goste su se spustili iz ekskluzivnog predsjedničkog apartmana u kojem je u vrijeme posjeta Hrvatskoj odsjeo i američki predsjednik George Bush. Goste je zabavljala Maja Šuput i grupa Kužiš stari moj, Thompson, a atmosferu je do usijanja doveo nastup Mate Miše Kovača koji je bio gost iznenađenja u organizaciji Marijevog tate Zdravka. Glazbenici su za cjelonoćni nastup zaradili dvadesetak tisuća eura. tata Zdravko sinu Mariju organizirao je nedavno još jednu svadbu pošto se od Monike razveo te sreću pronašao u zagrljaju Tije Jurčić. Jedno od luksuznijih vjenčanja na hrvatskoj estradnoj sceni bilo je ono Tarika i Lejle Filipović. Slavlje su priredili na imanju Marincel u zagrebačkim Šestinama.

Osim najma ekskluzivnog prostora s bazenom, Tarik i Lejla platili su catering stotinjak tisuća kuna, a tijekom večeri pjevali su im Halid Bešlić i Hari Varešanović. Na meniju su bili riba i meso, a u svatove su im došli i Enis Bešlagić, Enis Vejzović i Bojana Gregorić, Severina i menadžer Tomica Petrović, Duško Ljuština, Rene Bitorajac, Mila Elegović, Goran Navojec,Željko Bebek te mnogi drugi.