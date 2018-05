Evo tko je lijevo, tko desno, a tko nigdje u Lijepoj našoj Hrvatskoj!

Autor: Marin Vlahović

Prije izvjesnog vremena, razgovarao sam s voditeljem i glavnim urednikom jedne iznimno popularne, ali i pomalo opskurne televizijske emisije, koji je imao ideju da budem njegov gost nasuprot novinara Sanjina Španovića.

Ti sjedi desno, on će lijevo i onda…

Španović bi se našao lijevo, a ja desno i onda bi se u emisiji mogli raspravljati na banalnoj razini lijevo-desnih svjetonazorskih i ideoloških podjela. Tako si je to zamislio gospodin urednik i voditelj, no s obzirom da nisam poskočio od oduševljenja, više se nije javio, a netko mu je valjda i rekao da nisam ni desničar, ni ljevičar, nego zamislite, osoba koja o svakoj temi ima vlastita razmišljanja i ne pokazuje nikakav interes za kupovinu čitavog svjetonazorskog paketa. Iskreno, tada sam prvi puta i čuo za Sanjina Španovića. Kasnije su me neki kolege upozorili da Sanjin nije osoba kakvom se predstavlja. Ipak, Španović mi nikada nije bio zanimljiv. Činio mi se kao još jedan od „pametnjakovića“ koji na krilima progresivnih parola, bez stvarnog sadržaja, grabi neki profesionalni prostor za sebe, i to sam smatrao sasvim legitimnim ciljem.

Naravno, kada sam počeo istraživati lik i djelo Danka Končara, nije mi padalo napamet da ću na tom putu naletjeti na famoznog Španovića koji je izgleda mnogo pametniji, nego što sam prethodno mislio. Doduše, nije tu riječ samo o pameti. Prije Španovića, mogao sam biti ono što je danas Španović, jer se nisam prethodno bavio novinarstvom, nego poslovnim savjetovanjem ili konzaltingom. Sjećam se kako je u ugovoru s jednom tvrtkom, stajala i cijena mojih savjeta i znanja po satu, u iznosu od 200 eura. Na projektu je radilo četvero konzultanta. Sve skupa, u pitanju je bilo više od 1000 radnih sati, pa vi računajte koliko konzultantske tvrtke zarađuju na prodaji pameti. Umjesto da se uhljebim kraj nekog vladara hrvatske zbilje, napustio sam taj posao i završio kao novinar kojeg razni probisvijeti prozivaju da je plaćenik, izdajica i tako dalje.

Kako je Španović izabrao Danka Končara

Ne krivim nikoga za svoj izbor. Na ovoj poziciji, posjedujem nešto što je prava rijetkost, a to je moralni i duhovni kapital, kojeg ne namjeravam prokockati. Nakon nekih tekstova, zvali su me na sastanke i kave, pokušavajući utvrditi na koji me način mogu kupiti. Nisu shvaćali kako se čovjek koji se sam može pošteno prodati, ne može nepošteno kupiti. Ako ćemo gledati ekonomsku stranu priče, izabrao sam ljevicu, borbu protiv sistema, uzurpatora, privrednog kriminala i socijalne nepravde, dok je Sanjin Španović, kolega, koji je u studiju nikad snimljene emisije trebao sjediti na lijevoj strani, izabrao Danka Končara. O gospodinu Končaru pisao sam nedavno i dobio demanti njegovog odvjetnika koji se nije toliko bavio iznesenim činjenicama, koliko mojom karakterizacijom svog gazde. Moj tekst je zapravo bio kompilacija svih Končarevih javnih istupa i tekstova o njemu, iz kojih sam izvukao zaključke, na koje u demokratskoj državi imam pravo.

Prijeteća pisma novinarima i redakcijama

Od svih rečenica koje počinju s „nije točno“, ponajviše me zasmetala tvrdnja da se kronološki uspon gospodina Končara ne može okarakterizirati kao put od bivšeg robijaša do gospodarskog partnera Rusije. Zašto ne može? Ako je gospodin Končar robijao sedam godina u bivšoj državi, zbog privrednog kriminala, i kasnije poslovao u Rusiji, s kojom i danas ima neraskidive veze, otkud pravo Končarevom odvjetniku da drugom građanu, pogotovo slobodnom novinaru, brani konstataciju tih činjenica? U istom demantiju piše i da nije točno kako su o gospodinu Končaru pisali istraživački mediji u Africi. E baš je točno, i spreman sam vam pokazati te tekstove i stranice na kojima se nalaze.

Srećom po Končara, umjesto pravnih stručnjaka koji vjerojatno nemaju vremena pročitati što se sve o njihovom klijentu piše, u čitavu priču sada uskače već spomenuti Sanjin Španović, koji je odnedavno postao i voditelj odnosa sa javnošću brodogradilišta „Uljanik“. Nemam pojma tko je spojio Španovića i Končara, ali iz iskustva znam da se ovakve dužnosti ne preuzimaju preko noći. Nedvojbeno, Španović je čovjek od Končarevog povjerenja. Nedavno sam čitao prijeteća pisma Končarevih odvjetnika, upućena nekim kolegama i redakcijama, koje su o njemu pisale. Sam ton pisma, iznimno je neugodan, a u tekstu se najavljuje i nekakvo, tobože, egzaktno računanje materijalne štete zbog negativnog publiciteta.

Sloboda postoji samo na margini i rubovima društva

U Hrvatskoj nominalno postoji slobodno novinarstvo, ali u praksi ono živi na rubovima i margini društva. Što novinar može napraviti kada ga počnu tužakati raznorazni moćnici i to preko kaznenog općinskog sada, tražeći novac koji nema, ili čak zatvorsku kaznu, samo zato što je napisao ono to smatra da javnost mora znati? Ako nije član niti jednog novinarskog društva, lobija ili interesne grupe, može očekivati ono najgore. Ovaj tjedan moram na sud a tužio me posrnuli tajkun i devastator hrvatske privrede, o kojem su svi kolege pisali negativne tekstove, pa i snimali emisije, ali tužio je samo mene, jer sam se potrudio saznati sve pojedinosti i detalje njegovog modusa operandi. Znači, ušao sam u samu bit njegovog poslovnog modela. U stvari, radi se o razotkrivanju kriminalnog sistema hrvatske privrede, i to otkriće ima svoju cijenu. Dok ću ja sjediti po sudovima, Španović će za vrhunsku plaću braniti lik i djelo te poslovni model Danka Končara. Ne osuđujem ga, to je pragmatična i pametna životna odluka. No, jedno vas molim. Nemojmo više o tome tko je lijevo a tko desno, kad je većina nas koji trpe i bore se protiv nepravde, zapravo nigdje.