12 PITANJA BIVŠEG GENERALNOG KONZULA RH: Predsjednice i premijeru, možete li odgovoriti i što ćete poduzeti?

Autor: Antun Babić

Pismo Antuna Babića, dugogodišnjeg političkog emigranta i generalnog konzula RH u Melbourneu, naglašava božićnu čestitku vladajućima, ali i nekoliko, kako sam tvrdi, gorućih pitanja vezanih u Hrvatsku:

Poštovana gospođo Predsjednice i poštovani gospodine premijeru hrvatske Vlade,

pišem Vam na Badnjak, jer se u zadnjih nekoliko dana ne osjećam dobro. Odrastao sam u obitelji koja je imala jedanaestero djece i bila je jedna od najsiromašnijih u Pleternici, gdje sam rođen. No, mi djeca, s velikom smo radošću, veseljem i pobožnošću čekala Badnjak i Božić. Spavali smo na slami, a majka je kitila božićno drvo na kojem je bilo 11 bombona, za svako dijete po jedan bombom. To je bio naš božićni poklon, kojeg smo s velikim nestrpljenjem čekali. Da, bili smo jako, jako siromašni i neprijatelji države (komunističke Jugoslavije), ali moje roditelje i nas djecu na životu održala je vjera u Boga i redovito odlaženje u Crkvu. To je mojim roditeljima dalo danas nezamislivu snagu i hrabrost da ustraju i svu djecu postave na noge, da završe škole i budu pošteni ljudi.

Badnjak i Božić sam s velikim veseljem slavio i u Australiji, a kasnije, nakon 1990. i u Hrvatskoj. Tada sam bio sam pun vjere da će, nakon stvaranja samostalne hrvatske države, svaka obitelj i svaki pojedinac u Hrvatskoj još stoljećima s veseljem i u relativnom prosperitetu veseliti se božićnim blagdanima i slaviti Isusovo rođenje.

Nisam bio u pravu i jako sam se prevario. Danas, na Badnjak u samoći razmišljam ne samo o svojem životu nego, zapravo još više, o našoj domovini Hrvatskoj, i njezinoj budućnosti. Imam sam jedno pitanje, na koje nemam pravog odgovora:

1. Što nam se to dogodilo?

2. Gdje smo to kao narod i pojedinci pogriješili?

3. Zašto brojne obitelji u Hrvatskoj danas Božić ne dočekuju s veseljem, osim u duhovnom pogledu?

4. Zašto će sutra Božić slaviti veći broj Hrvata u iseljeništvu, diljem svijeta, nego što nas ima u Hrvatskoj?

5. Tko je odgovoran zašto se taj broj Hrvata u iseljeništvu svake godine povećava a ne smanjuje?

6. Koliko će desetina tisuća obitelji i pojedinaca u Hrvatskoj na Božić praviti planove za odlazak iz Hrvatske u tuđinu odakle se oni i njihova djeca neće nikada više za stalno vratiti u Hrvatsku?

7. Kako će Božić proslaviti 300 tisuća hrvatskih građana koji su blokirani?

8. Kako se Božiću mogu radovati ljudi kojima se za 100 kuna duga oduzimaju stanovi?

9. Kako se za Božić mogu osjećati ljudi u državi u kojoj liječnici tuže i traže veliku odštetu od siromašnih supružnika i umirovljenika, pacijenata kojima hrvatsko zdravstvo nije osiguralo sve uvjete liječenja koji su tada postojali u Hrvatskoj i svim zemljama članicama Europske unije?

10. U kakvom će luksuzu u Hrvatskoj, ili u drugim zemljama, Božić slaviti ljudi i njhove obitelji, koji odgovorni za pljačku, te ubrzani put Hrvatske i hrvatskog naroda u nestanak?

11. Zašto vam je Europska unija u kojoj se sve rastače krščanstvo važnija od samostalne hrvatske države?

12. Zašto je Hrvatska danas na samom dnu EU ljestvice u svim područjima života?

Poštovana predsjednice i premijeru, mogao bih Vam u nedogled nabrajati sve što nam se negativno dogodilo i događa nakon smrti prvog predsjednika hrvatske države dr. Franje Tuđmana. Zbog božićnih blagdana ne želim ni vama, a ni brojnim drugim primateljima ove božićne čestitke oduzimati vrijeme, u vašem uživanju u blagodatima božićnog stola. Međutim nikako ne mogu propustiti postaviti Vam pitanje, na koje vi možete odgovoriti, jer se radnja događa u vrijeme vašeg vladanja u Hrvatskoj i nad hrvatskim narodom:

Što ćete u Novoj 2018. godini poduzeti da se odmah zaustavi zabrana slobode, govora, javnog nastupa, pisanja i mišljenja, koja je u Hrvatskoj u zadnje vrijeme sve očiglednija? Ako za tu zabranu slobode govora i uvođenje cenzure u medijima i na društvenim mrežama nisu odgovorne hrvatske državne institucije, što ćete vi poduzeti da zaštitite hrvatske građane od nametanja takve cenzure u Hrvatskoj od strane svjetskih korporacija?

Kao što vam je poznato, članak 38. ustava RH jamči slobodu mišljenja i izražavanja misli.

Duboko se nadam da ćete, ne meni, nego hrvatskom narodu, odgovoriti na ovdje samo samo neka od gorućih pitanja današnjeg hrvatskog bitka.

Vama i Vašoj obitelji, kao i svim drugim primateljima ove čestitke:

Želim blagoslovljen i čestit Božić te sretnu Novu 2018. godinu.

Antun Babić

bivši urednik hrvatskih domoljubnih novina u Australiji – Hrvatska istina i Hrvatska sloboda.

Zagreb, Badnjak 2017.