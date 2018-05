Znamo najskrovitiju tajnu hrvatskih političara: Omiljena mjesta za ‘intimne’ susrete

Restoran Fotić prilično je neugodno uvijedila ministrica gospodarstva Martina Dalić nazvavši ga niskoprofilnim resoranom, u mailovima u kojima je razmjenjivala podatke o lex Agrokoru s brojnim poslovnjacima. No, kada je već Fotić niskoprofilni restoran, provjerili smo koji su to renomirani restorani u koje zalaze hrvatski političari. Bivši premijer Zoran Milanović volio je primjerice zaći u Tač, dok je njegova desna ruka, mladi Ivan Saucha znao zarundati i to naručujući boce u jednom zagrebačkom restoranu smještenom na Britancu, gdje mu je društvo radila i supruga Ivana.

Restoran je ovo koji je i inače počesto na raspolaganju brojnim SDP-ovcima, a prednost mu je kat na kojem se krije zgodan separe u kojeg često zađe i premijer Milanović. Gosti u restoranu nerijetko su i Milanovićevi sinovi. No, to je ionako manje bitno jer vrata ovog ugostiteljskog objekta otvaraju se i za brojna druga partijska druženja na drugim adresama, a na koje im počesto dostavljaju grah da se mogu prisjetiti Titovih vremena. Istina, baš kao i s čašicom više hrvatski političari počesto se vole podružiti s konobarima.

S konobarima se susretao i bivši ministar turizma Darko Lorencin kojemu su u pulskom restoranu Batelina društvo radile i zanimljive dame. Jedan je ovo od omiljenih ministrovih restorana, što ne treba čuditi s obzirom na luksuznu ponudu koju isti nudi. Obrok u ovom objektu nije jeftin, a Lorencin tamo često naručuje škampe te skupa vina.

Kada su u pitanju restorani čista suprotnost Milanoviću i modernim političarima jest general Rojs. On meso ne odbija, a najradije ga konzumira u Okrugljaku. Iz političke ere umirovljenog generala, konobari ovog kultnog zagrebačkog restorana pamte prave pijanke i zabave do dugo u noć, koje dakako nisu mogle proći bez ovećih napojnica. Da voli kuhati, prvi čovjek metropole Milan Bandić počesto ističe, a kada ne kuha tada kumove i prijatelje povede u restoran Kamanjo u kojem ga dugo nisu vidjeli, što ne treba čuditi s obzirom na situaciju koja ga potresa.

No, iz toga restorana, tvrde upućeni, počelo se raspetljavati klupko najvrućih afera majstora Mile. Kafane po cijeloj Hrvatskoj rado obilazi i Stipe Mesić, a u rodnoj Orahovici rado zađe na Ergovićevo imanje gdje se druži s moćnicima uz pokoju bocu vina više. U svojem kraju ima i gospođu koja samo za njega spravlja sireve te ih redovito dostavlja na adresu bivšeg predsjednika. Mesić voli i birtije po Jadranu gdje omasti brke skupim ribama.