Život ‘iza rešetaka’: Jednog poznatog HDZ-ovca zatvorenici su brutalno zadirkivali…

Autor: Iva Međugorac

Kuhari luksuznih hotela i restorana trebali bi se preseliti u zatvorske kuhinje, jer ondje u posljednje vrijeme mogu sresti svoju imućnu klijentelu. Iako se ovo donedavno u Hrvatskoj prepričavalo kao vic, čini se kako je doista vic oživio jer remetinečke odaje uskoro bi trebao posjetiti i najmoćniji hrvatski tajkun Ivica Todorić, koji bi time život u raskošnom dvorcu trebao zamijeniti onim skromnim, u ćeliji, a da mu to ne bi trebao biti problem potvrđuju upravo njegove riječi, jer je u više navrata isticao kako je u životu navikao na baš sve.

No, da se Todorić na vrijeme može pripremiti, odlučili smo provjeriti kako to doista izgleda kada život na visokoj nozi zamijeniš s onim zatvorskim i to na primjeru poznatih Hrvata koji su ‘gulili’ u Remetincu. Najveći među velikima svakako je bivši premijer Ivo Sanader, koji je prema tvrdnjama svjedoka, bio pristojan i ljubazan zatvorenik s kojim se moglo vrlo lijepo razgovarati. Sanader je, tvrde upućeni, čeznuo za slobodom te je nerijetko spominjao da bi rado popio kavu u Sheratonu, a jednako tako nerijetko je, kakve li slučajnosti, tvrdio da je proces protiv njega politički montiran.

Politički montiran proces vodi se, zamislite čuda, i protiv Todorića. Namontirali su politički i čelnom čovjeku Dinama Zdravku Mamiću, koji se jedno vrijeme družio s momcima iz Remetinca, a ondje su ga navodno spektakularno dočekali, jer je sa zatvorenicima prilikom šetnji čak i pjevao, za razliku od njegova brata Zorana koji među opakim dečkima nije bio omiljeni lik. Iza rešetaka se odlično snašao i Radimir Čačić. Doduše, njegov zatvorski život bio je lagodan i opušten jer ga se znalo viđati čak i po istarskim restoranima.

Kada nije jeo, Ratko je zamahivao golf palicom, radio u kuhinji, slikao te se zbližavao sa zatvorenicima. Za razliku od njega, HDZ-ov Damir Polančec u zatvoru nije naišao na ugodnu atmosferu te se priča da je tamo doživio prave psihičke traume zbog zadirkivanja i spački koje su mu priređivali ostali zatvorenici.