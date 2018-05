Žena od koje Plenković ‘drhti’: Tko je dama koja mu je zaljuljala tlo pod nogama?

Istraživanje Dnevnika Nove TV pokazalo je kako je Afera Hotmail, sukladno očekivanjima, naštetila premijeru Andreju Plenkoviću i njegovoj Vladi. ”Tko je najodgovorniji u aferi Hotmail’, bilo je pitanje na koje je 26,2 posto ispitanika odgovorilo ‘svi podjednako’, aludirajući kako na premijera, tako i na Martinu Dalić, ali i njih zajedno.

Čak 19 posto ispitanih najodgovornijom osobom smatra Martinu Dalić, 15,2 posto Andreja Plenkovića, 7,5 posto ispitanika smatra da su podjednako odgovorni Martina Dalić i Andrej Plenković, a 6,2 posto najodgovornijima smatra ostale članove skupine koja je radila na lex Agrokoru.

4,7 posto ispitanika smatra da je odgovoran “Netko drugi”, a 21,2 posto izjasnilo se kako ne može procijeniti. Također, 74,1 posto ispitanika drži da se ništa neće dogoditi i da će Vlada premijera Plenkovića nastaviti s radom s novim ministrom gospodarstva. Samo devet posto ispitanika vjeruje kako će doći do pada Vlade i premijerove ostavke pa i novih izbora. No, da do novih izbora i dođe Plenković bi imao najveće šanse postati premijerom, jer 20,4 posto ispitanika vjeruje u to. Nakon njega na listi najboljih je Anka Mrak Taritaš sa 15,4 posto. Ivana Vilibora Sinčića kao najboljeg kandidata za premijera vidi 13,1 posto ispitanika, a Božu Petrova 11,2 posto.