Žena koja je najviše razočarala Plenkovića: Najpoznatija HDZ-ovka na popisu za odstrel

Na prvi pogled čini se kako su se strasti u HDZ-u nakon ratifikacije Istanbulske konvencije smirile, no to je tek maska za javnost koja je također skeptična prema tom zatišju. No, kako nakon svakog zatišja nastupa bura, tako i u redovima Andreja Plenkovića razmišljaju o povlačenju drastičnih poteza. Naime, nakon što je uvidio koliko je zastupnika bilo protiv ratifikacije Konvencije, čime se oglušilo na poruke iz vodstva stranke, premijer je odlučio ući u bitku iz koje kani izaći kao pobjednik.

Iako se Davor Ivo Stier ne kani angažirati u rušenju Plenkovića, što su pojedini stranački konzervativci imali u planu, on je prvi na popisu za odstrel stoga što je svojom retorikom oko Konvencije okrenuo leđa ne samo stranci, već i premijeru osobno. Stoga je jedan od prvih Plenkovićevih koraka upravo njegova smjena s pozicije političkog tajnika stranke. Plenković više ne računa niti na međunarodnog tajnika Miru Kovača, a kada je o stranačkoj piramidi riječ na popisu za odstrel je i Ivana Maletić s kojom je ranije prilično dobro surađivao i koja ga je najviše razočarala.

Dakako, nije tajna da se Plenković mjesecima nastoji riješiti zamjenika Milijana Brkića, što je najkompleksniji zadatak po njega. Plenković je uvjeren kako glasovanje po savjesti na kojem je dio zastupnika inzistirao tijekom glasovanja o Konvenciji, nema baš nikakve veze sa savjesti već da je to bio udar na njega i njegovu poziciju u stranci, a teško se miri i s time da je postao jedini predsjednik HDZ-a u povijesti kojemu se otvoreno suprotstavilo članstvo stranke, ali i dio predsjedništva te saborski zastupnici.

Plenković, međutim, čistku mora odigrati mudro i dakako ne smije nagliti, jer saborska većina mu je na klimavim nogama, a kao jedna od opcija spominju se i izvanredni izbori, no nešto realnijom opcijom čine se unutarstranački izbori koji bi trebali uslijediti nakon objave novog HDZ-ova Statuta što je predviđeno za sredinu svibnja. Tada bi šef vladajuće stranke istu trebao popuniti svojim kadrovima, a namjera mu je kao što je poznato pomladiti HDZ i tek nakon toga spokojno će nastaviti upravljati strankom.