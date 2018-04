Zbog Agrokora Povjerenstvo o sukobu interesa javno sučeljava Marića i Petrova?

Autor: dnevno.hr

Gošća Intervjua tjedna Točke na tjedan N1 televizije bila je nova predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa Nataša Novaković.

Osjećate li neki pritisak da radite na čelu Povjerenstva nešto drugačije od vaše prethodnice Dalije Orešković, da malo ublažite oštricu prema vladajućima?

“Pa o mandatu Dalije Orešković nisam razmišljala jer sam imala dovoljno svojih problema u procesu izbora. Mislim da je to politička odluka koja je donesena kako je donesena. Na to se ne bih osvrtala jer nema veze sa mnom.

Pritisak… Da, nije svejedno kada vas na početku madnata ocjenjuju kao nekoga tko je došao tu da ne bi radio. No Povjerenstvo i nas pet koji već mjesec dana radimo pokazat ćemo da smo isto dobri, ako ne i bolji.”

Osjećate li sumnju javnosti?

“U ovom trenu nije Povjerenstvo Nataša Vidaković, nije prethodno bilo ni Dalija Orešković. Povjerenstvo je pet ljudi. Ja mogu napraviti strategiju, plan rada… Ali odluke o predmetu ne mogu donijeti sama, ja nisam Povjerenstvo. Mislim da se radi o poziciji za koju ne možete očekivati drugi mandat jer se vi, hoćete ili nećete, zamjerate određenim ljudima.”

Znači ne očekujete drugi mandat?

“Sad ne razmišljam o tome, ali jako teško.”

Povjerenstvo je bilo aktivno prvih mjesec dana, čak četiri sjednice. No najviše ste se bavili – sitnim ribama. Kada će doći na red oni “veći”, slučaj Martine Dalić, Zdravka Marića…?

“Ima toga puno. Pokušavam osobno, ali i članovi da rješavamo predmete koji su već stari, iz 2015., 2016. paralelno s ovima koji su jako izloženi u javnosti. Ja sam dva dana nako stupanja na dužnost imala prvu sjednicu, trudili smo se dati mišljenja koja smo morali jer je zakonski rok prošao. U sljedećih mjesec dana veliki – Marić, predmet Kolinde Grabar Kitarović… – oni dolaze. No ne ovisi to sve skupa o nama. U puno predmeta tražimo dokumentaciju drugih tijela, pa ih ne dobijemo, pa šaljemo požurnicu, pa opet ne dobijemo… Ne bježimo od velikih predmeta niti nam je to namjera. U sljedećih mjesec dana vidjet ćete da dolaze veliki predmeti.”

Slučaj Dalić je još iz siječnja 2017., zašto je toliko kompliciran?

“Prije dva tjedan zatražili smo nove podatke, nije to jednostavan predmet, a kada dobijemo povratne podatke nakon toga ćemo moći raspraviti predmet i donijeti odluku.”

Sabor bi do kraja idućeg tjedna trebao raspravljati o Martini Dalić, ne bi li bilo logično da Povjerenstvo prije toga kaže svoje mišljenje?

“Ne mogu utjecati na političke momente u državi, mogu utjecati na predmete. Kada će to biti u ovom kontekstu ne ovisi o meni niti o Povjerenstvu.”

Kada će na red doći slučaj ministra financija Zdravka Marića? Njega je prijavio Božo Petrov. Kako ćete o tome odlučivati s obzirom da njih dvojica tvrde suprotno?

“To je zanimljivo pitanje, puno smo raspravljeli. U sljedeća dva do tri tjedna predmet će doći na sjednicu i tu u tom predmetu će Povjerenstvo morati napraviti iskorak i pozvati strane da dođu dati javni iskaz. Morat ćemo naći načina kako utvrditi činjenice.”

Znači Marić i Petrov će javno dati iskaz?

“O tome u ovom trenu razmišljamo, ali moramo se još konzultirati.”

Povjerenstvo provjerava i slučaj Josipe Rimac. Stvara li vam pritisak činjenica da je upravo ona ta koja vodi radnu skupinu za izradu novog zakona o sukobu interesa?

“Ne, apsolutno ne. Ona je na čelu radne skupine, ali to je politička volja kako će zakon izgledati. Mi smo dali svoje prijedloge. Ni na koji način to neće utjecati na njen predmet, dapače on će vrlo brzo biti na sjednici, u sljedećih 10 dana.”

Može li po vama Rimac ostati na toj poziciji čak i ako povjerenstvo odluči protiv nje?

“To će odlučiti politika. Mi je nismo imenovali.”

Ovih dana se puno govori o slučaju zagađenja vode u Slavonskom Brodu. Gradonačelnik Mirko Duspara optužio je ministra Tomislava Ćorića da pogoduje Croduxu. Razmatra li Povjerenstvo taj slučaj?

“Povjerenstvo prati medije i što se dešava u medijima, prijavu nikakvu još nismo dobili. Nakon što još malo popratimo vidjet ćemo sami hoćemo li otvoriti predmet ili ne. Moram naglasiti da samo otvaranje predmeta ništa ne znači. To je prvi korak, zatim se ide utvrđivati ima li potrebe pokretati postupak pa tek onda ide odlučivanje o meritumu.”