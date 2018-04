Zaratili Letica i Čičak: Pročitajte što ih je i zbog čega posvađalo

Ugledni analitičar Slaven Letica na svojem se Facebook profilu osvrnuo na inicijativu Ivana Zvonimira Čička koji je predložio osnivanje Istražnog povjerenstva za Jasenovac, a njegov osvrt prenosimo u potpunosti:

“ISTRAŽNIM POVJERENSTVIMA ZA JASENOVAC

Predsjednica Republike KGK jučer je javno poduprla ideju ili inicijativu Ivana Zvonimira Čička i HHO-a o osnivanju ‘Multidisciplinarne međunarodne komisije za logor Jasenovac’ koju je ta nevladina udruga javno predložila 6. veljače 2018. godine, četiri dana nakon što je Večernji list – 2. travnja 2014. – objavio moje Otvoreno pismo predsjedniku VRH-a Andreju Plenkoviću u kojem sam mu predložio da njegova vlada osnuje apsolutno neovisno ‘Međunarodno forenzično-arheološko istražnog povjerenstva za Jasenovac’.

https://www.vecernji.hr/…/jasenovac-povjerenstvo-slaven-let…

Iako je moje Otvoreno pismo Plenkoviću, sasvim sigurno, bio izravni poticaj Ivanu Zvonimiru Čičku i HHO-u za pisanje i objavu njihova prijedloga-inicijative, svakako želim kazati da su ta dva prijedloga po svemu drugom – pristupu, institucionalnom okviru, istraživačkoj metodologiji i tehnologiji – POTPUNO RAZLIČITI!

MOJ PRIJEDLOG

Naime, ja sam premijeru Plenkoviću predložio osnivanje neovisnog znanstvenog i stručnog istražnog povjerenstva koje bi vodili (operativno i metodologijski) najuglednije svjetski i europski EKSPERTI i EKSPERTNE INSTITUCIJE koje sam u Otvorenom pismu imenovao: ‘Vodstvo, organizaciju i provođenje multidisciplinarnih forenzično-arheoloških istraživanja trebalo bi povjeriti Američkoj akademiji forenzičnih znanosti – AAFZ (American Academy of Forensic Sciences), koja bi istraživanje mogla provesti u suradnji s Europskom mrežom forenzičnih znanstvenih instituta – EMFZI (The European Network of Forensic Science Institutes). AAFZ i/ili EMFZI trebali bi imati potpunu neovisnost u izboru članova povjerenstva i u realizaciji istraživanja’.

Hrvatskim ekspertima namijenio sam ulogu stručne pripreme Vladine odluke o osnivanju istražnog povjerenstva: ‘U pripremi tog prijedloga, siguran sam, rado će Vam pomoći brojni hrvatski, međunarodno priznati, forenzični patolozi, sudski medicinari i forenzični arheolozi. Spominjem samo neke: prof. dr. Dušan Zečević, prof. dr. Dragan Primorac, prof. dr. sc. Šimun Anđelinović, prof. dr. sc. Milovan Kubat, prof. dr. sc. Sven Seiwerth, prof. dr. Marija Definis-Gojanović, prof. dr. sc. Mario Šlaus i mnogi drugi’.

PRIJEDLOG HHOA, ČIČKA I KGK

Za razliku od mog prijedloga koji istraživanja prepušta struci – uzimajući za primjer brojna povijesna forenzična istraživanja (u dvama znamenitim istraživanjima sudjelovala su dvojica velikih hrvatskih znanstvenika, patologa, forenzičara: u radu međunarodnog povjerenstava koje je istraživalo masovnu grobnicu u Vinici bio je prof. dr. Ludevit Jurak, a one u Katinskoj šumi prof. dr. Eduard Miloslavić) – prijedlog Ivana Zvonimira Čička i HHO-a usmjeren je na osnivanje hibridne KOMISIJE koja zahtjeve poslove forenzično-arheoloških istraživanja naprosto ne bi znala obaviti.

Naime, Ivan Zvonimir Čičak i HHO predlažu da čelnu osobu ‘Multidisciplinarne međunarodne komisije za logor Jasenovac’ predlaže Yad Vashem (službeni memorijalni centar posvećen žrtvama Holokausta sa sjedištem u Jeruzalemu), a ne precizira tko bi ga birao ili imenovao.

Uz to, u Priopćenju HHO-a koje je u veljači 2018. potpisao IZČ piše kako bi u Komisiju ‘trebalo uključiti i predstavnike Srbije, Hrvatske, BiH, Pravoslavne i Katoličke crkve, Islamske vjerske zajednice, Židovskih zajednica i organizacija u Hrvatskoj, predstavnike Roma te eksperte za tu problematiku iz SAD-a i Europe’.

Ivan Zvonimir Čičak u najnovijim izjavama u medijima spominje da su dr. Ivo Banac, akademik Vlatko Silobrčić i on davnih dana tadašnjem predsjedniku VRH-a Zoranu Milanoviću (koji ih je primio u društvu s Nenadom Mimicom i Danielom Mondekarom) ‘predložili osnivanje komisije ozbiljnih svjetskih i hrvatskih znanstvenika koja bi se bavila jasenovačkim logorom, brojem žrtava i okolnostima u kojima su ljudi ubijani’.

Prijedlog kojeg su, sasvim načelno, iznijeli Zoranu Milanoviću, ima malo dodirnih točaka s onim koji od veljače ove godine zagovaraju IZČ i HHO, a kojem je – površno, pa i državnički sasvim nepromišljeno i neodgovorno – javno podržala predsjednica KGK.

Potporu novom prijedlogu IZČ i HHO predsjednica Republike dala je tijekom razgovora ‘S predsjednicom izvan protokola’ na Hrvatskom radiju – ranom zorom 25. travnja 2018.

Kazala je: ‘Pitanje Jasenovca i žrtava ne smije biti kamen spoticanja niti oružje u rukama bilo koga tko želi promicati bilo kakvu kampanju protiv Hrvatske. Iznimno dobrim u tom smislu smatram prijedlog čelnika HHO-a Ivana Zvonimira Čička o formiranju međunarodnoga povjerenstva, s članovima iz Srbije, Hrvatske te međunarodnih stručnjaka, koje bi utvrdilo istinu o Jasenovcu. Da se točno utvrdi prava istina, jer smatram da samo istina može pomoći da se pomaknemo naprijed. U 21. stoljeću modernom se forenzikom, medicinskom i forenzikom dokumenta, može utvrditi ne samo broj žrtava, što je nažalost uvijek bio kamen spoticanja i oruđe u rukama raznoraznih kampanja, već i istina što se doista događalo u Jasenovcu, ne samo od 1941. do 1945. godine, nego i kasnije’.

Nažalost, prijedlog IZČ nije, kako ga ocjenjuje predsjednica Republike, ‘iznimno dobar’, već, nažalost, iznimno loš, površan i politikanski, sračunan na dobivanje pet minuta publiciteta za kojim IZČ teži već desetljećima”, stoji u priopćenju Slavena Letice.