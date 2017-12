ZA SVAKU POHVALU: Srpska stranka LSV traži istragu napada na mladiće u Sonti

Autor: Hina

'Nažalost, mještani Sonte znaju da incident jeste etnički motiviran', izjavila je zastupnica Olena Papuga

Saborska zastupnica Lige socijaldemokrata Vojvodine (LSV) u Skupštini Srbije Olena Papuga izjavila je u četvrtak da incident u mjestu Sonta u Vojvodini, u kojem su u nedjelju pretučena trojica mladića Hrvata, jeste etnički motiviran i pozvala državu da kaže istinu o tom incidentu, objavila je agencija Beta.

“Institucije Republike Srbije ne smiju iskrivljivati istinu i govoriti da incident u Sonti, u kojem je sudjelovalo više osoba, nema nikakve veze s nacionalnom pripadnošću njegovih sudionika. Nažalost, mještani Sonte znaju da incident jeste etnički motiviran. Također, pripremaju se i tužbe jer pojedini akteri imaju kriminalnu prošlost za koju nikada nisu odgovarali pred pravosudnim tijelima”, navela je Olena Papuga u priopćenju.

Dodala je da se taj incident ne smije zataškati i poručila da se takve situacije ne smiju događati u Srbiji i Vojvodini, koja je multietnička, multinacionalna i multikonfesionalna regija.

“Prilikom prvog narednog zasjedanja Skupštine Srbije, kao zastupnica, zatražit ću informaciju od ministra policije Nebojše Stefanovića kada će reći istinu o ovom incidentu, kada će razriješiti ovu situaciju i na koji način”, navela je Olena Papuga, prenijela je Beta.

Olena Papuga i LSV jedini su izvan vlasti u Srbiji, osim predstavnika hrvatske manjine, koji su javno reagirali na incident u Sonti.

Pojedini vojvođanski i regionalni mediji prenijeli su u ovome povodu i izjavu čelnika Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini (DSHV) Tomislava Žigmanova koji se osvrnuo na postupke srbijanskih dužnosnika i državnih tijela.

Predsjednik države, republička, pokrajinska vlada i policija tvrde da sukob u Sonti nije bio etnički motiviran i odbijaju prigovore iz Zagreba.

„Na žalost, nismo iznenađeni postupkom srbijanske veleposlanice u Zagrebu! Bilo je to za očekivati nakon što je za ovaj, po svim nama poznatim činjenicama, etnički motiviran incident vojvođanski premijer Igor Mirović rekao da on to nije! Jednostavno, Srbija i ovom gestom odbija priznati da je ovdje moguć nasilni čin spram Hrvata, što za posljedicu može imati izostanak javne osude, kao i da počinitelji neće biti primjereno kažnjeni“, naveo je Žigmanov u pisanoj izjavi.

Ministarstvo vanjskih i europskih poslova (MVEP) Hrvatske u četvrtak je priopćilo da očekuje od Srbije “brzo i objektivno utvrđivanje svih činjenica i poduzimanje odgovarajućih mjera” povodom incidenta u Sonti.

Međutim srbijanska veleposlanica odbila je primi notu tvrdeći da se “nije radilo o etnički motiviranom napadu”.