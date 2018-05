Za Dnevno progovorio kolega Martine Dalić: Mi se znamo…

Naš sugovornik vrlo je detaljno analizirao slučaj ministrice Dalić

Najnovija zbivanja oko ministrice gospodarstva Martine Dalić prokomentirao je za naš portal ekonomski analitičar Ljubo Jurčić.

”U Hrvatskoj očito ima prostora za buku koja se danas digla. Potpuno je nepotreban način na koji su to radili, ako su to radili onako kako proizlazi iz objavljenih medija. Mislim, nepotrebno je tako raditi. Ministri, članovi vlade i svi državni dužnosnici rade svoj posao u najboljoj mjeri u skladu s propisima. Naravno da postoji državna tajna, koja je česta u tim pregovorima i to ne smije dospjeti u javnost koja nerijetko takve situacije ne razumije pa se može otkriti i svoja pregovaračka pozicija, ili zaštićene informacije, ne mora sve biti javno, ali kad se odvija tajno mora se odvijati po proceduru. Tu nema igre skrivača. Jer kada se to dogodi, ovo ako je istina, onda ružno zvuči. Vodio sam dosta takvih pregovora, nešto je ostalo kao državna tajna, a nešto sam javno otkrio nisam davao materijale različitim spekulantima u medijima da to može svatko tumačiti na svoj način”, ističe naš sugovornik, dodajući kako je najbolja obrana pa i strategija istina, ali valja tempirati kada je i na koji način otkriti.

Povlaštene informacije, po njemu ne bi trebale postojati, jer postoje službeni kanali i načini komunikacije kojima se izbjegavaju ovakve situacije. ”Ovo je po meni i s jedne, i s druge strane nepotrebno. A što će se iza toga otkriti to će biti predmet daljnjih istraživanja kako novinarskih, tako i zainteresiranih stranaka koje će to pokušati okrenuti u svoju korist”, misli Jurčić.

Iz njegove perspektive, valja u politici obratiti pažnju na dvije stvari.

”Postoji pravna odgovornost koja kači svakog čovjeka. Država postaje pravna ne kad se ljudi drže zakona, nego kad se dužnosnici drže zakona. Od ljudi to ne možete očekivati iz neznanja i drugih razloga, ali Vlada, dužnosnici država postaje pravna kada se oni drže pravila. Postoji li u ovom slučaju pravna odgovornost to će utvrditi službene mjerodavne institucije ako do toga dođe. Druga je stvar politička odgovornost. Politička odgovornost je percepcija, da li vi smatrate da svojim ponašanjem zagađujete političko područje, ili ne. Morate biti vjerodostojni i transparentni i to potvrđivati svojim postupcima, oni postupci koji mogu baciti sumnju na to onda to nije samo šteta ili negativan osjećaj za onoga tko je tako napravio, nego je to utjecaj za cijelu državu. Mi kada sad zamislimo neku daleku državu, i kažemo tamo je premijer u zatvoru, znamo da tamo ministri i premijeri kradu. Isto vrijedi i za Hrvatsku. Ono što može baciti sjenu na ponašanje jednog političara sjena je na cijelu politiku i državu. To je šteta i zbog tih razloga, kad se počne proizvoditi negativan osjećaj u domaćoj javnosti prema politici, i prema državi u svjetskoj javnosti to se rješava tako da se dade ostavka”, smatra Linić napominjući da takvih primjera ima diljem svijeta. Političari se povlače kada ih se proziva da štete ugledu svoje Vlade, iako možda pravno nisu odgovorni. ”Kada je Martina, koju i osobno poznajem, mi smo kolege, stala iza Ante Ramljaka, morala je dati ostavku nakon što je on podnio ostavku. Nije ona ništa kriva, ali ti kao političar donio si krivu procjenu, a oni političari koji donose krivu procjenu ne mogu voditi politiku. Ona je onda trebala dati ostavku. Je li ovo spin, igra ili selektirane informacije, ne znam, ali Plenković i Vlada o ovome moraju odlučiti dižući letvicu hrvatskoj državi koju sada u svijetu ne percipiraju kao uređenu zemlju”, zaključuje Jurčić.