Vrdoljak: ‘To je dno dna bilo koje politike i najveća sramota za Republiku Srbiju’

Autor: Hina

Predsjednik HNS-a Ivan Vrdoljak ocijenio je u srijedu postupak osuđenoga ratnog zločinca Vojislava Šešelja tijekom posjeta izaslanstva Hrvatskoga sabora Skupštini u Beogradu “dnom dna” i “najvećom sramotom za Srbiju”, a predsjednik SDP-a Davor Bernardić poručio je da taj “jadan i necivilizacijski čin” ne smije ugroziti procese koji za cilj imaju izgradnju boljih odnosa Hrvatske i Srbije.

“To je dno dna bilo koje politike i najveća sramota za Republiku Srbiju”, rekao je Vrdoljak na upit da komentira ispad Vojislava Šešelja u Beogradu.

Ocijenio je da je hrvatsko izaslanstvo postupilo odgovorno, kad je bilo u neugodnoj poziciji.

“To je samo dokaz da svaka država, pa i naša, mora paziti tko ulazi u politički prostor i kako se prezentira prema vani”, dodao je.

Poručio je i da tu sramotu Srbija treba riješiti kod kuće. “To im je možda izazov, ali moraju odlučno reći da ovakvi ispadi nisu razina politike ni za 20. a kamoli za 21. stoljeće”, poručio je Vrdoljak s konferencije za novinare u Rijeci.

Bernardić: Vlast u Srbiji mora osuditi Šešeljevu politiku mržnje

Predsjednik SDP-a Davor Bernardić smatra da Vlast u Srbiji mora osuditi Šešeljevu politiku mržnje te učiniti sve kako se ne bi pogoršao položaj Hrvata u Srbiji.

“Jadan i necivilizacijski čin osuđenog zločinca Šešelja ne smije ugroziti procese koji za cilj imaju izgradnju boljih odnosa Hrvatske i Srbije. Vlast u Srbiji mora osuditi Šešeljevu politiku mržnje te učiniti sve kako se ne bi pogoršao položaj Hrvata u Srbiji”, napisao je Bernardić na facebooku.

Bivši ministar pravosuđa, SDP-ov saborski zastupnik Orsat Miljenić rekao je kako se uvijek mora poštivati odluka onih ljudi koji su na terenu i koji su izbliza vidjeli što se dogodilo.

“Vidim tu dvije suprotne stvari. Nedopustivo je da se u službenom prostoru tako ponaša sa zastavom zemlje koja je gost, osobito da to radi zastupnik. To Srbija nije smjela dopustiti, to je Srbija trebala spriječiti. Mi govorimo o osuđenom ratnom zločincu. To je čovjek koji živi od ovog i za ovo. Druga stvar, da li takvoj osobi onda treba davati više pozornosti”, rekao je Miljenić, prenosi N1.

Zastupnik Mosta nezavisnih lista Nikola Grmoja ranije je izjavio da je prekidanje posjeta Srbiji opravdana reakcija našeg izaslanstva.

“Nikome u Hrvatskom saboru ne bi palo na pamet takvo nešto napraviti. Ovdje se radi o napadu na zastavu na mjestu na kojemu se to nikako nije smjelo dogoditi”, rekao je Grmoja.

Bačić: Šešelj je problem Srbije, Pupovac: Dobro započet posao, prekinut zbog loše radnje

HDZ-ov Branko Bačić također je pozdravio odluku hrvatskog izaslanstva da “nakon primitivnog čina Šešelja” prekine posjet. “U trenutku kad je postojala dobra volja za unaprjeđenje odnosa, apsolutno podržavam odluku izaslanstva”, rekao je.

“Očekujem da vlasti Srbije primjereno reagiraju. Šešelj je problem Republike Srbije. Mi moramo nastaviti zajedno živjeti, ali ovim činom je iskazano grubo nepoštivanje hrvatske države”, rekao je Bačić.

Predsjednik Samostalne demokratske srpske stranke (SDSS) Milorad Pupovac upitao je na svom facebooku nije li dosta gaženja ljudskog dostojanstva i nacionalnih osjećaja u odnosima između Hrvata i Srba.

“Jedan dobro, u dobroj vjeri i jednako dobrim ciljevima započet posao, prekinut je zbog jedne loše radnje, izvršene u lošoj vjeri i s lošim ciljevima.

“Zar nije bilo dovoljno gaženja ljudskog dostojanstva i nacionalnih osjećaja u odnosima između Hrvata i Srba? Zar ne vidimo da je bezumno da se uzajamno gazimo dok nam je nad glavom čizma koja nas i jedne i druge može zgaziti? Zar nije vrijeme za uspravne Hrvate i Srbe i njihove uspravne zastave u zajednici ravnopravnih i prosperitet tih europskih naroda?”, napisao je Pupovac.

HSS: Srbija treba drastično kazniti Šešelja

HSS je odluku predsjednika Sabora Gordana Jandrokovića da odmah nakon incidenta prekine posjet Srbiji ocijenio kao jedinom ispravnom. “Odluka predsjednika Sabora RH Gordana Jandrokovića da odmah nakon sramotnog incidenta prekine posjet Srbiji, jedina je ispravna i HSS je u potpunosti podržava”, napisali su na facebooku.

Zahtijevaju od nadležnih hrvatskih institucija, uključujući i Predsjednicu Republike, da upute primjerenu poruku institucijama Republike Srbije “kako bi ovaj necivilizirani incident osuđenog ratnog zločinca bio najoštrije sankcioniran”.

“Od države koja želi biti dio europske obitelji i u tome traži i treba potporu Hrvatske, jedino drastična kazna zločincu Šešelju za ovo što je danas napravio, pokazat će da Srbija doista želi graditi normalne odnose s našom državom”, poručuje HSS.

Izaslanstvo Hrvatskog sabora prekinulo je u srijedu posjet Srbiji zbog incidenata koji je izazvao šef radikala i zastupnik u parlamentu Vojislav Šešelj gazeći hrvatsku zastavu u Skupštini Srbije. Incident se dogodio u predvorju Skupštine Srbije gdje je ispred izloženih zastava Srbije, Hrvatske i EU, predsjednica srbijanskog parlamenta Maja Gojković dočekala svog kolegu Gordana Jandrokovića.

Šešelj je, prema tvrdnjama očevidaca, u predvorju Skupštine presreo izaslanstvo Sabora, istrgnuo hrvatsku zastavu, počeo je gaziti i psovati Jandrokoviću “mater ustašku” te poručio da “pozdrave Žigmanova”, kojem je prošlog tjedna prijetio “ponavljanjem zločina” za koje je osuđen u Den Haagu.