Visokopozicionirani SDP-ovac koji je ukrao novac za Noru ima još jednu presudu

Autor: dnevno.hr

Prema pisanju hrvatskih medija, presuda protiv Željka Siladi koji je osuđen jer je zajedno sa suprugom Đurđom Siladi potrošio dio novca u humanitarnoj akciji za Noru nije jedina.

Naime, Županijski sud u Osijeku objavio je nepravomoćnu presudu protiv nekoliko osoba među kojima je i Željko Siladi, a koji je kao carinski službenik 16. travnja 2011. dopustio uvoz 56 litara vina iz BiH bez carinske kontrole, zbog čega je Siladi osuđen na 5 mjeseci zatvora, no određena mu je uvjetna kazna uz rok kušnje od godine dana.

Siladi je ujedno i član Glavnog odbora SDP-a, međutim nakon što je u javnost dospjela informacija o njegovim presudama Siladi je suspendiran iz stranke što je potvrdio i Peđa Grbin.

“Sukladno novom statutu stranke i mom amandmanu koji je prihvaćen, svi članovi SDP-a dužni su obavijestiti stranku kad se protiv njih vodi kazneni postupak. U predmetnom slučaju čim sam iz medija saznao za ovu informaciju, odmah sam o tome izvijestio glavnog tajnika stranke, a na prvoj idućoj sjednici predsjedništva ću tražiti da se postupi sukladno odredbama novog statuta stranke te da se navedena situacija raspravi, a člana stranke suspendira do okončanja postupka. On sad gubi sva članska prava, no ipak to nije isključenje, jer ono ovisi o pravomoćnosti presude”, rekao je u razgovoru za hrvatske medija Peđa Grbin.