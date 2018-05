‘VISI’ I PREMIJER: ‘Plenković BROJI ZADNJE DANE; Karamarko JE PAO zbog puno manjeg grijeha!’

Autor: Damir Kramarić

”Između onoga koji bere voćku i onoga koji mu pri tome drži ljestve, nema bitne razlike. To je moja poruka svima koji ovih dana brane ono što je neobranjivo. Ako su objavljene e-mail poruke autentične, svi oni koji u njima ne nalaze baš ništa sporno, i nisu ih u stanju nedvosmisleno osuditi, na javnoj sceni broje svoje zadnje dane. Pa bilo to dva dana, dva mjeseca ili dvije godine, mandat će im trajati kratko, i sumnjam da će se ponoviti”, napisala je na svom Facebook profilu Dalija Orešković, pravnica i bivša predsjednica Povjerenstva za sukob interesa, žena koja je, praktički, srušila Tomislava Karamarka i HDZ-ovu Vladu.

Zanimljivo je da je Orešković u naknadnoj izjavi usporedila ‘Karamakov slučaj’, s ‘aferom mailovi‘, poručivši da je aktualna afera mnogo ozbiljnija i veća od skandala u koji se zapetljao bivši šef Hrvatske demokratske zajednice (koji je zbog presuđenog sukoba interesa zbog afere ‘Konzultantica‘ morao napustiti Vladu i čelnu poziciju u HDZ-u).

”Ne može se opravdati predsjednik Vlade da nije imao sve informacije na vrijeme. Ovo što sada polako izbija u javnost samo su posljedice jedne od najvećih korupcijskih afera koje Hrvatska trenutno ima’, poručila je Orešković te dodala: ‘Iz, kako ga zovem, Karamarkovog poučka proizlazi jasno da se svakako može govoriti o povredi osnovnog načela da građani imaju pravo biti upoznati s ponašanjem dužnosnika. Ovaj je slučaj otišao kudikamo dalje, moguće u sferu počinjenja protuzakonskih djelovanja”, zaključila je pravnica koja je vodila Povjerenstvo za sukob interesa.

Svoju zgroženost istupima hrvatskog premijera, koji je do zadnje sekunde branio Martinu Dalić, odnosno činjenicu da je potpredsjednica Vlade omogućila organiziranoj skupini da si sama skroji zakon preko kojega će se kasnije svi zajedno obogatiti za pola milijarde kuna ne skriva ni ugledna profesorica Pravnog fakulteta u Zagrebu, dr. sc. Jasna Garašić.

Ona je za N1 televiziju komentirala izjavu Plenkovića ‘da nije problem to što je lex Agrokor rađen bez formalne radne skupine’.:

”Meni je je to bilo jako teško slušati. Jer s najvišeg mjesta u državi dobijete poruku: ‘U redu je da bez formalne radne skupine, ako imate poznanstvo s ministricom, možete stvoriti ‘svoj pravni okvir’ na temelju kojeg ćete kasnije zaraditi novac. To su svi isti ljudi koji su sudjelovali i kasnije bili financijski angažirani.

Profesorica Garašić: Je li Plenković svjestan što je rekao?!

Ja smatram da su ovdje povrijeđeni neki najosnovniji demokratski principi koje moramo poštovati u jednoj pravnoj državi. Ne znam je li gospodin Plenković uopće svjestan što je rekao?! Uzalud sve demografske mjere, ako ovakve poruke šalju. Što će onaj radnik koji od svojih ruku živi, ako nema nikakvih doticaja sa ministrima? Kako će on sebi stvoriti pravni okvir da može dobiti financijska sredstva? Kakav je to odnos prema inteligenciji ove države? Da se sve to blagoslovi, da se kaže da je to u redu i da gospođa Dalić kaže da bi to još jednom sve ponovila?! Bez formalne radne skupine! Pa znamo kako se pišu zakoni u demokratskoj pravnoj državi. Mora postojati radna skupina da izbalansira interese različitih subjekata u društvu, da zakon bude odraz tih primjerenih pravnih interesa”, izjavila je ugledna profesorica prije nekoliko dana, te je potom žestoko kritizirala odluku Ustavnog suda, koji je većinom glasova odlučio da je lex Agrokor u skladu s hrvatskim Ustavom?!

”Većinska odluka je prepuna političkih poruka, što jedna odluka Ustavnog suda nikako ne bi smjela biti, dok je manjinska odluka (odluka sudaca koji su imali izdvojeno mišljenje) onakva kakva bi trebala biti. Suci Lovorka Kušan, Andrej Abramović i Goran Selanac odlično su obrazložili svoju odluku. Tu se vidi da su razmišljali i odvagali, dok se u većinskoj odluci vidi prilična pristranost Ustavnog suda prema onome što je izjavljivala Vlada”, kazala je profesorica Garašić.

Objave mailova Martine Dalić potvrdili su, pak, i da je sudac Mislav Kolakušić bio u pravu kada je upozoravao da je Hrvatska opljačkana po zakonima, odnosno da se zakoni pišu za točno određene lobije, koji onda enormno zarađuju kroz te zakone.

U tišini promatramo pretvaranje imovine građana u imovinu pojedinaca

”Dva desetljeća se u RH propisi donose u ekonomskom interesu unaprijed određenih pojedinaca. Kada znate tko piše pojedini zakon i kojem interesnom lobiju pripada vrlo je jednostavno zaključiti kome se tim zakonom pogoduje. S obzirom na to da je državnom tajnom proglašeno tko je pisao taj „zakon“ do sada se nije moglo sa sigurnošću zaključiti u čijem financijskom interesu je on pisan.

Sada je sve puno jasnije.

Ovo što se trenutno događa nije ništa novo u odnosu na sve što u tišini promatramo već dva desetljeća. Pretvaranje imovine građana u imovinu domaćih i stranih pojedinaca je jedini konstantni proces u RH. Poklanjanje banaka, telekoma, Ine, desetina milijuna metara kvadratnih poljoprivrednog i turističkog zemljišta po načelu kvazi prodaje za iznos mjesečnog ili tromjesečnog prihoda, je teško opisati drugim riječima”, istaknuo je Kolakušić prije nekoliko dana.

A na svoje prošlogodišnje upozorenje, odnosno predviđanje nastanka afere ”Agrokor II”, podsjetio je ovih dana i profesor Ekonomskog fakulteta u Zagrebu, zastupnik Ivan Lovrinović, koji je zatražio i ostavku premijera Plenkovića.

”Prije skoro godinu dana sam u Saboru rekao da pored afere Agrokor I počinje afera Agrokor II na čelu s Martinom Dalić. Dok se Agrokor gušio u dugovima, a trebale su mu 2,5 milijarde kuna za likvidnost, putem lex Agrokora Vlada je zadužila koncern za 8 milijardi kuna. Pitao sam javno zašto, ali bez odgovora. No, konzultantima je osigurano 500 milijuna kuna i sad se pokazuje da je to bila konzultantska hobotnica.

Ovo je samo jedan u nizu skandala koji govori da Hrvatsku moraju voditi novi, bolji i odgovorniji ljudi”, napisao je Lovrinović 10. svibnja, da bi se na istu aferu nadovezao par dana kasnije.

”Jedna ostavka ne spašava Vladu i Agrokor. Očito je da interesne grupacije nisu zadovoljne u kojem smjeru ide nagodba oko Agrokora. Oni koji su dali mailove ili ih i dalje daju pojedinim portalima, rade to planski, čekaju krivu ili lošu javnu reakciju premijera i onda ga pokapaju s ovim činjenicama – koje ga dovode u bezizlaznu situaciju. Tako je bilo s Dalićkom, a tako bi moglo biti i sa samim predsjednikom vlade Plenkovićem.”

Lovrinović: Nitko ne brani interese Hrvatske

”Da je on radio restrukturiranje i plan za Agrokor u korist vlastite zemlje i ljudi, sigurno ne bi bio u ovoj situaciji. No, kada povlađuje tuđim interesima uvijek je jedna strana zakinuta i brani svoje interese, pa zbog toga imamo ovakav rasplet. Tko radi u interesu svoje zemlje i naroda, uvijek će ga narod braniti i uživat će povjerenje bez obzira na pritisak medija i interesa njihovih vlasnika.

Ponavljam, u geopolitičkim razračunavanjima i borbi za interese Istoka i Zapada nitko iz izvršne vlasti glede Agrokora ne brani hrvatske interese. Vlada obmanjuje kada kaže da je spasila radnike i naše interese.

Kada Plenković traži od Martine Dalić da podnese ostavku – a morao ju je odmah smijeniti – onda je jasno da i on mora otići jer je sve znao, tolerirao i štitio!”, zaključio je Lovrinović, koji je prvi u Saboru upozorio da je ‘slučaj Agrokor’ najveći sigurnosni problem u državi, jer bi zbog prezaduženosti Agrokora Hrvatska mogla ostati bez najvrijednijih poljoprivrednih površina i pitke vode te jer se iza svega valjaju oprečni geopolitički interesi velikih sila.

Profesora Lovrinovića upitali smo o mogućoj pozadini cijelog slučaja, odnosno o sigurnosnim i geostrateškim aspektima, a zamolili smo ga i da usporedi aferu zbog koje je otišao Karamarko, sa skandalom u koji je upetljan i Andrej Plenković.

”Mislim da je ‘Afera mailovi’, odnosno ‘Agrokor 2’ neusporedivo veća i opasnija za Hrvatsku od ‘afere Konuzltatnica’ zbog kojega je otišao Karamarko. Ovo u što su upetljani Martina Dalić i premijer Plenković je afera bez premca, prestrašan i grozan skandal. No, valja naglasiti i to da ovi mailovi nisu mogli iscuriti posve slučajno. Jasno je da je riječ o organiziranom sustavu, odnosno da su mailovi procurili u javnost zato jer jedna ili druga strana nije bila zadovoljna nagodbom, zbog čega je i pokrenula ovu priču. Na Agrokoru se prelamaju interesi ruskih banaka i američkog fonda, što znači da je afera izbila kao rezultat geopolitičkih borbi i različitih interesa”, smatra dr. Lovrinović.

Dodaje potom da smo mogli vidjeti da se ni nakon donošenja Lex Agrokor ništa nije riješilo u odnosu na stanje prije donošenja tog zakona.

”Ruske su banke bile spremne Agrokoru dati kredit, no to se nije dogodilo, već je Agrokor zadužen roll up kreditom od 8 milijardi kuna, a time je američki fond ušao u igru oko najveće hrvatske tvrtke. No, kasnije su ruske banke ponovno vraćene u priču. Tada se otvorila afera s mailovima. I bez obzira na štetu koju je nanijela, dobro je da se otvorila priča o tome kako funkcionira Hrvatska vlada. Jasno je da je riječ o klijentelizmu i pogodovanju najgore vrste. Vlada je omogućila pojedincima bliskim Martini Dalić da zarade 500 milijuna kuna za konzultacije! Zato i govorim da je ovdje riječ aferi svih afera”, podvlači ekonomist koji je od početka kritizirao Lex Agrokor i način na koji je donešen.

Podsjeća da je sve počelo objavom da je Ivica Todorić enormno zadužio Agrokor, nakon čega je hrvatska javnost od Vlade očekivala da problem riješi, a ne da se netko dodatno okoristi i enormno obogati na posrnuloj tvrtci. I to uz pomoć povlaštene pozicije i povlaštenih informacija dobivenih iz Vlade!

”Najvažnije je reći da u cijeloj priči nema tko braniti hrvatske interese. Da je Plenković branio nacionalne interese, ne bi imao ovako napetu situaciju. Ako je branio interese jedne strane, mogao je očekivati da će reagirati druga strana. Vlada se više ne može spasiti. No, to su i zaslužili, jer nisu radili u korist Hrvatske. Već su trebali podnijeti ostavku. Oni se više ne mogu ni oprati ni sakriti. I ne treba ih žaliti”, nedvosmisleno poručuje Lovrinović.

Dodaje da je sudac Kolakušić u pravu kada tvrdi da se zakoni u Hrvatskoj pišu isključivo u interesu i po narudžbi određenih lobija, koji kasnije imaju velike financijske koristi od tih zakona.

”Sada imamo i dokaze da je to doista tako. Vrijeme je, stoga, za nove ljude i nove politike u Hrvatskoj”, zaključio je Lovrinović.