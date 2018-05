(VIDEO) Živi zid dijelio jagode ispred HNB-a, napao ih jagodar kojemu su uništili posao

Autor: Dnevno.hr

Živi zid kupio je dvije tone jagoda od domaćih proizvođača te su ih danas dijelili ispred zgrade HNB – a gdje je i došlo do incidenta kojeg je u živo snimao zastupnik Ivan Pernar.

Naime, njima je prišao nepoznati gospodin koji u blizini HNB ima štand na kojem prodaje jagode i kojeg se potez Živog zida nije dojmio.

“Kome ste vi pomogli. Meni sigurno niste pomogli. Ja sam proizvođač koji radi jagode 25 godina. I što ću ja danas sa svojim jagodama. I ako ste znali da ćete tu dijeliti jagode, bilo bi fer da ste onda došli tamo i pitali nešto. Što bi ja trebao sad napraviti”, rekao je nepoznati čovjek.

“Uglavnom, čovjek je agresivan i smeta ga to što dijelimo jagode. Mislim, uopće ne može gledati u širinu. Pita nas zašto dijelimo na ovom mjestu, mi mu kažemo jer je tu Narodna banka. Njega to ne zanima, on je u svom svijetu”, objašnjavao je Pernar u kameru.