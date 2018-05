(VIDEO) MIJO CRNOJA U NEVJEROJATNOM SKANDALU! Otuđio susjedi garažu, oteo joj stvari i zabranio prilazak!

Autor: Snježana Vučković

Danas smo na Općinskom sudu u Zagrebu pokušali svjedočiti, još jednoj u nizu, pravosudnoj sramoti: „sagi o garaži“. Međutim, odlukom suda spriječeni smo prisustvovati raspravi stoga smo nakon iste, sačekali aktere ove pravne trakavice.

Po izlasku iz suda pokušali smo dobiti izjavu Mije Crnoje, no on se, po svom ustaljenom običaju dao u bijeg, ali je njegov odvjetnik bio nešto susretljiviji pa nam dao izjavu koju je naša sugovornica Branka Marinov – u potpunosti porekla.

O hrvatskoj pravosudnoj sramoti – sagi o garaži

Branka Marinov dala nam je slijedeću izjavu:

„Garaža u cijeloj ovoj priči nije bitna. Bitno je to da postoje, ne mogu reći ljudi, već spodobe, kojima ova država dopušta da evidentno krše zakon, evidentno ne poštuju odluke hrvatskih sudova i ne snose kaznene ni prekršajne posljedice svojih djela! A ovaj je još bio i nekolikodnevni ministar u Vladi RH!”, izjavljuje nam gospođa Marinov, prva susjeda Mije Crnoje.

“Napravio je prekršaj u vezi prebivališta jer u svojoj tužbi navodi da se „u stan na adresi T.Pavleka uselio 1998. godine te da od tada do danas stanuje na istoj“. Prema čl. 4 Hrvatskog zakona o prebivalištu, osoba je dužna prijaviti promjenu adrese u roku od 15 dana. Propisana kazna je od 500-5000 kn. Na adresu se prijavio tek nakon „afere ministar branitelja“. Da li je snosio kakve pravne posljedice? Ne znam. On ustvari govori istinu da je živio na toj adresi ali nije se htio prijaviti na istu jer je, prema izjavama njegove supruge „ očekivao stan od MUP-a ili ministarstva branitelja pa mu ne odgovara da ima stan u svome vlasništvu“, kazuje naša sugovornica i posve “ogoljuje” nesuđenog ministra.

Nekažnjene afere. Tko ga štiti?

“Na osnovu tog prekršaja, lažne prijave prebivališta u Samoboru, dobio je kredit od grada Samobora uz uvjet da u određenom roku izgradi nekretninu. Afera „čiča Mijina koliba“. Je li izgradio nekretninu, novac vratio? Ne znam, ali znam da ima branitelja koji nisu dobili tu priliku. Udario vozača autobusa jer mu, zamislite, čovjek htio naplatiti paket, kad su ga slučajno legitimirali na cesti jer su ga godinama tražili na adresi u Samoboru a on, pogađate živio u Zagrebu, strpali ga u pritvor, nastali problemi na poslu. pa da izbjegne posljedice otišao u braniteljsku invalidsku mirovinu. A do jučer bio sposoban raditi u osiguranju MVPE? Odjednom invalid? Je li kažnjen što je udario čovjeka? Vjerojatno je doveo kakvog kuma na sud da posvjedoči da je čovjek pao na njegovu šaku. Jer je i na raspravu o garaži doveo jednog kuma, ali dobro da je isti tako „vjerodostojno“ svjedočio pa „sud nije povjerovao njegovim navodima“. Lažna iskazivanja na sudu! Neke posljedice? Koji sam ja idealist, naivka!”, doznajemo od prve susjede Mije Crnoje koja je dobro upoznata s njegovim životnim prilikama.

“Povezan je s aferom i sudskim procesom oko braniteljskih invalidskih mirovina. Ništa se neće dogoditi kada se svi kumovi sastanu na sudu. Tko zna, možda se svi pozovu na sinkopu pa poslije odluke suda može jedino bećarac ili kakva ganga pasti… Napominjem i da se u TV dokumentarcu udruge “Zavjet” predstavlja pukovnikom. U rezervnom sastavu MUP-a ne postoji čin pukovnika, bar su tako meni rekli. Ili su lagali meni ili on laže svima ostalima. Iako, ne mogu vjerovati da bi to učinila jedna takva moralna vertikala”, kaže Branka Marinov i objašnjava nam zbog čega je danas morala doći na zagrebački Općinski sud:

Jednostavno je prisvojio tuđu garažu…

“Ovo danas je bila rasprava u kojoj M. Crnoja tuži mene pokušavajući dokazati da je on vlasnik garaže a ne ja. Neka ovaj postupak traje koliko god, ne brinem za ishod jer ja imam sve dokaze na mojoj strani, kupoprodajni ugovor, plaćen porez na nekretninu, komunalnu naknadu, izjave prijašnjih vlasnika i njihovih nasljednika. Sve što treba. A on ima pismo iz 2009. godine upućeno mu od bivše predstavnice stanara sadržaja da „ako je zainteresiran za garažu, bilo bi dobro da pokušate prenijeti na svoje ime“ jer su, kao, svi prvobitni stanari uz stan od TC Sloboda dobili pravo korištenja garažnog prostora koji, napominjem, nije ni postojao kad je zgrada sagrađena. Jedva čekam vidjeti taj ugovor”, sarkastična je Branka Marinov.

“Jedino bih da se to riješi prije nego umrem da mi se djeca ne moraju natezati sa s…..m. Kad se samo sjetim kako sam godinama pomagala njegovoj ženi, djeci, njemu… No, nema veze, nije mi žao, čist obraz, pravda, istina… To je najvažnije. Ja sam svoju savjest umirila time što sam, sada ću to javno i priznati, bez obzira na posljedice, inicirala i pomogla da istina o liku i djelu Mije Crnoje dođe do javnosti te time osigurala njegovo razrješenje a za ono što je nakon toga uslijedilo krivi su oni koji su ga delegirali. Da je Mijo Crnoja imalo pametniji, shvatio bi da sam ga ustvari spasila većeg zla od bruke koja je pukla i prije nego je izgovorio legendarno: „za sebe“. On je ( HDZ) HA DE ZE a trebao bi osnovati svoju stranku ( ZSB) ZA SE BE . Ima još puno toga al vam ne smijem reći…“ osmjehuje se zagonetno naša sugovornica.

Vlasnici ne da njezine stvari i zabranio joj prilazak garaži!

Osma godina prolazi i još uvijek traje „hitni sudski postupak“ dokazivanja ometanja posjeda, garaže Branke Marinov, od strane Mije Crnoje. Već na prvoj raspravi sutkinja je izašla na očevid i tom prilikom je neupitno utvrđeno da su sve stvari u garaži vlasništvo Branke Marinov te je i sam Mijo Crnoja potvrdio da ništa u toj garaži nije njegovo. Obzirom da se radilo o postupku utvrđivanja posjeda, a ne vlasništva, time je taj slučaj trebao biti riješen. Zašto taj proces nije išao po hitnom postupku, pitanje je za Ministarstvo pravosuđa. Nakon 3 godine doneseno je pravomoćno rješenje prema kojemu je utvrđeno da je Mijo Crnoja ometao u mirnom posjedu garaže Branku Marinov te mu je naloženo da odvari vrata garaže, ukloni lokot koji je postavio, nadoknadi parnični trošak oštećenici i omogući nesmetano posjedovanje garaže a sve pod prijetnjom ovrhe. No, Mijo Crnoja nije poštivao odluku hrvatskog pravosuđa i ništa od toga nije učinio. I nikome ništa. Branka Marinov i dalje ne može koristiti svoju garažu ni stvari koje su u njoj. „Hitan“ proces još traje, a stvari u garaži propadaju već osam godina. Možda najzanimljivije od svega jest što se sud uopće ne osvrće na činjenicu da u vrijeme dok je počeo smetati Branki Marinov u posjedu, Mijo Crnoja nije bio vlasnik stana i nije bio prijavljen na adresi gdje su i stan i garaža iako to izjavljuje na sudu. O stresu kojem je izložena Branka Marinov i njezina djeca svih ovih godina, da ni ne govorimo…