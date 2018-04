(VIDEO) Hasanbegović ‘brutalno’ o Tuđmanu: Evo što je govorio o pokojnom predsjedniku

Autor: Iva Međugorac

U vrlo kratkom vremenskom roku, nakon što je u Vladi bivšeg premijera Tihomira Oreškovića zauzeo fotelju ministra kulture Zlatko Hasanbegović proklamirao se u kralja hrvatske desnice. Dodatnu slavu među predstavnicima hrvatske desnice donio mu je obračun kojega je imao s aktualnim premijerom Andrejom Plenkovićem, koji Hasanbegovića nije stavio na popis ministara u svojoj Vladi, nakon čega je ovaj napustio HDZ i okrenuo se vlastitoj stranci osnivajući s Brunom Esih Nezavisne za Hrvatsku, koji se danas u zagrebačkoj Gradskoj skupštini bjesomučno bore za svoje sugrađane uklanjanjem bista i uhljebljivanjima stranačkih kadrova po gradskim uredima.

Bilo kako bilo, Hasanbegović je u političkom kontekstu gledano uistinu zanimljiva pojava. Kako i ne bi bio, kada su njegova stajališta bezbroj puta provučena kroz javni prostor, što od strane njegovih protivnika, što od strane lojalnih mu pristaša koji nasrću na svakoga onoga tko se drzne dirnuti u lik i djelo Hase, kako ga od milja zovu. Domovinski rat za Hasanbegovića je osnovica hrvatske društvene paradigme, premda on sam začudo nije bio djelom te povijesne paradigme.

Iako je 1991. imao 18 godina, a u vrijeme Oluje 22 godine, rat je proveo u svojem dnevnom boravku. I u HDZ je Hasanbegović ušao relativno kasno, točnije 25. svibnja 2015. godine, u 42. godini života. Moguće stoga što na taj dan rođendan slavi Tomislav Karamarko, čovjek koji ga je isklesao u ozbiljnog i relevantnog političara. U vrijeme kada je Hasanbegović ulazio u HDZ, lovorikama ga je obasipao Ivan Aralica, koji danas slovi kao član desnog krila HDZ-a tvrdeći da ovaj nastavlja Tuđmanovu politiku. No, Hasanbegović suprotno ovim navodima baš i nije simpatizer pokojnog predsjednika, a njegovu politiku kritizirao je u više navrata.

Primjerice, svoje stajalište o njemu izrekao je 2007.godine za Jutarnji list. ”Tuđman ne da nije bio vođen shvaćanjem da su Muslimani zapravo Hrvati, nego je učinio povijesni zaokret u hrvatskoj politici i prvi put isključio Muslimane iz hrvatskih nacionalnih ciljeva i kao imperativ postavio potpuno katoličko-muslimansko razgraničenje u BiH sa svim konzekvencama koje su izu toga mogle nastati i koje su nastale”, tvrdio je ne tako davno, između ostaloga, Hasanbegović. Po njegovim relativno aktualnim riječima, Tuđman je zapravo dio komunističke politike, osobito kada je u pitanju odnos prema BiH, koju on smatra dijelom Hrvatske, a ondašnje Muslimane – Hrvatima islamske vjeroispovijesti.

No, dakako, nije nepoznato da ova posljednja retorika nije prva u nizu kritika na račun Tuđmana i njegove politike. Naime, Zlatko Hasanbegović i ranije je vrlo kritično nastupao naspram Tuđmanu, o čemu svjedoči i jedan od njegovih kultnih govora kojega možete poslušati i na priloženom videu.

Kada je Hasanbegović koncem siječnja 2016. imenovan ministrom kulture, za njega je uistinu malo tko znao, a dio javnosti pitao se koje su njegove kompetencije za bavljenje kulturom. Ranije prije toga, Hasanbegović nije imao niti neke pretjerane dužnosti unutar HDZ-a pa je njegovo imenovanje iznenadilo čak i članove te stranke, ali po načelu šefova je zadnja, svi su odšutjeli na to kadroviranje. Vrlo brzo iskristaliziralo se kako je u ministarsku fotelju zasjeo zahvaljujući prijateljstvu s Karamarkom i njegovom bivšom suprugom Enisom. Čim se domogao dužnosti, suprotstavio se sustavu donacija iz državnog proračuna, kojim je partijska vlast kupovala naklonost lijevog kulturnog miljea i to doista jest jedan od njegovih uspjeha, koji je po svemu sudeći za cilj imao ideološko profiliranje. Hasanbegovićevo desničarenje drugoj je strani došlo kao naručeno, zato su na zavrtanje slavine reagirali prozivajući ga za desničarenje i ustašluk te su tako svoje marifetluke, upravo oni protiv koji se Hasanbegović borio skrili pod ”ideološki kišobran”, a to s ideologijom nema nikakve veze, jer u pitanju je budimo realni novac.

Ne treba nikada zaboraviti, kada se govori o ikoni nove hrvatske desnice, da je za njega Tuđman kao već izabrani hrvatski predsjednik i vrhovni zapovjednik Domovinskog rata bio negacija hrvatskog naroda i nezavisnosti, a demokratski poredak totalitarna diktatura. Za njega, Tuđman je bio tek izdanak partizanskog sustava, koji je s Miloševićem dogovarao rat kako bi dijelio Bosnu. Poseban problem Hasanbegović vidi u Šušku, koji je za njega krivac za stvaranje Herceg-Bosne i suprotstavljanje sarajevskoj viziji BiH. Što Hasanbegović zaista jest i koliko u njegovoj politici uistinu ima iskrene ideologije, procijeniti trebaju njegovi birači, no neki detalji iz biografije u najmanju su ruku neobični za nekoga tko se prezentira kao ikona desnice.