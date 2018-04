Vesna Pusić stala u obranu Krstičevića: ‘On nije kao Vulin…’

Autor: Hina

Nakon što je srpska Vlada hrvatskog ministra obrane Damira Krstičevića proglasila nepoželjnom osobom kao odgovor na takav potez hrvatske Vlade prema srpskom ministru obrane Aleksandru Vulinu, saborska zastupnica GLAS-a i bivša ministrica vanjskih poslova Vesna Pusić je istaknula da ministar Krstičević nije išao u Srbiju držati huškačke govore, za razliku od Vulina, te ocijenila da Hrvatska, kao članica EU-a, treba preuzeti odgovornost za smirivanje eskalacije.

Napominjući da nije politička istomišljenica ministra Krstičevića, Pusić je istaknula da ministar u hrvatskoj Vladi Damir Krstičević nije išao u Srbiju i držao tamo huškačke govore, za razliku od srbijanskog ministra Vulina.

“Vrijeme je da se negdje nađe dovoljno pameti da se spusti lopta, ova vrsta eskalacije je štetna za sve koji hoće normalno živjeti ovdje u jugoistočnoj Europi. Riječi su opasne u ovom dijelu svijeta, prema tome treba s njima vrlo oprezno. Hrvatska je članica EU i po mom mišljenju mora preuzeti odgovornost da to spusti”, poručila je Pusić.

Rekla je da se neposredno nakon incidenta u Skupštini Republike Srbije, odnosno vrijeđanja izaslanstva Hrvatskog sabora i jednog komedijaškog, ali ipak uvredljivog incidenta koji je zahtijevao određene brze reakcije parlamenta u Srbiji, dogodilo da je baš ministar Vulin izabran za onog koji će otići u Hrvatsku, a on ima svoju povijest nacionalističkih incidenata u svojim govorima u Hrvatskoj, što je po njoj bilo samo dodatno nadolijevanje ulja na vatru.

“S obzirom na to da je riječ o ekvivalentnom ministru, čini mi se da se srbijanska strana odlučila da prvo time prekrije incident koji je izazvao parlamentarni zastupnik Šešelj i, drugo, da to pretvori u neku vrstu diplomatske tehnikalije”, ocijenila je.

“Mislim da neće biti nekakvih dramatičnih reakcija naše strane, čula sam da je bilo priče o povlačenju našeg veleposlanika, ali to je samo produžavanje cirkusa drugim sredstvima, mislim da to ne treba raditi i da treba stati na loptu ako već druga strana nije znala stati na loptu nakon svih incidenata. Mi bi trebali pustiti da se to malo smiri, možda pustiti gospodarskim komorama da neko vrijeme rade i onda s jednom suvislom i cjelovitom politikom s hrvatske strane – ne s ovim momačkim nadmetanjem i naših dužnosnika -odnosima u regiji, a i ulozi Hrvatske u tim odnosima, pridonijeti smirivanju i stabilnosti regije. Vjerujem da Hrvatska ima preduvjete da tu bude ključni faktor stabilnosti, ali za to treba biti i ključni faktor pameti”, poručila je Pusić.

“Kao zaključak mogu reći da bi možda sada bilo dosta, ako malo pogledate društvene mreže, tamo su svi vampiri prošlosti digli glave, govore najužasnije stvari i s jedne i s druge strane, i čim dozvolite da dođe do ovakve situacije, zdrava pamet i normalni svijet nastradaju”, upozorila je.

Međunarodni tajnik SDP-a Domagoj Hajduković istaknuo je da “koliko zna, nijedan ministar u hrvatskoj Vladi nije davao neprimjerene izjave niti insinuirao bilo što neprihvatljivo kao što je to činio Vulin”. “Također, relativizacija onoga što je Šešelj učinio od strane predsjednika Srbije i izostanak odlučne reakcije i isprike nikako nije poboljšala situaciju. U takvim uvjetima, ovaj potez srbijanske vlade neće doprinjeti smirivanju tenzija među našim zemljama”, smatra Hajduković. “Nakon ovakvih poteza, moram reći kako sumnjam u iskrenost srbijanske vlade kada govori o dobrosusjedskim odnosima i poštovanju europskih vrijednostima. U svakom slučaju, potez koji su povukli nije potez odgovorne Vlade koja želi dobrosusjedske odnose i teži članstvu u EU”, zaključio je Hajduković.

Politički tajnik Mosta Nikola Grmoja ocjenjuje da HDZ profitira od ove krize u međusobnim odnosima dvije države i daje naslutiti da je možda riječ o dogovorenoj krizi. “Vučićevi naprednjaci čine sve kako bi HDZ-u koji s njima čini istu političku obitelj u Europskom parlamentu pomogli da povrate podršku biračkog tijela koje su izgubili u Hrvatskoj zbog glasanja za Istanbulsku konvenciju. Krstičević i HDZ od ovoga mogu samo profitirati”, rekao je Grmoja.

Nije do kraja siguran je li riječ o dogovorenoj krizi, ali upitan kako smiriti odnose, odgovorio je da treba inzistirati na dijalogu, no, dodao je, obje su se Vlade odlučile na oštrije mjere. “Zbog čega? To možemo samo naslućivati”, napomenuo je Grmoja.

Za HDZ-ovog saborskog zastupnika Josipa Đakića potez srpske Vlade je očekivan. ‘Očekivao sam da nastave tim bezobraznim i uvredljivim putem prema dužnosnicima i samoj Republici Hrvatskoj, zastavi i grbu. To je njihov kontinuitet za kojeg se ne vidi kada će stati. Umjesto da isprave svoje greške i priznaju da su bili agresori i pokaju se za to, oni nastavljaju nizom uvreda i pogrešnih odluka. Tako se ne gradi prijateljstvo i dobrosusjedstvo, tako se ne ide u Europu”, poručio je Đakić. Odluka o Krstičeviću za njega je dokaz ‘bahatosti’ srpske strane. Đakić se nada da će Vlada naći najbolje rješenje, a osobno bi, kaže, na njihovom mjestu prekinuo diplomatske odnose sa Srbijom.